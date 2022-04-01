Продление жизни вполне реально, но человек сам сопротивляется

Рецепт простой — выполнить сложно

Ученые-геронтологи сокрушаются, что продление жизни было бы вполне реально, если бы сам человек не сопротивлялся этому. Уже абсолютно точно доказано исследователями разных стран, что диабет, ожирение, а также заражение некоторыми бактериями и вирусами приводят к образованию большего количества стареющих клеток. Так, например, COVID-19 вызывает сильное старение большего количества клеток, поэтому после заболевания неплохо бы пройти реабилитацию. Тем более когда инфекции попадают в организм пожилого человека — это вызывает двойной удар по иммунной системе.

Ситуация ухудшается тем, что многие люди даже не задумываются, какую тяжелую жизнь они ведут: много работают, мало двигаются, ежедневно не высыпаются, едят много углеводов и мало белка. Отсутствие полноценного отдыха заменяют алкоголем «для расслабления».

В 35-40 лет мы не думаем, что к 50 годам можем получить инфаркт, к 60 — инсульт. Даже такие «звоночки», как повышенное давление, высокий уровень глюкозы в крови, настораживают не всех по той причине, что их часто просто не ощущают. А привычки измерять давление, не говоря о сдаче анализов, у большинства из нас нет. Расплата за это наступает через несколько лет нашей беспечности, потому что запас прочности у организма высокий. Но даже когда появляются проблемы, мы ждем быстрого и результативного лечения, а не советов врачей изменить образ жизни.

Врачи-геронтологи откровенно признаются, что их советы пациенты и их родственники часто воспринимают со скепсисом: как «такая элементарщина» может помочь сохранить здоровье?

СПРАВКА «СЧ» Для медицинской помощи пожилым людям в амбулаторных условиях в поликлиниках республики организованы гериатрические кабинеты. Два кабинета работают в Республиканском госпитале ветеранов войн, по одному — в Больнице скорой медицинской помощи, Городской клинической больнице № 1, Городском клиническом центре, а также в Канашском межтерриториальном медицинском центре с зоной обслуживания — г. Канаш, Канашский, Янтиковский, Вурнарский, Ибресинский районы, Яльчикской ЦРБ с зоной обслуживания — Яльчикский, Комсомольский, Батыревский, Шемуршинский районы. Сюда могут обратиться пациенты не только после 60 лет, но и моложе, если у них есть жалобы на слабость, потерю интереса к жизни, сложности в самообслуживании, затруднено общение с другими людьми.

Казалось бы, каждый знает, что пожилые люди консервативны, не любят менять привычки, их раздражает и даже пугает необходимость осваивать новые гаджеты. Все это случается не просто так: с возрастом люди теряют психологическую гибкость и способность к адаптации из-за замедления роста новых нейронов. А вместе с этим теряется интерес к новому, неизвестному. Жажда узнать что-то новое замещается стремлением к устойчивости и надежности.

Из-за того, что мир вокруг стремительно меняется, а опыт не помогает освоиться с переменами, возникает чувство беспомощности и одиночества. Это вносит дополнительную сумятицу в жизнь человека и сказывается на его физическом здоровье. Именно поэтому самые элементарные вещи, такие как ежедневные прогулки, общение с другими людьми, занятия йогой, танцами, простенькой гимнастикой, рукоделием, массаж, оказывают оздоравливающее действие.

Врач-гериатр Нина Сидорова говорит, что по расчетам демографов Российской академии народного хозяйства и государственной службы, к пенсионному порогу в России остаются полностью независимыми от посторонней помощи только 71,8% мужчин и 70,4% женщин. При этом речь идет даже не о какой-то трудовой или социальной активности, а об элементарной способности самостоятельно мыться, одеваться, ходить по комнате, принимать пищу, вставать с постели и пользоваться туалетом.

Получается, что в зоне «возрастной хрупкости» находится каждый третий пожилой человек. Огромное количество. И ведь каждый из них требует внимания родственников. В заботу о беспомощных близких включается очень большое число людей, тратится невероятный временной ресурс, который мог быть потрачен совсем иначе, если бы мы научились ценить свое здоровье и беречь себя.

Многие не знают элементарных вещей: сахарный диабет второго типа у пожилых людей, как правило, начинается с нарушения обмена веществ, когда вместо белка они едят слишком много хлеба и сладкого. При этом еще и мало двигаются. Конечно, проще сидеть у телевизора и смотреть спортивные соревнования, чем выйти самому на прогулку. Однако это было бы полезнее и им, и тем, кто регулярно сидит на диетах, но вместо того, чтобы сбрасывать вес, только набирает его и прямиком несется к диабету. Профессор ЧГУ Игорь Мадянов уверяет, что даже при уже выставленном диагнозе стоит начать ходить ежедневно по 40 минут и немного изменить питание — у вас улучшится самочувствие, а при начальных стадиях болезнь перестанет прогрессировать.

Что касается повышенного артериального давления, которое так же, как и сахарный диабет, ведет к хрупкости сосудов, инфарктам и инсультам даже у молодых людей, это отдельная тема для разговора. И мы обязательно посвятим ей целую статью.