В Новочебоксарске предприниматель организовал вредное производство в жилом доме

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, расположенной в Новочебоксарске, которая кустарным образом производила дезинфицирующее средство на основе опасного химического вещества, что повлекло загрязнение окружающей среды.
По версии следствия (СУ СКР по Чувашии), с марта 2020 по июнь прошлого года директор фирмы, в связи с повышенным спросом на дезинфицирующие средства для профилактики коронавирусной инфекции, организовал производство такого средства на основе раствора гипохлорита натрия. Причем в помещении, пристроенном к многоквартирному жилому дому в Новочебоксарске.
Пренебрегая требованиями охраны окружающей среды, промышленной и экологической безопасности, он не оборудовал это помещение системой очистки вредных (загрязняющих) веществ и санитарно-защитной зоной. Средство производилось кустарным способом: гипохлорит натрия разбавляли водопроводной водой и фасовали для последующей продажи в пластиковую 10-литровую тару.
В отобранных внутри помещения пробах воздуха концентрация вредных веществ превышала предельно-допустимую норму до 31,5 раза, а на улице рядом с помещением — в 2,5 раза. Это создало реальную угрозу причинения существенного вреда здоровью окружающих, в том числе жильцов указанного дома.
Уголовное дело было возбуждено по прокурорским материалам. В результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР с сотрудниками надзорного ведомства, регионального МВД и Главного управления МЧС России по Чувашии незаконная деятельность обвиняемого пресечена. Дело направлено в суд.

Опубликовано: 25 апреля 2022 г.


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