С наградой!

Указом Главы Чувашии за заслуги в области экономики и финансовой деятельности присвоить почетное звание «Заслуженный экономист Чувашской Республики» РОДИОНОВОЙ ИРИНЕ ВАЛЕРЬЕВНЕ — заместителю председателя Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики.

Распоряжением Главы Чувашии за вклад в развитие системы государственного и муниципального финансового контроля в Чувашской Республике объявлена благодарность:

ЛЬВОВОЙ ОЛЬГЕ ВАЛЕРЬЕВНЕ, аудитору Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики;

КУЗНЕЦОВОЙ АЛИНЕ НОЕВНЕ, начальнику отдела по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики.

Президиум Государственного Совета Чувашской Республики наградил за большой вклад в развитие и укрепление государственного финансового контроля в Чувашской Республике Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской Республики ЛАВРЕНТЬЕВА ЮРИЯ ЛАВРЕНТЬЕВИЧА — ветерана Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики;

за достигнутые трудовые успехи и добросовестную работу в сфере государственного финансового контроля наградить Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской Республики НОСАЧ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ — ведущего специалиста сектора финансового, кадрового, хозяйственного обеспечения и делопроизводства Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики.