Самый большой театр республики ожидает капитальный ремонт

Советский модернизм в новых декорациях

16 апреля архитектурное сообщество и деятели культуры обсудили предстоящую реконструкцию здания Чувашского государственного театра оперы и балета. Эскиз-проект представила команда архитекторов Фонда «Дом.РФ».

На спектакль — по ковровой дорожке

Разговоры о преобразовании театра оперы и балета ведутся не первый год. Здание театра построено в 1986 году и первоначально проектировалось как музыкально-драматический театр. Это сказалось на размещении и структуре помещений. На сегодняшний день имеющиеся площади и техническое оснащение не соответствуют стандартам современного оперного и балетного театра.

За 36 лет капитального ремонта всего здания не проводилось — лишь ремонт отдельных его элементов. Перед архитекторами Фонда ДОМ.РФ, которые работали над проектом, стояли функциональные и эстетические задачи — решить проблему нехватки мощностей, объемов. Сделать так, чтобы в театре было удобно не только посетителям, но и тем, кто там работает. При этом максимально аккуратно встраиваясь в существующую форму.

Команда градостроителей при первом же своем приезде на место событий обнаружила несколько «узких мест», из-за которых и театр, и территория вокруг не вполне отвечают требованиям времени. Этим можно объяснить часть их плана, которая касается парковки и «голой» площадки перед театром. По мнению архитекторов, часть парковки можно безболезненно убрать и украсить освободившееся место малыми архитектурными формами. Тем самым привнести в существующую «унылую» картину черты комфортной зоны отдыха для горожан и гостей.

Здесь предлагается разместить скамейки и стенды для афиш в виде шестигранников. Они станут неким акцентом, «орнаментом», которые будут завлекать в театр. Есть задумка обновить брусчатку — шестигранная плитка красного цвета будет служить символической ковровой дорожкой к театру. Конечно, в вечернее время все это будет подчеркиваться освещением. На контрасте красный свет выделит все акценты и обозначит основной объем здания театра.

Также авторы проекта предложили внести изменения на спуске к театральной набережной и Певческому полю. В частности, заменить старую лестницу новой, с острыми изгибами. В качестве дополнительного украшения в этой части также планируется использовать орнамент шестигранной формы. Уж очень шестисторонний многоугольник приглянулся архитекторам!

«Мы хотим сделать так, чтобы в пространстве города отсутствовали пустоты. Чтобы в любом месте человек мог спокойно провести время. И здесь мы видим большие возможности. Но нам также важно, чтобы люди знали, что этот театр существует, что он действует, и чтобы люди сюда приходили. Это выгодно и самому театру», — считает Ксения Голубева, ведущий архитектор Фонда ДОМ.РФ.

Пространство внутри

По словам директора театра оперы и балета Андрея Попова, с момента открытия театра людям, здесь работающим, не хватало пространства для творчества. Большая проблема с репетиционными залами. В день, когда шли обсуждения проекта реконструкции, репетиция проходила и в многофункциональном зале, который совсем не предназначен для этих целей. Там же, кстати, уже после репетиции и проходил «смотр» эскиза-проекта. Большой состав театра: танцоры, вокалисты, хор, оркестр — всем им нужны свои репетиционные пространства и грим-уборные.

Вопросы внутреннего планирования, пожалуй, самые сложные. Правильным решением было бы расширение театра. Тем более что кроме репетиционных залов нужны и складские помещения, и мастерские, потому что театр сам занимается созданием и декораций, и костюмов для своих спектаклей.

Архитекторы предлагают возвести двухэтажный пристрой площадью 6 тысяч кв. метров. Там может расположиться репетиционный блок с функцией общепита. Предусматривается также разделение многофункционального зала на два этажа. Помимо этого, реконструкция затронет лифтовую шахту и цокольный этаж с организацией новой входной группы.

Представленный предварительный проект показал возможность небольшого расширения театра без создания при этом излишних объемов, которые «глушили» бы основную форму здания. Но решит ли это вопрос нехватки помещений? Как считает Ксения Голубева, нельзя просто бездумно взять и нарастить новые площади. А по словам вице-премьера — министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Павла Данилова, у нас все театральные здания трудно расширить — пространства «сжатые», и получить дополнительный зал очень трудно.

Таинственный театр

Все представленные архитекторами идеи носили скорее ознакомительный характер. Это как черновик со множеством решений в поисках нужного ответа. Ведь театр оперы и балета — не только символ высокого искусства, но и фактически памятник советского архитектурного модернизма, оригинальность которого необходимо сохранить.

Сейчас образ театра во многом сформирован и пространством вокруг него. И основной вопрос: нужно ли превращать его в зону отдыха, встреч и прогулок? Как уже говорилось, по задумке авторов проекта из площади перед театром вышла бы хорошая «точка притяжения». Но не все с этим согласны.

«Театр оперы и балета — это элитарное искусство. И делать из этого театра какую-то пластичную, всем интересную площадку, наверное, не совсем верно, — сказала руководитель Минкультуры республики Светлана Каликова. — Театр должен быть закрытым, театр должен иметь определенную тайну, и сюда зритель должен приходить именно на определенную театральную постановку, а не на экскурсию».

Не поддержала Светлана Анатольевна и идею сокращения парковки за счет малых архитектурных форм. Театр очень привлекателен за счет парковочных мест, и люди, приезжающие на постановку, не переживают о том, куда можно поставить свою машину. И по сравнению с другими театрами это большой плюс. В целом же она с благодарностью отметила проделанную архитекторами работу.

«Здание уникально со всех сторон. Надо сохранить этот образ, — считает заслуженный строитель РФ Энвер Аблякимов. — И пространство у театра, на мой взгляд, должно быть более открытым, не надо «засорять» его. Конечно, могут быть какие-то элементы, но это не должно стать основой изменений».

Не особо впечатлен идеями преобразования и Валентин Федоров, главный художник театра оперы и балета. Чутье художника подсказывает ему, что можно было бы «поиграть» с фасадом здания для создания нового образа.

…Мнений было высказано много, предложены интересные идеи. На нынешнем этапе обсуждений удалось более точно обговорить творческое задание для проектировщиков. Конечно, представленный проект не был окончательным вариантом — работа над ним будет продолжена.