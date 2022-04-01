Коллектив «СЧ» поздравили со 105-летним юбилеем

В том же духе работаем дальше…

Накануне важного события обычно ощущаешь какую-то особенную атмосферу, предпраздничную суету, волнение. Но для сотрудников «Советской Чувашии», пребывающих в состоянии постоянного цейтнота, 105-летие газеты наступило, можно сказать, внезапно. Конечно, мы знали, что предстоит торжество, наши корреспонденты делились своими воспоминаниями о рабочих буднях, много теплых слов было сказано об «СЧ» дорогими читателями и верными партнерами газеты в праздничном номере, который вышел 12 апреля. Но, пожалуй, только когда в редакцию пришли гости самого высокого ранга с цветами и подарками, и, крепко пожимая нам руки, сказали: «Поздравляем!», пришло понимание — а ведь у нас действительно большой праздник!..

Между прошлым и будущим

В последний раз Глава Чувашии Олег Николаев был на четвертом этаже Дома печати, где размещается «СЧ», два года назад и тоже весной. Беседа с руководителем региона, который был тогда еще в статусе врио, проходила в конференц-зале. Но с тех пор в облике редакции многое изменилось.

Образ динамичной, идущей в ногу со временем, газеты буквально с первых шагов прочувствовали почетные гости, в числе которых кроме Главы региона были также председатель Госсовета республики Леонид Черкесов и руководитель Минцифры Чувашии Кристина Майнина. Они сразу же оценили преобразившийся светлый холл. С одной стороны его украсили логотип, название газеты и год ее основания с подсветкой, с другой — фотообои с изображением номеров разных лет. Это панно, кстати, можно рассматривать не только как оригинальный декор, но и как своеобразную летопись издания и республики в целом.

МЕЖДУ ТЕМ Говоря о самом опытном поколении «СЧ», нельзя не упомянуть наших дорогих ветеранов, которые в такой знаменательный день тоже были с нами. Владимир Жебит и Николай Скок с удовольствием прошлись по обновленным коридорам редакции, пообщались с молодыми журналистами и повспоминали былое. Николай Михайлович заметил, что современные корреспонденты по-другому смотрят на вещи, но главное, что должно быть неизменным для сотрудника «СЧ», — это честность. Кстати, наконец-то за вклад в процветание Чувашии Николай Михайлович был награжден памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной области». Памятный знак давно его ждал, но то свирепствовала пандемия, то подводило здоровье. «Приятно, что не забываете», — поблагодарил Николай Михайлович. «Да, времена у нас были другие. Не было интернета и такой бешеной, как сейчас, конкуренции. Но «Советская Чувашия» как была главной газетой республики, так и остается ею сейчас. Желаю держать эту марку и легко преодолевать трудности», — пожелал Владимир Алексеевич, который, несмотря на солидный возраст, и сейчас активно продолжает писать для родной и любимой газеты.

Здесь можно увидеть самые первые номера нашей газеты от 1917 года, когда она еще называлась «Чебоксарской правдой». Запечатлен на стене и победный выпуск «Красной Чувашии» (еще одно название газеты, просуществовавшее до 1952 года) от 9 мая 1945 года. Можно прочитать, как редакция пять лет назад отмечала вековой юбилей газеты в новом формате и с новым логотипом.

Но как бы гостям ни хотелось изучить все в деталях, строгий рабочий график подсказал им двигаться дальше…

Имена новые и легендарные

Благодаря первому этапу масштабного ремонта обзавелась редакция и новым помещением под названием «ньюсрум», где сегодня трудится молодое поколение журналистов. Как верно подметил главный редактор газеты, новые имена в коллективе — большое достижение «СЧ», это настоящая команда, «коллектив в коллективе». Задача корреспондентов — оперативно реагировать на происходящие события. Здесь всегда готовы выполнить экстренное поручение редактора, в любой момент отправиться на задание, сорваться в поездку, расшифровать комментарии «срочно в номер», ну а новости тут разбирают как горячие пирожки.

— Интересно работать? — поинтересовался Олег Николаев.

— По-другому у нас и быть не может, ведь ты постоянно общаешься с интересными людьми разных профессий и каждый раз открываешь для себя что-то новое. Поэтому всегда с большим удовольствием берусь за новый материал, — призналась корреспондент Дарья Сергеева, которая работает в «СЧ» два года. А на вопрос гостей, не конкурируют ли в «ньюсруме» журналисты, ответила, что коллеги, наоборот, друг друга поддерживают, охотно помогают советом, как лучше написать, какие вопросы задать, на что в своей статье обратить внимание.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «В условиях сегодняшнего серьезного информационного давления я обозначаю колоссальную важность каждого средства массовой информации, работающего на территории Чувашской Республики. При этом «Советская Чувашия» является фундаментальным, одним из наших основных стратегических партнеров, потому что присущие вам история, традиции, новизна, мобильность позволяют полагаться на вас и быть уверенными, что, действуя совместно, мы добьемся всех поставленных целей».

Но главные наставники в редакции, на кого сегодня равняется молодежь, — настоящие мастера пера, проработавшие не одно десятилетие в «СЧ». Это Людмила Смагина, Елена Зайцева, Алена Оленова, Екатерина Казнина, Игорь Герасимов. Ну а кто сегодня не знает самого опытного журналиста редакции, заслуженного работника культуры Чувашской Республики, лауреата многих престижных профессиональных конкурсов Вячеслава Иванова?

Энергии этого седовласого обозревателя по-хорошему завидуют молодые корреспонденты. Никто в редакции не напишет материал так качественно и быстро, как Вячеслав Николаевич. При этом он всегда готов дать дельный совет и поделиться богатейшим журналистским опытом, ведь за его плечами 47 лет службы в «СЧ»! Как отметил главред, на редакционных летучках Вячеслав Николаевич делает самые основательные обзоры. «Критика из его уст — урок на всю жизнь, а похвала — высокая награда», — добавили молодые коллеги.

«Вячеслава Николаевича мы все знаем», — тепло поприветствовал опытного журналиста в его рабочем кабинете Олег Николаев, пожелав ему дальнейших творческих успехов…

«Машина времени» и «колыбель» газеты

Посетили гости и наш знаменитый редакционный архив, который мы еще называем «машиной времени». В нем бережно хранятся подшивки всех когда-либо изданных номеров газеты, начиная с 1952 года (с тех пор, как газета стала называться «Советской Чувашией»). Но есть и более ранние номера — времен Великой Отечественной войны.

Листая страницы газет, словно попадаешь в прошлое. Можно узнать, например, какие события происходили в республике и в мире несколько лет назад в тот или иной день. А поскольку на днях отмечался День космонавтики, на виду лежала подшивка за 1962 год, и была открыта первая полоса номера за 12 августа — напомним, накануне Андриян Николаев отправился в свой первый полет в космос. Между прочим, изображение этой газетной странички можно увидеть на эксклюзивной коллекции фирменных футболок «СЧ». Есть такая футболка с портретом легендарного земляка и у Олега Алексеевича, и он не только традиционно надевает ее на эстафету «СЧ», но и носит во время отпуска — на отдыхе с семьей.

Кстати, в прошлый визит Олега Николаева в «СЧ» главный редактор Владимир Васильев показывал руководителю региона номер за 10 декабря 1969 года, именно в тот день родился будущий Глава Чувашии. А в этот раз «свой» номер за 13 августа 1966 года отыскал среди подшивок и Леонид Черкесов. К слову, в день рождения будущего председателя Госсовета Чувашская АССР масштабно отмечала День физкультурника…

Отметим, что, несмотря на торжество по случаю юбилея газеты и прием важных персон, работа в редакции ни на минуту не прекращалась, ведь в печать готовился будущий номер, куда в том числе должен был попасть и материал о визите в «СЧ» Главы Чувашии. А потому Олег Николаев не мог не заглянуть туда, где, собственно говоря, и рождается новый номер главной газеты республики.

В техническом центре под строгим и чутким руководством начальника Людмилы Григорьевой как раз версталась третья полоса. «Здесь у нас разместились фестиваль женсоветов и вышитая карта России с фотографиями, готовятся к верстке «Чапаевцы» с Северного флота, — развернув компьютер, объяснила Людмила Анатольевна. За плечами этого высококлассного специалиста — почти 30-летний опыт работы в «СЧ». И она как никто знает, что путь к сердцу читателя лежит еще и через правильную подачу материала…

Даже церемония не обошлась без вопросов

Завершилось знакомство с обновленной редакцией в том же холле, с которого и началась экскурсия. К тому времени в фойе собрались весь трудовой коллектив редакции и коллеги из других СМИ, которые тоже пришли в такой день поддержать газету.

Много добрых, воодушевляющих слов было сказано о газете. Олег Николаев высоко оценил то, что «Советская Чувашия» помимо газетного формата активно использует соцсети, телеграм-каналы, видеохостинги и другие площадки, остается современным изданием, старается донести информацию до своей аудитории в новом, интересном формате. «Преимуществом издания является и разновозрастный коллектив: опыт зрелости и энергия молодости позволяют быть объективными в отношении происходящих событий», — подчеркнул Глава Чувашии.

Леонид Черкесов отметил, что за три года газета изменилась не только внешне, но и внутренне, существенно обогатив формат общения с читателем. Больше стало на страницах «СЧ», по мнению председателя Госсовета, и конструктивной критики.

А Кристина Майнина «по секрету» призналась журналистам «СЧ», что на их материалы часто равняются другие СМИ. «Советская Чувашия» сегодня — безусловно, локомотив среди СМИ республики. Вы выступаете тьюторами для наших районных газет», — сказала Кристина Андреевна.

Многие сотрудники редакции удостоились высоких наград и заслуженных званий. Особенным подарком от Главы Чувашии стал большой стилизованный торт — с мозаикой из газетных полос, как и полагается на дне рождения. Позволим себе сказать, что мы проделали большую работу и заслужили немного признания. Но, как сказал Глава Чувашии, важно продолжать в том же духе, чтобы не терять доверия своей аудитории.

Немного времени осталось у Главы республики и для свободного общения с журналистами. Олег Николаев разрешил задавать любые вопросы. Вячеслав Иванов спросил, как руководитель региона относится к тому, что некоторые жители республики часто недооценивают важность реализуемых проектов и реформ.

«Считаю это нормальным, люди привыкли верить в то, что уже реализовано, — ответил Олег Николаев. — Думаю, наша задача не в том, чтобы говорить, что и как мы собираемся делать, а реализовывать задуманное. Донести значимость того или иного проекта до людей простым, а не чиновничьим языком, помочь разобраться, это тоже очень важно. И тут мы с вами делаем одно общее дело».

Подняли корреспонденты «СЧ» и тему транспортной реформы, и пешеходного перехода, который очень нужен на проспекте Ивана Яковлева в Чебоксарах. Много проблемных вопросов накопилось. Олег Николаев пообещал обязательно ответить на них в будущем интервью «СЧ».

КСТАТИ

Во время визита Главы республики в редакцию ему была продемонстрирована новая версия сайта «Чувашинформ», над которой трудились в том числе и сотрудники «СЧ». По словам руководителя Минцифры Чувашии Кристины Майниной, сайт готовится к запуску.