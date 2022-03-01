Новые имена будут носить улица и сквер, но не остановки

Как уже писала «СЧ», одну из улиц в микрорайоне «Новый город» решили назвать в честь бывшего мэра Чебоксар Анатолия Игумнова. На первом в этом году заседании комиссии по наименованию территорий города определились, какая именно это будет улица.

Как сообщает «Чувашинформ», проектируемая улица Игумнова расположится в «Новом городе» параллельно улице Прокопьева. Кроме того, в память о бывшем градоначальнике и почетном гражданине Чебоксар будет установлена мемориальная доска на здании школы № 7, в которой Анатолий Игумнов в свое время учился.

Определились на комиссии и с именами для других будущих улиц. В резервный перечень включили улицу Костромскую и улицу Алишера Навои. А вот предложения поменять названия двух остановок общественного транспорта — «Роща» на «Улица Гузовского» и «Микрохирургия глаза» на «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Святослава Федорова» — были отклонены. Напомним, ранее с инициативой переименовать эти остановки выступили сотрудники медучреждения и один из жителей города.

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После заседания комиссии в Чебоксарах стало больше скверов — территорию перед Музеем истории трактора решили назвать «Сквер конструктора тракторов Алексея Платонова». Платонов — уроженец Ядринского уезда, в годы войны возглавлял танковую лабораторию, а в мирное время работал главным конструктором Сталинградского тракторного завода и внес большой вклад в создание легендарного трактора ДТ-54. Среди его наград — Сталинская премия и орден Трудового Красного Знамени.

Напомним, недавно «СЧ» рассказала о фильме, посвященном знаменитому конструктору-земляку Алексею Кузьмичу Платонову. Сняли его ребята из клуба юных техников «Четруша» вместе с друзьями из инклюзивной медиа-команды «Солнцепек». Их работа в итоге стала лауреатом VII Всероссийского фестиваля научно-популярных фильмов «ТехноФест» в номинации «Портрет ученого».