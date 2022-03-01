Юные чебоксарцы сняли фильм о создателе «русской каретки»

«А давайте сделаем это вот так!..»

Участники клуба юных техников «Четруша» стали лауреатами VII Всероссийского фестиваля научно-популярных фильмов «ТехноФест» в номинации «Портрет ученого». Вместе с друзьями из инклюзивной медиа-команды «Солнцепек», а также со своими родителями и ветеранами завода «Промтрактор» ребята создали фильм про выдающегося земляка родом из Ядринского района, конструктора Алексея Платонова. Съемочной площадкой им послужил чебоксарский Музей истории трактора, в фондах которого хранятся уникальные машины, разработанные при участии этого талантливого ученого…

Как рассказали юные создатели короткометражного фильма, Алексей Кузьмич был главным конструктором Сталинградского тракторного завода. Под его руководством в 1930-е годы XX века разработана знаменитая балансирная «русская каретка» ходовой системы гусеничного трактора. Этот механический узел применялся на многих советских тракторах, в том числе на машинах СХТЗ-НАТИ, что использовались при строительстве Сурского оборонительного рубежа. Именно с этой истории, услышанной ребятами в Музее истории трактора во время одной из занимательных экскурсий, и начинается сюжет.

Удивившись, почему об Алексее Платонове в республике так мало известно, подростки решают исправить эту несправедливость. Их миссия — узнать и рассказать как можно больше о конструкторе-изобретателе из чувашской глубинки. Причем в команде юных исследователей вместе с обычными школьниками увлеченно ведут поиски и ребята с ограниченными возможностями здоровья.

Творческую работу съемочной группы «Четруши» и «Солнцепека» в музее назвали настоящим исследованием. Ведь ребята не просто поведали о выдающемся земляке, но и рассказали, как они по крупицам собирали информацию: работали с электронными данными, архивными документами и даже записывали интервью с землячкой Алексея Кузьмича Тамарой Платоновной.

Так, собирая досье, школьники узнали, что 12 февраля этого года исполнилось 105 лет со дня рождения Алексея Платонова. Что вырос он в многодетной семье, мать была портнихой, отец — волостным писарем. Что по примеру отца Алексей Кузьмич много учился. В 1920-е годы получил в Чебоксарах среднее образование на рабфаке, затем учился в Донском политехническом институте, Московском механико-машиностроительном институте имени Н.Э. Баумана. По распределению попал на знаменитый Сталинградский тракторный завод в первый же 1930-й год его запуска.

Кстати, об изобретателе из Верхних Ачак известно и читателям «Советской Чувашии». Как писала наша газета, с начала Великой Отечественной войны Платонов руководил танковой лабораторией, корпел над чертежами грозных боевых машин. В мирное же время на Сталинградском тракторном заводе продолжил создавать трактора. По словам директора Музея истории трактора Альберта Сергеева, даже сегодня каретка Платонова устанавливается на тракторы АГРОМАШ 90ТГ, изготавливаемые в Чебоксарах…

Завершается «кинокартина» чебоксарских школьников предложением установить на аллее возле Музея истории трактора технопамятник ДТ-54 с барельефом инженера-конструктора. Именно за участие в создании этого трактора в 1950 году Алексею Кузьмичу и его коллегам была присуждена Сталинская премия 2-й степени. Вероятно, благодаря конструкторскому таланту Алексей Платонов смог бы прославить малую родину и другими своими изобретениями, рассуждали ребята, но, к сожалению, в 43 года он ушел из жизни.

И все же выдающегося земляка, к слову, удостоенного ордена Трудового Красного Знамени, помнят и в родной деревне, и в чебоксарском Музее истории трактора. А теперь вот и талантливые воспитанники «Четруши», благодаря своему фильму, увековечили его имя. Узнали дети, что была у Алексея Кузьмича и своя семья — две дочери, с которыми давно потерялась связь. Может быть, потомки Платонова когда-нибудь увидят видео-работу юных кинематографистов из Чувашии и откликнутся, надеются создатели фильма…

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ДАША КУРАКОВА, участница проекта, ученица чебоксарской школы № 59:

«Очень хотелось увековечить память Алексея Кузьмича Платонова, рассказать о нем людям. Ведь о своих земляках важно знать! Хотелось, чтобы история получилась реалистичной, чтобы в ней не было фальши. Мне кажется, это у нас получилось. Идеи рождались спонтанно: во время мозгового штурма или уже на самой съемочной площадке. Кто-то мог внезапно сказать: «А давайте это вот так сделаем!» Импровизация сделала работу еще интереснее и помогла нам взглянуть на эту историю по-новому. Вообще, в нашем дружном медиа-центре «Солнцепек» даже такие сложные и кропотливые процессы, как рождение идеи и съемка фильма, приносят море положительных эмоций. Из Музея истории трактора, в котором шли съемки, я вышла с чувством легкой усталости и ожидания: что же получится после монтажа?..»

САША КВАСНИКОВ, оператор, монтажер и звукорежиссер клуба «Солнцепек», ученик чебоксарской школы № 38:

«Снимать фильм про выдающегося конструктора-тракторостроителя было невероятно интересно, ведь мой папа тоже работает в этой сфере. При этом сам съемочный процесс оказался действительно сложным. Но наша дружная и творческая команда практически за день нашла нужную информацию и разработала сценарий. Съемки фильма длились несколько часов. Ну а потом — дело техники, фильм я смонтировал за один вечер. Очень пригодились умения, которые я приобрел в медиа-центре «Куча мала!», в котором занимаюсь уже 8 лет».

НАСТЯ КОСТИНА, участница проекта, ученица чебоксарской школы № 61:

«Признаюсь, раньше я и не слышала об изобретателе Платонове, а благодаря работе над фильмом столько всего интересного узнала. А главное, своим трудом мы сделали что-то действительно важное, значимое для истории нашей республики. Очень горжусь своим земляком Алексеем Платоновым. Несмотря на то, что он родился и вырос в глухой деревне, он много учился, трудился и благодаря своему трудолюбию, упорству и таланту стал выдающимся конструктором».