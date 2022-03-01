Петр Митрофанов: Пока сердца для чести живы

Тогда и старость окажется в радость

«Жизнь идет своим чередом и прошлое не догнать, страниц его не переписать. Но перелистать их можно, особенно, когда для этого есть повод», — считает Петр Митрофанович Митрофанов. 31 марта ему стукнет 80! Груз прожитых лет на него не давит. По давней привычке встает в 5 утра, делает зарядку. А потом — за дела. Их у Петра Митрофановича много, как и в ту пору, когда работал управляющим делами Совета министров Чувашской АССР, и на других ответственных постах. Соратники высоко ценили организаторский талант Митрофанова, умение находить нестандартные решения. С ветераном пообщался корреспондент «СЧ».

ИЗ ДОСЬЕ Петр Митрофанов является Заслуженным работником промышленности Чувашии, Почетным работником топлива и энергетики России. Награжден Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, Чувашского обкома КПСС и Совета Министров ЧАССР, медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой».

Указом Главы Чувашии от 29 марта за заслуги перед Чувашской Республикой и активную общественную деятельность Петр Митрофанович Митрофанов награжден орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой»

Быть, а не казаться

— Петр Митрофанович, на день сегодняшний какие у вас планы?

— Отвечу на ваши вопросы, потом поеду к первому заместителю председателя Кабинета министров Чувашии — министру финансов Михаилу Геннадьевичу Ноздрякову. Он обещал оказать содействие в создании памятника Семену Матвеевичу Ислюкову, долгие годы руководившему нашей республикой и внесшему огромный вклад в ее развитие. 7 февраля 2025 года Ислюкову исполнилось бы 110 лет. Документы я все подготовил, действую по поручению Союза ветеранов агропромышленного комплекса Чувашии, членом совета которого являюсь. Увековечивание памяти лучших сынов и дочерей республики является одной из задач союза. По нашей инициативе уже открыты десятки мемориальных досок на фасадах домов, где они жили.

— Все это требует немалых финансовых затрат. Спонсоры находятся?

— Да. И не только из числа бизнесменов. В установке гранитного памятника Анне Алексеевне Николаевой, матери космонавта-3, дважды Героя Советского Союза Андрияна Григорьевича Николаева, в селе Шоршелы, принял деятельное участие депутат Госдумы России Анатолий Геннадьевич Аксаков. Я лично просил его об этом. Союз ветеранов АПК старается окружить заботой и вниманием как можно большее число своих членов. Ряды организации прирастают теперь и представителями самых разных отраслей экономики. Правление союза выходит с ходатайствами перед правительственными органами о присвоении государственных наград и почетных званий тем, кто этого заслуживает. Оказываем материальную и лечебную помощь. Ни один именинник не остается без подарка. А за чаепитием, как показывает практика, дружеская беседа может творить чудеса — придавать бодрости и уверенности в своих силах.

— А есть еще общественные нагрузки на ваших плечах?

— Я являюсь членом Совета старейшин при Главе Чувашской Республики, вхожу и в состав Совета старейшин Национального конгресса республики, состою в землячестве Цивильского района. Я ведь оттуда родом — из деревни Игорвары. В нашей семье было семеро детей. Родители воспитывали в нас, прежде всего, честность, уважение к людям, приучали к труду. И это не просто красивые слова, за ними всегда было конкретное дело.

Работа — до седьмого пота

— Вот вы сейчас упомянули родную деревню. А когда покинули ее?

— Окончив школу в военном 1942 году, уехал в Иркутск, где жил и работал мой старший брат Валентин. Поступил учиться в лесотехнический техникум. Затем, как положено, служил в армии, в танковых войсках. Был старшиной, механиком-водителем. Вернувшись в родные места, стал работать мастером в лесосплавконторе города Козьмодемьянска. Там была сплоченная комсомольская организация. Участвовал во всех мероприятиях. Вскоре предложили работу в райкоме ВЛКСМ. Приняли на должность заведующего орготделом. Через год пришлось уехать поближе к дому, в Чебоксары. Сразу же предложили работу в аппарате Чебоксарского горкома комсомола, инструктором.

Годы работы в комсомоле считаю для себя главной школой жизни. Именно здесь я научился ценить все лучшее, что есть в людях — тягу к знаниям, стремление к самосовершенствованию, умение достигать поставленных задач. Работал и жил, не зная усталости. Всего хотелось достичь по максимуму. В 1968 году судьба привела меня в Чебоксарский строительный трест № 2. А через год предложили перейти на работу в Аппарат правительства, сначала референтом, а потом — помощником заместителя председателя Совмина ЧАССР Петра Алексеевича Левина, который курировал вопросы промышленности и строительства.

А вскоре меня назначили заместителем, а затем и управляющим делами Совета министров. Ответственность была колоссальная, работа напряженная. Достаточно сказать, что без моей визы не выходило ни одно правительственное постановление и распоряжение. Контроль за их исполнением также лежал на мне.

Отвечал я не только за организацию работы правительства, но и за материально-техническое обеспечение райисполкомов, распределение квартир, дач, санаторно-курортных путевок.

В мои обязанности входила и организация встреч официальных делегаций из Москвы и других регионов, руководителей ведущих отраслей промышленности СССР, часто приезжавших в республику. Ведь в те годы возводились Чебоксарский завод промышленных тракторов, Чебоксарская ГЭС, химкомбинат в Новочебоксарске, бурно развивалось жилищное строительство. Жизнь била ключом, и это было лучшим временем в моей жизни. И тут надо сказать и о том, что мне пришлось занимать важный пост на стыке времен, когда советская система управления заканчивалась, а новая, демократическая, еще не наступила. Я в этом плане личность историческая (улыбается). Я последний из чиновников, кто занимал пост управделами Совета Министров ЧАССР.

От печек особое тепло

— Перестроечные времена проходили болезненно?

— Очень болезненно. Пройдя еще пару чиновничьих кабинетов, я занял кресло генерального директора объединения Чуваштоппром. Отдал этой работе 12 лет жизни. Масштаб не совминовский, разумеется, но и тут были свои трудности. Так что в кресле не засиживался. Больше бегать приходилось. Порой вспоминалось детство — как с наступлением холодов надо было топить печь, беречь тепло в доме… Кстати, в нашей деревне Игорвары в те времена и света не было, часто уроки приходилось готовить при керосиновой лампе.

Что касается Топпрома, то на его попечении были все бюджетные организации. От нас зависело то, как переживут холода школы, садики, больницы, госучреждения, очаги культуры. На зиму надо было подготовить 200 тысяч тонн (!) угля, а также пополнять запасы топлива за счет собственных возможностей. В Заволжье было организовано производство торфобрикетов, заготовка дров. И при этом не было «живых денег». В моду прочно входил бартер. За кемеровский уголь расплачивались промышленными тракторами и дизельными двигателями. Заводы шли навстречу и порой предоставляли технику без предоплаты. Горжусь тем, что мы ни разу не подвели бюджетников, вовремя расплачивались и с поставщиками. Сейчас другие времена. Газовое отопление. В интерьере новых сельских домов появились камины. Но я бы и от печек не советовал отказываться. Это наша история. От них особое тепло идет.

И у руля, и за рулем

— А что вспоминается кроме трудовых будней?

— Когда вернулся из армии, было страстное желание приобрести личный автомобиль. Средств взять, конечно, не откуда. Но когда в 1968 году начал работать в стройтресте №?2, представилась возможность купить списанную мотоколяску «Урал М-72». Такой же трехколесный транспорт был у моего соседа по дому Юры Харитонычева. Он-то и развеял мои сомнения: брать или не брать? Пришлось повозиться, конечно, с ремонтом. Но когда трехколесный друг затарахтел как положено, радости не было предела. «С танка «Т-34» пересел на мотоцикл», — шутили друзья. А когда Юра с женой Валентиной и дочкой Валей предложили прокатиться до Ленинграда, даже минуты не сомневался. В Питере произошла история, которая врезалась в память на всю жизнь. Мест в гостинице не было, а проблему с ночлегом как-то надо было решать. Стояли в раздумье возле своих мотоколясок, почесывали затылки. А тут проходила мимо женщина и неожиданно предложила свою помощь. У тети Маруси, так ее звали, были ключи от двухкомнатной квартиры ее хорошего знакомого, который лето проводил на даче. Мы прожили там неделю, а когда встретились с хозяином и захотели с ним расплатиться, он не на шутку обиделся. «Я рад, что сумел вам помочь, — сказал житель культурной столицы,— а деньги лучше потратьте на сувениры и гостинцы». Вот такие люди встречались в пути.

На своем мотоцикле, уходя в отпуск, я много колесил по стране… Москва, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи. По Военно-Грузинской дороге доехал даже до Кутаиси и Тбилиси. И там меня принимали незнакомые люди с гостеприимством и радушием. Навещал я и своих родственников на Украине. В известную теперь всему миру Макеевку переехал мой брат Валентин и вся его родня. В последние годы брат очень переживал, что такое там происходит. Но покидать свою вторую родину не стал. Считал, что все вернется на круги своя. Увы, не дождался, — год назад Валентина не стало….

Не раз я приезжал — уже не на мотоцикле, а на «Москвиче-408» — и в Днепропетровск, где жила старшая сестра Маргарита. Сын ее Владик женат на украинке. Семья живет там и по сей день. Часто думаю — какая дружба была между людьми раньше, и какое сегодня бедствие испытывают наши братья славяне — словами не передать. Переживаю очень и верю, что справедливость восторжествует и неонационалистам будет нанесен сокрушительный удар. Наступят мир и согласие.

По-другому быть может

— А сейчас совершаете путешествия на автомобиле?

— Вы знаете, я каждый день за рулем. Много приходится ездить по республике, по общественным делам, да и в хозяйстве машина нужна. У меня дача стоит на 17 сотках земли. Сад, где много плодовых деревьев и кустарников, и даже виноград выращиваю. Помидоры и огурцы из митрофановских теплиц всем по вкусу. А банька какая… Я ее не столько для себя, сколько для друзей держу. Раз в неделю обязательно принимаю гостей. Это, в основном, мои бывшие коллеги по работе. Такой заряд бодрости получаем. 29 октября по традиции ежегодно отмечаем День рождения комсомола.

— Жена участвует в ваших мероприятия?

— Обязательно. Мария Павловна Митрофанова опора всей нашей семьи. Готовит так, что ресторанным поварам и не снилось. Вместе мы уже более полувека.

— Любовь с первого взгляда?

— Можно сказать и так, но точнее — это любовь раз и навсегда. Познакомились случайно. Один мой товарищ попросил устроить свою знакомую девушку Машу в НПО «Элара». Я помог, чем мог. Она пришлась ко двору, 45 лет работала в заводской химлаборатории.

Мария подарила мне двух прекрасных сыновей. Алексею через год тоже будем справлять юбилей — 50 лет. Он экономист, занимается коммерцией. Игорь на 2 года младше — майор ФСБ, заканчивал юрфак ЧГУ. Есть у нас три продолжателя рода. Внучка Стася, внук Сева и внучка Маша, которой 5 лет, и назвали ее так в честь бабушки.

— Готовят вам, наверное, сюрпризы, подарки к юбилею?

— Готовят, но что именно не говорят. Хотя пятиклассник Сева проболтался — обещал закончить четверть круглым отличником. Пока у него две четверки. Такой подарок сильно порадует меня.

— А кто верховодит в семье?

— Главный в доме — я. И с этим жена никогда не будет спорить. По-другому быть не может. Мужчина хозяин и слова, и дела.

— Спасибо за интересную беседу. Так держать, Петр Митрофанович.