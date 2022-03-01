Подведены итоги театрального конкурса «Узорчатый занавес»

Призы, букеты, аплодисменты

В День театра были подведены итоги театрального «Оскара» Чувашии — ежегодного конкурса профессионального искусства «Узорчатый занавес».

В течение недели эксперты посмотрели десять постановок, представленных пятью театральными коллективами. Прежде чем раскрыть главную интригу вечера, жюри поощрило актеров, режиссеров и коллективы, чья работа заслужила его особое внимание. Специальный приз СТД — творческая командировка — в этом году достался Надежде Полячихиной за роль подруги корнета в «Метели». Специальными дипломами были отмечены режиссеры Денис Андронов и Татьяна Дремова, актерский дуэт Дарьи Барышниковой и Александры Кокаревой («Две колдуньи»), Альбина Агеева (Настя, «Метель»), Лариса Антонова, Елизавета Павлова, Артем Барабанов (Рука судьбы, «Хранители»), Алексей Рюмин («Симфонические танцы»), Алина Каликова, Эльвира Соколова, Екатерина Захарова (Лютая стужа, «Снегурочка»), Светлана Лукиянова (Наталья, «Угаснет свет во мне, а ты гори!»), Александр Володин и Сергей Куклин («О чем плачут лошади») и спектакль «Виртуальные приключения Сони и Вовы» — за оригинальное решение IT-воспитания подрастающего поколения.

На лучший спектакль года номинировались постановки «О чем плачут лошади» (режиссер — Игорь Лебедев, Русский драматический театр), «Хранители» (режиссер — Денис Андронов, Чувашский театр кукол), «Симфонические танцы» (Театр оперы и балета, постановщик — Данил Салимбаев), «Метель» (ТЮЗ, режиссер — Байрас Ибрагимов), а также «Эп сӳннĕ чух — эс çун!» /Угаснет свет во мне, а ты гори!/ (Чувашский драматический театр, режиссер — Наталия Сергеева).

НОМИНАНТЫ На звание лучшего спектакля для детей претендовали «Виртуальные приключения Сони и Вовы» (Русский драматический театр, режиссер Алексей Синицын), «Снегурочка» (Чувашский театр кукол, режиссер Антонина Добролюбова), «Тайна золотого ключика» (ТЮЗ, режиссер Татьяна Дремова), «Тайна заячьего дерева» (Чувашский драматический театр, режиссер Евгений Урдюков) и «Две колдуньи» (Экспериментальный театр драмы, режиссер Александр Аркадьев).

Награду за лучшую сценографию в этом году получили екатеринбуржцы Иван Мальгин и Елена Чиркова, авторы костюмов и декораций к спектаклю «О чем плачут лошади». Художники уже не первый раз успешно сотрудничают с Русским драматическим — полюбившиеся зрителям «Чехов CLUB» и «Варшавская мелодия» тоже вышли в их оформлении.

Этот же спектакль заслужил еще одну награду. В номинации «Лучшая женская роль» была отмечена глубокая и проникновенная работа Галины Холопцевой над образом Сохи. С решением жюри коллеги и зрители были полностью согласны — приветствуя актрису, зал аплодировал стоя.

Звание лучшего спектакля для детей было присуждено постановке «Две колдуньи» по одноименной пьесе Юрия Боганова, созданной в рамках федерального проекта «Культура малой родины». Это первая большая награда Экспериментального театра в республиканском конкурсе (прежде в его копилке был только «Узорчатый занавес» за лучшую сценографию).

Но самым значимым событием в театральной жизни 2021 года стало монументальное полотно Чувашского драматического театра «Угаснет свет во мне, а ты гори!» — ему достались почти все главные номинации конкурса. За работу над постановкой Лолита Чекушкина получила награду за лучшее музыкальное оформление, Геннадий Медведев — за лучшую роль второго плана (Бичурин в старости), а Евгений Урдюков (Бичурин) — за лучшую мужскую роль. Ну и сам спектакль, выпущенный на грант Главы Чувашии, был назван лучшим спектаклем года.

КСТАТИ Сочинение по карте Нововведением этого года стал конкурс школьных сочинений среди учащихся 5-11-х классов, организованный СТД Чувашии. Благодаря проекту «Пушкинская карта» многие ребята со всей республики смогли побывать в театре, получили новые зрительские впечатления и рассказали о них на русском и чувашском языках. Как утверждает председатель СТД Сергей Павлов, работы школьников превзошли все ожидания — они писали с большой увлеченностью не только про новые постановки и любимых артистов, но и о «звездах» 50-60-х годов, имена которых знакомы сегодня не каждому взрослому. Победители конкурса получили свои призы (книги по истории чувашских театров) торжественно и на большой сцене.

Драма Михаила Сунтала предлагает свою версию истории жизни мальчика из чувашского села, ставшего ученым-китаеведом мирового уровня. Личность Никиты Бичурина — одна из самых загадочных и экстравагантных фигур российской истории, выламывающаяся из правил того времени. Перед зрителем проносятся его взлеты и падения, радости и переживания, трагическая любовь…

— Я восхищаюсь смелостью режиссера Наталии Алексеевны Сергеевой, которая взялась за такую непростую тему. Это, несомненно, благородное дело — спектакль не только выполняет просветительскую функцию, он вообще открывает нам примеры силы духа и человечности. Это заслуженная — наша общая — победа, — подчеркнула в своем выступлении Лолита Чекушкина.