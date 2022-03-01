Парад Победы пройдет в Чебоксарах на площади Республики

Глава республики Олег Николаев провел заседание рабочей группы по организации подготовки и проведения празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

«Важно учесть традиционные составляющие, которые, как правило, закладывались в процессе празднования Дня Победы. Это, прежде всего, чествование людей, которые являются свидетелями событий и носителями эмоций тех времен», — подчеркнул руководитель региона при обсуждении концепции праздника.

Конечно, не могла остаться вне повестки дня спецоперация на Украине. В связи с этим Олег Николаев особо отметил значимость патриотического воспитания молодежи.

«Наша задача — сделать все, чтобы у подрастающего поколения было четкое понимание роли в Великой Отечественной войне народа Советского Союза, русского оружия. Очень важно говорить о том, что русское оружие, с одной стороны, благородное и гуманное в отношении мирных людей и при этом беспощадное к тем, кто носит идеи нацизма, вынашивает мысли угнетения и попрания устоявшихся традиций и миропорядка», — сказал он. Глава республики также обратил внимание, что в Чувашии патриотическая работа строится и на истории трудового подвига нашего народа при строительстве Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. «Мы эту работу не остановили, мы ее продолжаем», — подчеркнул он.

Парад Победы в столице республики в этом году вновь пройдет на площади Республики. По словам главы администрации Чебоксар Дениса Спирина, на этот раз трибуну для почетных гостей и места для зрителей планируют расположить перед памятником Ленину. Город также готов к проведению акций «Бессмертный полк» и «Герои трудового фронта», если будут сняты коронавирусные ограничения на проведение массовых мероприятий.

Заместитель военного комиссара Чувашии Сергей Сергеев проинформировал, что всего на торжественное прохождение сводного полка Чебоксарского гарнизона планируется привлечь свыше 1,2 тыс. человек, в механизированную колонну — свыше 70 единиц техники и вооружения.

Во время проведения праздничного мероприятия планируется организовать десантирование парашютистов с флагами государственной символики, символики Вооруженных сил Российской Федерации и Победы.