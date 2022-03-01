Чебоксары вышли в финал туристского фестиваля

Столица Чувашии претендует на награды фестиваля–конкурса туристического видео, фото и анимации «Диво Евразии». В шорт-лист фестиваля вошел проект «Московская набережная», сообщили в пресс-службе администрации Чебоксар. Финальный этап пройдет 25-27 мая во Владивостоке. В нем примут участие видеопроекты из Армении, Белоруссии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, Китая, России, Узбекистана и Японии. Победители и призеры будут определены в 25 категориях и номинациях.