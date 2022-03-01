Западная фармкомпания отказалась от поставок в Россию таблеток от эректильной дисфункции

Один из американских фармпроизводителей, заявивший об остановке экспорта своих препаратов в Россию из-за военной операции на Украине, не будет ввозить в страну только один препарат на основе тадалафила. Это средство не входит в перечень жизненно важных и используется при лечении эректильной дисфункции. Проще говоря, импотенции.

Но беспокоиться нашим мужчинам не стоит — у этого лекарства в России есть 11 аналогов. Тем более, свои основные препараты от рака, диабета и других заболеваний американская компания продолжит поставлять, пишет газета «Коммерсантъ».