Увидела свет книга-альбом «Фотокорреспонденты Чувашии. Биографии»

Они сохранили время и память

В Доме печати прошла презентация книги-альбома «Фотокорреспонденты Чувашии. Биографии» известного в республике фотожурналиста Сергея Журавлева, подготовленная им в соавторстве с публицистом Атнером Хузангаем и краеведом Алексеем Борзовым. Красочный том, выпущенный в Чувашском книжном издательстве тиражом в одну тысячу экземпляров, стал продолжением серии книг Сергея Журавлева об известных деятелях республики «Художники Чувашии» и «Актеры Чувашии», которые увидели свет в 2007 и 2008 годах. В новом издании собраны биографии и снимки 21 фоторепортера, работавших раньше и трудящихся сейчас в газетах и журналах республики. И главное, что их объединяет, — талант и огромная любовь к профессии. Кстати, почти половина представленных в книге персоналий — это фотокоры «Советской Чувашии».

За кадром книги

Работа над книгой «Фотокорреспонденты Чувашии», как признался Сергей Журавлев, по большому счету началась еще когда он сам делал первые шаги в фотожурналистике, — в далеком 1985 году. Как-то в фотолабораторию сельхозинститута, где он работал, заглянул фотокор «Советской Чувашии» Валентин Шемаров, который предложил ему отнести свои снимки в газету «Молодой коммунист». Фотографии Журавлева благополучно напечатали, а когда он получил свой первый в жизни гонорар, Валентин Шемаров припомнил и свою первую фотографию в той же газете, сделанную им еще школьником. Вот с этого эпизода, можно сказать, и началась книга. А воспоминание о первом снимке через много десятков лет вошло в биографический очерк о Валентине Шемарове на страницах альбома «Фотокорреспонденты Чувашии».

Так по крупицам и собиралась будущая книга. Что-то Сергей Журавлев и соавторы черпали из личных бесед и встреч с чувашскими фотокорами, а что-то им пришлось выискивать в домашних архивах фотокоров и их родственников, в редакциях газет, в фондах Чувашского научно-исследовательского института гуманитарных наук и архива современной истории Чувашии.

Туда, например, Сергей Журавлев обратился в поисках информации о первых штатных фотокорреспондентах республики братьях Костиных, работавших в газете «Красная Чувашия» (так до 1952 года называлась «Советская Чувашия»). Информации о легендарных фотокорах было крайне мало, но случай свел его с местным краеведом Алексеем Борзовым, давно изучающим творческое наследие трех братьев — Николая, Георгия и Александра. «Без братьев Костиных книга бы не состоялась», — уверены авторы. В их уникальных фотографиях запечатлено все новое, что происходило в республике в 20-30-е годы прошлого века. «То, что эти снимки дошли до нас, сохранились, — это уже само по себе чудо», — подметил еще один автор Атнер Хузангай.

Есть в книге и другие малоизвестные подробности из жизни мастеров кадра. Так, фотокор Иван Никифоров, до того как прийти в газету «Молодой коммунист» (там он работал с 1953 по 1989 год), был председателем колхоза. Для Сергея Журавлева эта строчка в биографии коллеги в процессе подготовки книги стала настоящим открытием, хоть он и работал с ним бок о бок в одной фотолаборатории в Доме печати.

Интересный факт Один на всю страну Отличительной чертой почти всех снимков фотокора Георгия Зинькова, который делал фото и для «Советской Чувашии», стали улыбающиеся люди в кадре. Коллеги вспоминают, что и сам Георгий Георгиевич был жизнерадостным человеком, и это настроение передавалось всем. «Я не видел, чтобы грусть-тоска была в его снимках. Даже генерал Василий Шилов улыбается», — показывает Сергей Журавлев на снимок 1977 года в Музее фотокорреспондентов на втором этаже Дома печати. Этот музей, кстати, — единственный в своем роде в России. Открылся он в 2019 году в бывшей фотолаборатории фотокорреспондентов чувашских изданий.

Чтобы узнать подробнее о фотожурналисте «Советской Чувашии» Борисе Иванове, авторы отправились на его родину в деревню Верхние Ирзеи Ядринского района. В разговоре с младшим братом, старшей сестрой и другом Бориса Иванова выяснилось, например, что ребенком Борис засветил пленку отца Карпа Иванова, работавшего фотокорреспондентом Ядринской газеты. «Я хотел посмотреть красивые картинки», — оправдывался потом перед отцом мальчик.

И таких историй у авторов книги-альбома множество. «Все они — удивительные люди, — с теплотой отзываются о своих героях составители издания. — Это люди, которые пришли в профессию не просто так. Можно сказать, не ради денег. По призванию. Это одержимые профессией люди».

«Неизданные» пленки

А сколько авторы перелопатили фотографий, чтобы подобрать снимки для книги! Здесь тоже были интересные находки. Журналист Петр Сымкин, например, передал знаменитые снимки фотокорреспондента ТАСС по Чувашии Юрия Ананьева, с которым они были дружны. На фото запечатлены встреча Андрияна Николаева и Валентины Терешковой на родине, первый чувашский балет «Сарпике», выступление 10-тысячного хора и другие памятные события в истории республики.

Есть в книге и вовсе уникальные снимки, которые нигде раньше не печатались. Это, например, черно-белое фото «В церкви» Валентина Шемарова. Его предоставила вдова Валентина Семеновича Алевтина Михайловна. Или кадры «Сбор урожая» Ивана Никифорова, снимки 1964 года. Их Сергей Журавлев обнаружил совершенно случайно, когда разбирал ящик со старыми фотопленками журналиста. Негативы, к слову, кадр за кадром тоже пришлось пересматривать сотнями метров. Таких «неизданных» кадров фотопленок у каждого фотокора в свое время было множество. Кроме редких кадров в книге можно увидеть и снимки чувашских фотомастеров, облетевшие весь Советский Союз. Они выходили в журнале «Огонек», газетах «Правда», «Советская Россия» и многих других всесоюзных изданиях.

На страницах книги отражена в фотографиях почти вековая история республики. Так, один из самых ранних снимков датирован 1928 годом. Это фотоиллюстрация Александра Костина «Единоличник пашет сохой» с подписью автора на обороте. Не забыли авторы-составители и про молодую смену фотокоров. Новое поколение профессии в книге представляют фотокорреспондент «Советской Чувашии» Максим Васильев и фотокорреспондент издательского дома «Хыпар» Василий Кузьмин.

К сожалению, не все, кому были посвящены страницы книги-альбома, дождались выхода издания. Когда книга уже готовилась к печати, ушел из жизни один из ее героев Сергей Васильев. Уроженец Канашского района Сергей Васильев — единственный в мире пятикратный победитель престижного международного фотоконкурса «Золотой глаз» премии World Press Photo. В Челябинске, где он жил, фотомастер основал музей фотографии. Не смог увидеть книгу и так ждавший ее фотокорреспондент Вячеслав Романов, долгое время работавший в «Советской Чувашии». «Он успел посмотреть только электронную версию. Верил, что у нас получится, и очень ждал», — вспоминает Сергей Журавлев.

«В книге сохранена память. Не знаю, есть ли что дороже ее… Скажу так: сегодня здесь мы сохранили вчера, чтобы наступило завтра», — отзывается Сергей Журавлев.

Второе рождение фотографии

…Поздравить авторов с долгожданным выходом книги собралось так много гостей, что небольшое фойе в Доме печати едва вместило всех желающих. Коллеги, журналисты, издатели, студенты, родственники героев книги (среди них были и внучатые племянники братьев Костиных) с большой теплотой и благодарностью отзывались о новом издании, аналогов которому, по общему мнению, пока нет в России. Презентацию посетила и министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова. Эта книга, как отметила Светлана Анатольевна, обязательно должна дойти до библиотек республики, чтобы о летописцах узнали как можно больше людей. Без богатейшего наследия, которое они оставили, сложно представить историю республики…

Удивительно было услышать и строчки из письма дочерей старшего из братьев Костиных Николая Маргариты и Надежды, которое они прислали авторам из Москвы к выходу издания. «Создатели книги, наверное, знают об отце больше, чем мы, — зачитал письмо сестер Атнер Хузангай. — Спасибо за этот большой, кропотливый труд».

В зале присутствовали и родственники Валентина Шемарова: его супруга вместе с внучкой Настей, а также правнучка Юрия Ананьева Аня. На память авторы вручили девочкам по книге. А когда они увидели в альбоме знакомые портреты дедушек, то заулыбались, крепко прижав подарок к груди. А для супруги фотокорреспондента газеты «Пионер сасси» Геннадия Андреева Таисии Владимировны книга стала настоящим семейным альбомом. «Мы будем передавать его детям и внукам как самую дорогую семейную реликвию», — растрогалась она.

С особым трепетом выход книги встретили коллеги — журналисты и фоторепортеры. Отметив колоссальный труд авторов, они назвали издание энциклопедией чувашской фотожурналистики.

КСТАТИ

В книге-альбоме «Фотокорреспонденты Чувашии. Биографии» можно увидеть известные и еще нигде не публиковавшиеся работы фотокорреспондентов «Советской Чувашии» Олега Мальцева и Максима Васильева разных лет.