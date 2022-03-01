Житель Урмарского района попытался дать взятку сотруднику полиции

В Урмарском районе возбуждено уголовное дело по факту покушения водителем на дачу мелкой взятки сотруднику полиции.

По версии следствия, в нынешнем феврале около восьми вечера местный житель, будучи подшофе и управляя машиной марки «Mazda 5», недалеко от деревни Новые Щелканы не справился с управлением и заехал в снежный сугроб у обочины проезжей части. Очевидцем дорожно-транспортного происшествия стал сотрудник ГЭБ и ПК МО МВД России «Урмарский», который в это время проезжал мимо и остановился для выяснения обстоятельств произошедшего. Водитель попросил полицейского не сообщать в ГИБДД о случившемся, а в качестве благодарности предложил сотруднику 1,5 тысячи рублей. И стал фигурантом уголовного дела. Идет следствие.