Житель Урмарского района попытался дать взятку сотруднику полиции

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Урмарском районе возбуждено уголовное дело по факту покушения водителем на дачу мелкой взятки сотруднику полиции.
По версии следствия, в нынешнем феврале около восьми вечера местный житель, будучи подшофе и управляя машиной марки «Mazda 5», недалеко от деревни Новые Щелканы не справился с управлением и заехал в снежный сугроб у обочины проезжей части. Очевидцем дорожно-транспортного происшествия стал сотрудник ГЭБ и ПК МО МВД России «Урмарский», который в это время проезжал мимо и остановился для выяснения обстоятельств произошедшего. Водитель попросил полицейского не сообщать в ГИБДД о случившемся, а в качестве благодарности предложил сотруднику 1,5 тысячи рублей. И стал фигурантом уголовного дела. Идет следствие.

Опубликовано: 14 марта 2022 г.


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