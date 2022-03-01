В детских садах проходит фестиваль «Игры предков»

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Ловись, «летучая мышь»!

Во что играли в детстве их прабабушки и прадедушки, узнали в марте ребята из чебоксарского детсада № 201.
И не только узнали, но и сами попробовали поиграть.
Как и другие дошкольные учреждения города, этот садик стал участником республиканского фестиваля «Игры предков». Воспитатели рассказали малышам о старинных детских забавах.
Например, об игре «Летучая мышь». Саму мышь в ней заменяют связанные накрест две тонкие планочки или щепочки. Две команды наперегонки ловят подброшенную одним из игроков деревянную «мышку», кто чаще поймал — тот и выиграл.
Еще одна игра, о которой узнали дошколята — «Небо и земля»: в ней надо перепрыгивать через веревку, с которой по кругу бегает ведущий. Как сообщают в управлении образования Чебоксар, в программе фестиваля, помимо чувашских игр, есть также перетягивание каната, городки и лапта.

Опубликовано: 14 марта 2022 г.


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