В детских садах проходит фестиваль «Игры предков»

Ловись, «летучая мышь»!

Во что играли в детстве их прабабушки и прадедушки, узнали в марте ребята из чебоксарского детсада № 201.

И не только узнали, но и сами попробовали поиграть.

Как и другие дошкольные учреждения города, этот садик стал участником республиканского фестиваля «Игры предков». Воспитатели рассказали малышам о старинных детских забавах.

Например, об игре «Летучая мышь». Саму мышь в ней заменяют связанные накрест две тонкие планочки или щепочки. Две команды наперегонки ловят подброшенную одним из игроков деревянную «мышку», кто чаще поймал — тот и выиграл.

Еще одна игра, о которой узнали дошколята — «Небо и земля»: в ней надо перепрыгивать через веревку, с которой по кругу бегает ведущий. Как сообщают в управлении образования Чебоксар, в программе фестиваля, помимо чувашских игр, есть также перетягивание каната, городки и лапта.