Пожар в квартире на ул. Чапаева случился из-за непотушенной сигареты

В воскресенье около пяти часов утра в Чебоксарах, в доме № 9/1 по улице Чапаева начался пожар. Дым заметила соседка по подъезду и вызвала спасателей.

К сожалению, 60-летнюю хозяйку загоревшейся квартиры спасти не удалось. Пенсионерка стала жертвой собственной беспечности — закурила в кровати и уснула, не потушив сигарету…

Подобные случаи, увы, не столь уж редки. Как сообщают в пресс-службе МЧС по Чувашии, с начала года в республике произошло 26 пожаров из-за неосторожности при курении. В огне погибли восемь человек, еще четверо получили травмы.