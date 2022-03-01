IT-индустрия Чувашии получает новые стимулы

Правительство принимает беспрецедентные меры для поддержки цифровой экономики и IT-индустрии. Эти сферы называются стратегически важными, а их кадры получат серьезные преференции. Какие и как воспользуются ими в Чувашии — в нашем материале.

Минцифры России приступило к проведению экспресс-анализа плана реализации нацпрограммы «Цифровая экономика».

«Необходимо <…> адаптировать ее под текущую экономическую ситуацию. Главная задача – выполнять все взятые на себя социальные обязательства по подключению малых населенных пунктов к интернету, продолжать подготовку специалистов для отрасли, обеспечивать безопасность данных граждан и ускорять переход организаций на отечественное ПО», — обратил внимание вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В числе первых решений по минимизации рисков — переход государственных информационных систем на отечественный софт и обеспечение госорганов доступом к гособлаку.

Дмитрий Чернышенко также подчеркнул, правительство не намерено останавливать развитие и инвестиции в отрасль.

Напомним, в России запустили объемный комплекс мер поддержки IT-компаний, таких как грантовая поддержка перспективных отечественных решений, льготное кредитование, ряд налоговых преференций.

На сегодняшний день в реестр Минцифры России включены уже 54 IT-организации, действующие в Чувашии, 12 из них подали заявку сразу после объявления новых мер поддержки. Как отметили предприниматели республики, объявленные меры станут серьезным стимулом для развития бизнеса.

Вопросы представления господдержки, обеспечение безопасности отрасли в Чувашии уже рассмотрели на форсайт-сессии «Государственная поддержка бизнеса. Инструменты развития». Ее участники совместно с министром цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристиной Майниной обсудили внедрение новой экосистемы для развития малого и среднего предпринимательства.