Закупки для муниципальных нужд заказчиков Чебоксар теперь будут идти через Региональный центр закупок

Как сообщают в Госслужбе по тарифам, этот центр, созданный в прошлом году, является единым органом для определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Закупки через него до недавнего времени проводили все муниципалитеты, кроме города Чебоксары, имевшего собственную структуру по закупкам. Сейчас дошла очередь и до столицы.

Соглашение о передаче полномочий, подписанное Главой Чувашии Олегом Николаевым, вступило в силу с начала марта. А 3 марта стартовала первая закупка для Чебоксар — электронный аукцион на выполнение работ по строительству дороги с пешеходным бульваром по улице Зои Яковлевой в III микрорайоне центральной части города, с начальной ценой контракта 161,6 млн рублей и сроком строительства до конца июля 2023 года. Заказчиком является управление капитального строительства и реконструкции г. Чебоксары.

«Централизация закупок направлена, в первую очередь, на предотвращение нарушений законодательства за счет установления единых правил проведения закупок, — отметила руководитель Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова. — Такая система позволяет обеспечить прозрачность всех закупок, повысить эффективность расходования бюджетных средств».