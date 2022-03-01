В Вурнарах учителя делились премией с директором

Выслушала приговор жительница Краснодарского края, раньше проживавшая в поселке Вурнары и работавшая директором школы № 1. Она признана виновной в превышении должностных полномочий. С ноября 2017 года по декабрь 2020-го, зная о предстоящих премиальных выплатах работникам школы, директор требовала, чтобы они часть денег передали ей. В итоге три преподавателя отдали около 150 тысяч рублей. Полученные деньги начальница направила на оплату хозяйственных расходов учреждения и выплату кредита своей дочери. В ходе предварительного следствия и судебного заседания обвиняемая признала вину, возместила учителям причиненный ущерб. Суд приговорил ее к 2 с половиной годам условного лишения свободы.