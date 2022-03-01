Любителю тонировки пришлось провести ночь в камере

Сотрудники ОБ ДПС УМВД России по г. Чебоксары крайне наглядно объяснили автолюбителю, что не стоит излишне тонировать своего «железного коня».

В новоюжном микрорайоне города на светофоре рядом с патрульным автомобилем Госавтоинспекции притормозил наглухо затонированный «Ситроен» — может, водитель просто не разглядел полицейских из-за темных стекол, светопропускаемость которых явно была намного ниже разрешенной? Нарушитель пытался скрыться в транспортном потоке путем «шахматного» перестроения, но его, само собой, догнали.

Выяснилось, что уроженца Ядринского района уже не раз привлекали к ответственности за неправильную тонировку, выдавая требования об устранении выявленных недостатков, которые, как вы понимаете, были проигнорированы. В этот раз церемониться со злостным «тонировщиком» не стали. Поскольку суды в тот день уже завершили работу по рассмотрению административных материалов, водителя отправили ночевать в отдел полиции № 3 УМВД России по г. Чебоксары, чтобы не искать молодого человека наутро для доставления в суд.

Проведя ночь в камере для административно задержанных, владелец иномарки решил завязать со своим «темным прошлым», клятвенно заверяя судью, что осознал неправильность своего поведения и раскаялся. Защитную пленку с машины он снял еще накануне. Получив в наказание за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции (ч. 1 статьи 19.3 КоАП РФ) 2 тысячи рублей штрафа, автолюбитель просто сиял от радости, что избежал более сурового наказания, такого, к примеру, как арест на 15 суток. Инспекторам ГИБДД он тоже пообещал больше не «темнить».