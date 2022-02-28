Детали для фургонов дорого обошлись

В Чебоксарах вынесен обвинительный приговор в отношении трех граждан при должностях, обвиняемых в коммерческом подкупе и взяточничестве.

На скамье подсудимых оказались руководитель ряда коммерческих организаций, расположенных в Чувашии, начальник отдела — главный технолог коммерческой организации, специализирующейся на производстве фургонов, а также начальница бюро технологического отдела одного из заводов республики Марий Эл.

Следствием и судом установлено, что с декабря 2016-го по июнь 2018 года руководитель коммерческих организаций, специализирующихся на поставке деталей для обработки металлов, передал начальнику отдела — главному технологу фирмы по производству фургонов незаконное вознаграждение в сумме более 360 тысяч рублей. За что? За организацию систематической подачи заявок на приобретение и сохранение регулярного объема поставок инструментов для обработки металлов, необходимых для производства фургонов, по заключенному между организациями договору.

Он же с июля 2015-го по июнь 2018 года передал за совершение аналогичных действий директору по производству другой коммерческой организации более 304 тысяч рублей. Кроме того, с апреля 2014-го по январь 2020 года начальница бюро техотдела одного из заводов республики Марий Эл получила от него коммерческий подкуп в сумме более 40 тысяч рублей и взятку в 225 тысяч рублей за совершение ею действий в интересах подконтрольных ему организаций. А именно — за запрос коммерческих предложений, обеспечение систематической подачи заявок на приобретение инструментов и регулярного заключения соответствующих договоров.

Эти преступные схемы были выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СК России по Чувашии и сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД. Суд приговорил руководителя–взяткодателя к 4 годам условного лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей, второго фигуранта наказал штрафом в 1,5 млн рублей, а женщине назначен 3-летний условный срок. Приговор еще не вступил в законную силу.