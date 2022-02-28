В 20-этажном жилом доме прошли пожарно-тактические учения

Главное — спасти людей

«Дежурный МЧС? У нас произошел пожар в 20-этажном доме!» — послышался отчетливый голос главного инженера управляющей компании «Жилстрой-3» Олега Степанова, сжимающего в руке мобильный телефон. С этих слов в Чебоксарах начались пожарно-тактические учения по ликвидации возгорания в доме по улице Богдана Хмельницкого.

Уже через несколько минут жители окрестных домов и просто прохожие услышали рев сирен, следом стали появляться красные пожарные машины. Был оперативно развернут мобильный пункт связи, почти сразу в небо взлетел дрон-беспилотник. Разведка «возгорания» спустя пару минут дает огнеборцам необходимые сведения.

«Все наши действия начинаются с поиска, эвакуации и спасения людей», — поясняет начальник службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Чувашии Эдуард Сорокин. И только потом пожарные приступают к тушению возгорания. Ведь по легенде учений сразу пятнадцать человек оказались в западне, огонь и дым отрезали им пути спасения. Роли пострадавших жильцов отыграли будущие пожарные, которые сейчас проходят подготовку.

«У пожара третий ранг», — слышатся голоса пожарных по рации. По меркам спасателей он считается одним из самых сложных. В это время возле дома, где произошел условный пожар, еще одна команда огнеборцев уже нашла ближайший источник воды, располагающийся через дорогу, и развернула пожарный рукав для бесперебойной подачи ее на верхние этажи здания. В этом им помогли сотрудники ГИБДД, временно перекрывшие улицу. Другая группа спасателей тем временем забежала в здание по запасной лестнице, где не было дыма.

Пока каждый пожарный выполнял свои функции, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Чебоксары Марат Измагилов вместе с представителями управляющей компании проверил, как работает система пожарной сигнализации в доме. Ведь на практике бывают случаи, когда некоторые жильцы после ремонта квартир демонтируют свои датчики, так как считают, что те портят интерьер… Чревато это тем, что при возникновении чрезвычайной ситуации может уже не сработать система автоматики.

В многоэтажных домах, как правило, лифтами пользуются практически все. Поэтому вопросы по обеспечению пожарной безопасности в них — не менее важные. Как пояснил Марат Измагилов, обычно при срабатывании в здании системы пожарной сигнализации лифт уходит на первый этаж и блокируется с открытыми дверями. Здесь система сработала быстро и правильно.

…И уж совсем не до интерьеров в коридорах было звеньям пожарных, которым предстояло с закрытыми панорамными шлем-масками подняться на 18 этаж, чтобы наощупь найти оставшихся людей. Ведь при реальном пожаре густой черный дым мешает что-либо увидеть. Осложняются реальные поиски и тем, что зачастую пожарным необходимо обследовать все квартиры, где могут быть люди. На учениях пожарные с этой задачей справились и вывели, а то и вынесли «пострадавших» людей в кислородных масках из здания, передав их в руки медиков.

«Основной сложностью для нас в таких условиях было подняться на двадцать этажей пешком в боевой одежде, которая весит около десяти килограммов», — рассказал помощник начальника караула пожарно-спасательной части №4 по городу Чебоксары Антон Иванов. А ведь помимо обмундирования огнеборцы несут с собой пожарный рукав, спасательные веревки, аппараты для дыхания и многое другое…

Как говорят спасатели, однотипных пожаров не бывает. Зато типичная ситуация при пожарах в многоквартирных домах, когда из-за большого количества припаркованных рядышком автомобилей у огнеборцев нет возможности применить высотную технику для эвакуации людей с верхних этажей. Несмотря на заранее вывешенные объявления о предстоящих пожарно-тактических учениях, и это мероприятие не стало исключением…

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