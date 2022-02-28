Как в Чувашии выполняются национальные проекты

По большинству региональных проектов в рамках национальных проектов в 2021 году удалось добиться успешной реализации. Об этом заявил Глава республики Олег Николаев на заседании Совета при Главе Чувашии по стратегическому развитию и проектной деятельности.

В частности, рассматривалось сохранение достигнутых в минувшем году целевых показателей повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных указами Президента России. По этому вопросу дали отчет вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов, министр труда и социальной защиты Алена Елизарова, министр образования и молодежной политики Дмитрий Захаров.

Об итогах мониторинга реализации региональных проектов Чувашской Республики за 2021 год и плане их реализации на 2022 год доложил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. Обсуждались также аспекты информационного сопровождения реализации региональных проектов.

Далее участники заседания перешли к рассмотрению итогов реализации региональных проектов в отдельных отраслях. Дмитрий Захаров доложил о ходе выполнения нацпроекта «Образование» и федеральных проектов, входящих в его состав. На заседании утверждены новые паспорта региональных проектов «Развитие туристической инфраструктуры», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Развитие системы поддержки молодежи».

В работе заседания в режиме ВКС участвовал председатель Высшего экономического совета Чувашии, глава Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Подробности — в следующем номере газеты.