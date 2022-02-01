И опыт приобрел, и медальную коллекцию пополнил

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Представитель Чувашии Даниил Карпов показал отличную готовность на чемпионате России по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк-велокросс», сообщили в региональном Минспорте.
Соревнования проходили в селе Архипо-Осиповка Краснодарского края. Всего в состязаниях участвовали 16 велогонщиков из 6 регионов страны. Наш земляк Даниил Карпов занял третье место — подопечный Вячеслава Георгиева преодолел непростую извилистую трассу за 1 час 5 минут 33 секунды, уступив более опытным велогонщикам. Золотую медаль завоевал Максим Гоголев из Самарской области, а «серебро» у представителя республики Удмуртии Данилы Москвина.
По итогам гонки еще два представителя Чувашии попали в десятку лучших спортсменов страны — Денис Карпеев финишировал с шестым результатом, а Алексей Алексеевнин показал восьмое время.

Опубликовано: 17 февраля 2022 г.


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