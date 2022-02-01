И опыт приобрел, и медальную коллекцию пополнил

Представитель Чувашии Даниил Карпов показал отличную готовность на чемпионате России по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк-велокросс», сообщили в региональном Минспорте.

Соревнования проходили в селе Архипо-Осиповка Краснодарского края. Всего в состязаниях участвовали 16 велогонщиков из 6 регионов страны. Наш земляк Даниил Карпов занял третье место — подопечный Вячеслава Георгиева преодолел непростую извилистую трассу за 1 час 5 минут 33 секунды, уступив более опытным велогонщикам. Золотую медаль завоевал Максим Гоголев из Самарской области, а «серебро» у представителя республики Удмуртии Данилы Москвина.

По итогам гонки еще два представителя Чувашии попали в десятку лучших спортсменов страны — Денис Карпеев финишировал с шестым результатом, а Алексей Алексеевнин показал восьмое время.