В Чувашии заработал врачебный консультативный центр помощи больным коронавирусом

Врач успокоит и подскажет, что нужно делать

Сегодня Глава Чувашии Олег Николаев посетил дистанционный врачебный консультативный центр, который заработал в Чебоксарах 7 февраля. Этот центр был создан по его инициативе в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В центре работают врачи разных специальностей со всего города, прошедшие специальное обучение и инструктаж. Рабочие места медиков оснащены ноутбуками, гарнитурами и высокоскоростным интернетом. Жители республики с признаками острых респираторных заболеваний могут позвонить им по номеру 122 и получить консультацию. Центр работает без выходных с 8.00 до 20.00.

«Главная миссия, задача центра — разгрузить амбулаторный сегмент системы здравоохранения, оказать максимальное внимание жителям республики. Организовывая такой центр, мы исходили из того, что он позволит обработать вал звонков, который поступает в последнее время в медицинские организации», — приводит слова Олега Николаева пресс-служба Администрации Главы республики.

Справка «СЧ» За первые три дня работы врачебный консультативный центр в Чувашии обработал порядка 500 звонков.

«Каждый день к нам поступает порядка 140-170 вызовов, — рассказала куратор центра, главный врач Центральной городской больницы Минздрава Чувашии Татьяна Маркелова. — Граждане обращаются по вопросам получения консультативной врачебной помощи, вызова врача на дом, ПЦР–диагностики. Чаще всего пациенты хотят узнать, насколько продлить лечение, что нужно принимать».

Олег Николаев считает, что работа врачебного консультативного центра и волонтерское сопровождение амбулаторных пациентов позволяют поддержать каждого, кто нуждается в помощи: «Все эти моменты успокаивают людей, дают ощущение того, что они не одни». А вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов сообщил, что с созданием центра заметно снизилась нагрузка на поликлиники.

Помимо первичной консультации медицинские работники центра уже начали вести дистанционное наблюдение за пациентами, которые находятся на амбулаторном лечении. Для этого они сами обзванивают пациентов. На сегодняшний день такое дистанционное наблюдение проходят уже несколько десятков амбулаторных больных.