1 февраля. Республика в событиях и лицах

1942 – на Канашском вагоноремонтном заводе построен бронепоезд «Комсомол Чувашии». Около половины личного состава составляли воспитанники комсомола Чувашии. Денежные средства на строительство бронепоезда были собраны жителями Чувашии. 5 августа 1942 года экипаж бронепоезда принял последний бой. А 8 мая 2009 года на станции Белоглинской Краснодарского края открыта мемориальная доска в память о подвиге бронепоезда «Комсомол Чувашии».

1966 – в д. Акшики Мариинско-Посадского района родилась Елена Николаевна Николаева, чемпионка мира, серебряный призер XXV и чемпионка XXVI летних Олимпийских игр по спортивной ходьбе. Почетный гражданин города Чебоксары. Её именем названы спортивная школа олимпийского резерва Минспорта Чувашии и физкультурно-спортивный комплекс «Мариинский» Мариинско-Посадского района.

1986 – Мосгорисполком присвоил наименование «Чебоксарская» улице Перовского района Москвы.