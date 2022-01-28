Послание Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики

Хисеплĕ Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗн депутачӗсем, паянхи пухӑва хутшӑнакансем, хаклӑ Чӑваш Ен ҫыннисем!

Эпир паян сирĕнпе ҫитес вăхăтри малашлăхра Конституципе ҫирĕплетнĕ тăрăх мĕнле ĕҫсем туса пырасси пирки калаҫăпăр, вĕсене палăртса хурăпăр тата мĕнле ĕҫсем туса пурнăҫа кĕртсе пырассине ҫирĕплетсе хăварăпăр.

Уважаемые депутаты Государственного Совета Чувашской Республики, участники сегодняшнего торжественного собрания!

Дорогие жители Чувашии!

2021 год прошел под знаком трудовой доблести народа Чувашии. В год 80-летия строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей мы погрузились в атмосферу суровых дней военного времени. Наряду с историками пробелы исторических страниц трудового подвига, мужества и отваги наших дедов и отцов, бабушек и матерей восстанавливали воспитанники детских садов, школьники, студенты, жители деревень, сел, городов и поселков. В республике проведены научные конференции, открытые уроки, музейные выставки, акции, фестивали и конкурсы. Созданы документальные и художественные фильмы, литературно-художественные, музыкальные произведения, изданы книги, разработан единый информационный портал.

Таким образом, Чувашская Республика стала первым регионом России, который системно подошел к вопросу увековечения памяти о героях трудового подвига на примере строителей оборонительных рубежей на территории нашего Отечества.

В республике установлена памятная дата: 28 октября — День памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Безусловно, настоящий массовый трудовой подвиг в тылу более чем двухсот тысяч наших земляков — огромный и существенный вклад в приближение Дня Победы. Важно отметить роль тыловиков в запуске с колес эвакуированных заводов, непрекращающийся труд на полях и в эвакогоспиталях. Мы должны продолжить всестороннюю работу по популяризации темы трудового подвига в тылу как достойного примера служения Отечеству, как основы военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

Знаковым событием, подтверждающим трудовой героизм и самоотверженность наших предков в годы Великой Отечественной войны, стало решение Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина присвоить городу Чебоксары статус города трудовой доблести.

Необходимо продолжить работу по популяризации темы трудового подвига в тылу через развитие школьных музеев, создание научного центра изучения архивных материалов, а также формирование постоянно действующих экспозиций как в Национальном музее, так и в районах республики.

Отмечая огромную роль в работе по названному направлению поисковых отрядов, выражаю благодарность всем участникам поискового движения. Считаю правильным пересмотреть размер грантов, направленных на поддержку поисковых отрядов и объединений. Поручаю Минобразования Чувашии подготовить соответствующие предложения.

Мемориал «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском районе, возведение которого намечено завершить летом текущего года, станет кульминационной точкой сборки всего спектра проведенных мероприятий, своеобразным порталом, соединяющим современность с переживаниями суровых дней военных лет.

Данная работа ведется в тесной связке с Российским военным историческим обществом и комиссией по реализации проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Уважаемые коллеги!

Мы с вами приняли закон о детях войны и договорились постепенно наполнять его конкретными формами материальной поддержки, что в принципе мы и делаем, ровно такие решения последовательно принимаем.

Но видится правильным устранить несправедливость по отношению к труженикам тыла. Так сложилось, что ежемесячные выплаты ветеранам труда, которые являются, несомненно, заслуженными людьми в республике, выше, чем у тружеников тыла. Считаю правильным, как минимум, их выравнить. Прошу Минтруд Чувашии совместно с Минфином выработать соответствующие решения.

2022 год объявлен в Чувашии Годом выдающихся земляков. Тем самым мы с вами продолжим линию гордости нашими земляками, как теми, кто творил и созидал раньше, так и теми, кто достигает вершин славы и совершенства сегодня.

Наши земляки, выдающиеся люди Чувашии, — достойный пример для подражания! А их дела и достижения — яркая демонстрация того, что все возможно, если ясно и четко видеть свою цель и твердо следовать выбранному пути, преодолевая препятствия и встречающиеся трудности.

Рассчитываю на активную вовлеченность в процесс реализации запланированных мероприятий, инициирование новых проектов не только со стороны органов исполнительной и законодательной власти республики, органов местного самоуправления, но и со стороны всех институтов современного гражданского общества, жителей республики и представителей диаспор в других регионах.

Одним из ключевых мероприятий, посвященных выдающимся землякам, станет запланированный Форум земляков. На одной площадке соберутся земляки, достигшие высоких результатов в разных сферах, живущие в разных точках современного мира. Форум станет ярким украшением Дня республики и демонстрацией главного ее богатства.

К слову, наш классик и основоположник новой чувашской поэзии Михаил Сеспель в стихотворении «Пашня Нового дня», предсказал будущее родного народа, полет нашего Андрияна Николаева в космос:

Хăватлă, çĕн чĕреллĕ çĕн ĕмĕр

чăвашĕ,

Хул пуççипе кăвак пĕлте пернсе,

Кун-çул уйне тухса хĕвел тумтир

тумланĕ,

Çĕн Кун ăна ыталĕ савăнса,

ачашшăн;

Умне, çĕн çул çине, çĕн чечексем

чĕртсе,

Интернационал кĕперĕ анĕ.

Еще в прошлом году были выделены средства на актуализацию проектно-сметной документации мемориального комплекса А.Г. Николаева. Однако работы ведутся, как говорится, ни шатко ни валко. Минкультуры Чувашии в кратчайшие сроки предстоит решить все формальности и совместно с Минстроем Чувашии запустить процесс проектных работ для включения объекта в программу финансирования.

Мы по праву гордимся богатейшим культурным наследием и традициями народного искусства всех народов, проживающих на территории республики. Уже второй год работаем над реализацией программы «Сохранение, изучение и развитие чувашского языка». Необходимо создавать условия для культуры, традиций и родных языков всех национальностей и народов, проживающих на территории республики. Особенно важно не просто вспомнить про то, что я сейчас говорю, а наладить системную работу в названной сфере в объявленный Президентом страны Год культурного наследия народов России.

Начатая нами работа в рамках вышеназванной программы заложила хороший фундамент. В частности, создана Национальная школа вышивки, где обучается, как говорится, и стар и млад со всей республики. В рамках празднования Дня вышивки два года подряд мастерами вышивки создавались шедевры: в 2020 году — Сурпан П?РЛЕ, в 2021 году — Вышитая карта Чувашии. Это вдохновило нас на создание «Вышитой карты России». Мы получили поддержку коллег из федерального Правительства и обеспечили вовлечение в данный проект всех регионов России.

«Вышитая карта России» — это приглашение к дружбе и добрососедству, возможность соединить красной нитью любовь к Родине, времена и судьбы, территории и события, прошлое и настоящее народов России. Прошу Минкультуры Чувашии обеспечить четкое и своевременное администрирование намеченных мероприятий.

Мы все понимаем, что современная инфраструктура культурного пространства, одинаковая для города и села, является основой устойчивого и гармоничного развития общества. Для этого Правительством республики направляются беспрецедентные в сравнении с прошлыми годами бюджетные инвестиции. Объемы финансирования отраслей, курируемых Минкультуры Чувашии, в консолидированном бюджете Чувашской Республики за четыре года увеличились в два раза, и в 2020 году они составили 3,8 миллиарда рублей, в 2021 году — 4,4 миллиарда рублей.

Сегодня я обращаюсь к вам со сцены обновленного здания Чувашской государственной филармонии. В прошлом году мы ценой невероятных организационных и финансовых усилий поставили точку в истории ее реконструкции, длившейся с 2008 года. Впереди — целый ряд амбициозных проектов. В их числе — реконструкция Чувашского государственного театра оперы и балета. В настоящий момент с Фондом «Дом.РФ» подписано соглашение о сотрудничестве, и перед Минкультуры Чувашии совместно с Минстроем Чувашии стоит задача воплотить в жизнь этот проект до 2025 года. Кроме того, в этом году мы объявляем о старте пятилетки строительства ежегодно не менее пяти новых сельских Домов культуры и проведения капитального ремонта не менее 10, строительства учреждений культуры клубного типа в модульном исполнении. На данное направление в законе о бюджете заложено 318 миллионов рублей.

Чувашия активно включилась и уже вошла в семерку лучших регионов страны по реализации масштабного президентского проекта «Пушкинская карта», который позволяет детям и молодежи бесплатно посещать учреждения культуры республики. Безусловно, реализация «Пушкинской карты» должна быть активно продолжена и в этом году. Тому будет способствовать создание новых произведений и постановок. Для достижения этой цели были увеличены гранты учреждениям культуры как в количественном, так и в суммарном выражении.

Образование — обучение — воспитание, основанные на культурных и исторических ценностях, являются фундаментальной основой формирования и воспитания гармонично развитой, здоровой и социально ответственной личности.

В республике изданы учебники для начальных классов по изучению родного чувашского языка. Министерству образования важно эту работу продолжить, дальше наполняя перечень учебников для всего учебного процесса.

При этом главной целью в данном вопросе для нас является создание равных условий для изучения родного языка, истории и культуры родного края для каждого ребенка вне зависимости от места его жительства, национальности и вероисповедания.

Нам в помощь сформулированная федеральным центром задача на 2022 год в школьном образовании — внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов, главной миссией которых является формирование гражданина, конкурентоспособного в глобальном мире и большого патриота своей страны и малой родины. Думается, что мероприятия, посвященные выдающимся землякам, станут дополнительным ресурсом для реализации этой миссии.

В прошлом году мы поставили задачу начать строительство пяти школ. Наши планы были основаны на запускаемых федеральных программах и инструментах. Однако легко слово говорится, на деле возникает множество нюансов. Во-первых, затянулось определение четких и конечных критериев запуска программы. Во-вторых, не менее существенным стало неисполнение взятых на себя обязательств как со стороны муниципалитетов, так и со стороны застройщиков по должной подготовке и оформлению земельных участков, разработке и утверждению проектно-сметной документации. В прошлом году нами проделана большая работа над ошибками.

В итоге на текущий момент мы имеем подтверждение финансирования на школу в микрорайоне «Университетский» города Чебоксары на 2023–2024 годы. Считаю целесообразным рассмотреть возможность начала строительства названной школы уже в этом году с планами завершения его в следующем. Прошу Минстрой Чувашии совместно с Минфином и Минобразования Чувашии проработать данный вопрос.

В рамках программы комплексного развития сельских территорий должно начаться строительство школы в Мариинском Посаде с завершением работ в следующем году.

Утвержденная по поручению Президента Владимира Владимировича Путина программа строительства 1300 школ с участием Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» позволит республике претендовать на строительство 7 школ. Это школы в микрорайонах «Акварель», «Радужный», «Солнечный», «Новый город», 14-м микрорайоне города Чебоксары, а также в Кугесях и Новочебоксарске. Естественно, это зависит от того, насколько мы с вами расторопно поработаем.

Чувашия в прошлом году первой среди регионов страны запустила масштабную программу капитального ремонта школ и детских садов с износом свыше 50 процентов. Всего модернизировано 53 школы, 35 детских садов и 3 детских оздоровительных лагеря. На это было направлено более 2 миллиардов рублей. Главная цель этой работы — создание единой экосистемы образовательного процесса, творческого и спортивного развития ребенка.

В этом году по поручению Президента России аналогичная программа запускается по всей стране. Чувашская Республика заявила на 2022–2023 годы о 31-й школе. На эти цели нам выделено 2,3 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Минобразования Чувашии совместно с органами местного самоуправления поручаю активно и слаженно доработать вопрос включения еще 78 школ, в которых также требуется капитальный ремонт, в перечень объектов на 2023–2025 годы.

Кроме того, в зоне внимания остаются школы с высоким износом, но не подпадающие под названную программу, как следствие, требующие строительства новых корпусов. Это школы в с. Чурачики Цивильского района, с. Янгличи Канашского района, д. Арабоси Урмарского района, с. Стемасы и Чуварлеи Алатырского района.

Наша задача — предпринять все усилия для обеспечения должного образовательного и воспитательного процесса в названных школах. Используя федеральные инструменты и механизмы, а также внутренние республиканские и муниципальные возможности, в ближайшие три года запустить их строительство.

В процессе образовательной деятельности мы должны идти по пути как можно раннего определения способностей и наклонностей ребенка, выявить тех детей, которых принято называть одаренными. А саму систему школьного и профессионального образования выстроить таким образом, чтобы она была ориентирована на удовлетворение потребностей экономики региона в кадрах и ясно раскрывала детям возможности и перспективы самореализации. В этом процессе важна тесная работа вузов, учреждений профобразования, предприятий и школ. Минобразования Чувашии совместно с органами местного самоуправления предстоит реализовать в этом году масштабный профориентационный проект «УПК 21 — Учебно-производственные классы», направленный на создание условий для получения «первой» профессии уже со школьной скамьи. Проект пока запущен в школах города Чебоксары сетью профильных классов по направлениям «Педагогика», «Медицина», «Сельское хозяйство», «Машиностроение», «Электроэнергетика» и «IT», необходимо расширять географические границы проекта, в идеале охватив каждое муниципальное образование.

Поручаю Минобразования Чувашии продолжить данную работу с учетом запускаемого в 2022 году крупномасштабного федерального проекта «Профессионалитет», а также разработать и реализовать комплекс мероприятий по привлечению выпускников школ для продолжения образования в вузах и учреждениях среднего профессионального образования, расположенных на территории Чувашской Республики.

С 2018 года успешно развивается в Чебоксарах кадетский корпус имени Героя Советского Союза Кочетова, который по праву в настоящий момент является авангардом кадетского движения республики. В целях повышения престижа кадетского корпуса и его соответствия стандартам других аналогичных учреждений мы с прошлого года организовали обеспечение всех кадет бесплатным горячим питанием и обмундированием. Но наша задача — продолжить работу патриотического воспитания.

Центром компетенций и координирующим звеном работы по патриотическому воспитанию призван стать Центр «АВАНГАРД», который раскроет свои двери для круглогодичных сборов уже в этом году на базе лагеря «Звездный» в Цивильском районе, где круглогодично будут проводится пятидневные сборы под руководством опытных специалистов, на основе методических рекомендаций Министерства обороны России.

Считаю также необходимым через обновление инфраструктуры республиканских детских оздоровительных центров продолжить практику создания специализированных центров развития детей. К примеру, «Лесная сказка» — санаторно-курортное лечение, «Белые камни» — образовательный, творческий центр и центр спортивного туризма, «Росинка» — физкультурно-спортивное направление. И, возможно, через единый координирующий орган следует обеспечить их деятельность по единой идеологии. Прошу Минобразования, Минспорт и Минздрав Чувашии проработать данный вопрос и представить соответствующие предложения.

Мы прекрасно понимаем, что одними из ключевых факторов, влияющих на качество образования, являются укомплектованность образовательных организаций высокопрофессиональными педагогическими кадрами и мотивация самих педагогов. Предлагаю Минобразования Чувашии подготовить предложения о внесении изменений в отраслевую систему оплаты труда, предусматривающих введение стимулирующих выплат для педагогов, осуществляющих наставническую и научно-исследовательскую деятельность в образовательных организациях, распространяющих передовые педагогические технологии, оказывающих методическую помощь коллегам.

Существенная активизация требуется в работе Правительства в области молодежной политики. При этом важно отметить, что молодежь Чувашии очень активна.

По итогам прошлого года Чувашия вошла в ТОП-5 по количеству выигранных грантов Росмолодежи. Мы входим в ТОП-10 по количеству зарегистрированных волонтеров в единой информационной системе DOBRO.RU. Сегодня в волонтерском движении — более 65 тысяч человек. Выражаю слова благодарности всем волонтерам. На сегодняшний день их деятельность бесценна. Волонтеры первыми приходят на помощь нашим врачам, пожилым, тем, кто остро нуждался в поддержке.

Будущее, несомненно, за сегодняшней молодежью. Поэтому очень важно обеспечить вовлеченность молодых людей во все процессы жизнедеятельности, в выработку важнейших решений, и не менее значимо создавать условия для их разностороннего развития и креативной деятельности.

Считаю необходимым создание в Чувашии площадки под условным названием «Дома молодежи» или «Центра молодежного развития», который мог бы объединить основные направления реализации молодежной политики, выступить центром компетенций проектной и креативной деятельности молодежи, стать площадкой для проведения мероприятий различных направлений и масштабов. Прошу Минобразования Чувашии проработать данный вопрос с администрацией города Чебоксары.

В минувшем году мы повысили предельный возраст для получения специальных стипендий Главы республики для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность до 35 лет. Учитывая, что размер стипендии не индексировался с 2009 года, считаю правильным повысить его до 2500 рублей.

В 2021 году в России состоялось знаковое событие — перезапуск Российского общества «Знание» с целью создания передового образовательного пространства. В этом году, в рамках празднования Года выдающихся земляков, предлагаю запланировать проведение регионального Марафона знаний совместно с филиалом Российского общества «Знание» в Чувашской Республике. С его помощью наша молодежь получит возможность на современной платформе повысить свои компетенции, необходимые в выборе индивидуальной траектории развития. Одну из лекций предлагаю посвятить нашему земляку, кораблестроителю с мировым именем академику Алексею Николаевичу Крылову.

Не обходит стороной молодежь и один из главных бичей современной Чувашии. Республика, к сожалению, занимает четвертое место в стране по доле занятого населения, выезжающего на заработки в другие регионы.

Поэтому в числе главных задач Правительства — создание условий для развития и самореализации личности, поддержка предпринимательских инициатив, формирование комфортной и безопасной среды обитания, социальная помощь гражданам.

Одними из ключевых, фундаментальных условий решения названных задач являются повышение инвестиционной активности и развитие экономики, создание условий для развития бизнеса по принципу: каждая бизнес-идея должна быть подхвачена и в случае необходимости поддержана в нужной форме в нужное время.

Для координации деятельности существующих организаций инфраструктуры поддержки и развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в прошлом году создано Агентство инвестиционного развития Чувашской Республики.

Сегодня уже запущен обновленный инвестиционный портал, который по принципу «одного окна» гарантирует равный доступ к возможностям каждому потенциальному инвестору. Ключевая задача электронной площадки как единого цифрового контура для бизнеса — упрощение процедуры получения услуг и сокращение сроков их оказания, что позволит сэкономить время и средства инвестора и обеспечит прозрачность процесса оказания услуг. Инвестиционный портал должен стать цифровым помощником инвестора, который соберет на единой площадке органы исполнительной власти, муниципалитеты и иных участников инвестиционного процесса. Портал сосредоточит также все формы государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, которые будут доступны через личный кабинет.

Актуальным остается вопрос качества инвестиционных проектов и команды, реализующей инвестиционную стратегию. Минэкономразвития Чувашии необходимо держать на постоянном контроле качество портфеля инвестиционных проектов, расширять имеющиеся компетенции по бизнес-сопровождению как начинающих предпринимателей, так и состоявшихся бизнесов.

Необходимо в кратчайшие сроки реализовать пакет мер по запуску механизма поддержки инвесторов на основе соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Видится целесообразным реализация проекта «Капитаны бизнеса», задача которого активизировать системное развитие предпринимательской активности в муниципалитетах исходя из имеющихся на каждой территории возможностей и перспектив рынка.

Работа по созданию благоприятного инвестиционного климата, снижению административного давления на бизнес — это ключ к эффективному решению системных проблем всей деловой среды и экономики как республики, так и отдельно взятой территории муниципалитета.

Считаю также необходимым по аналогии с днем приема граждан в органах власти ввести в практику проведение единых приемных дней для предпринимателей.

Частные инвестиции, как правило, идут туда, где созданы не только благоприятные условия административного характера, но и надежно функционирующая и доступная инженерная, коммунальная и социальная инфраструктура. В прошлом году бюджетные инвестиции в названную сферу увеличились на 40 процентов. В ближайшие три года за счет средств республиканского бюджета, высвобождающихся в процессе реструктуризации бюджетных кредитов и иных инструментов в соответствии с решениями Президента страны, бюджетные ассигнования по данному направлению вырастут еще больше. Правительству Чувашской Республики важно очень эффективно использовать эти средства как для создания благоприятных условий жизни населения, так и для стимулирования частных инвестиций.

Кроме того, в целях содействия развитию некоммерческого сектора экономики, включая условия для создания и развития социально ориентированных некоммерческих организаций, распространения новых технологий и лучших практик в социальной сфере, поручаю Минэкономразвития Чувашии организовать ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций, который должен стать элементом инфраструктуры поддержки организаций некоммерческого сектора и социального предпринимательства.

Стоит обратить внимание и на институт самозанятых. С момента его введения в Чувашской Республике (с 1 июля 2020 года) такую форму осуществления трудовой деятельности выбрали почти 30 тысяч человек. К тому же в настоящий момент самозанятые как и все субъекты малого и среднего предпринимательства могут претендовать на все виды государственной поддержки.

Недавно Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин дал поручение выработать систему поддержки личных подсобных хозяйств через институт самозанятых. Напомню, ранее действовавшая программа поддержки личных подсобных хозяйств закончилась, да и в правовом поле нет такой формы хозяйствующего субъекта. Правительством Чувашии в течение двух последних лет поддерживались личные подсобные хозяйства через субсидии на крупный рогатый скот. Считаю, что Минсельхозу Чувашии необходимо выработать системные меры поддержки личных подсобных хозяйств в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации. Наша задача — создавать такие условия, чтобы они могли развивать свой бизнес, встраивать их как в региональную, так и в глобальную товаропроводящую цепочку, чтобы в дальнейшем они стали успешными предпринимателями и добросовестными работодателями.

Продукция агропромышленного комплекса Чувашии в последние годы получает все большее признание у зарубежных потребителей. Это еще раз доказывает, что необходимо масштабировать рынки сбыта востребованной продукции и на кооперационных принципах вовлекать в процесс производства сырья мелких товаропроизводителей.

Новые возможности открывает в данном направлении проект «Агропрорыв», поддержанный куратором Приволжского федерального округа заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрием Николаевичем Чернышенко.

Уверен, этому способствовало то, что представленный проект во многом отвечает вызовам современности в части импортозамещения, позволяет реализовать поручения Президента по наращиванию производства экологически чистой продукции и сокращению импортной зависимости. Наша задача — незамедлительно действовать в направлениях импортозамещения в производстве племенного скота, инкубационных яиц, хмеля, семян картофеля и овощей. Для этого следует создать научно-лабораторный комплекс племенного животноводства, включающий в себя лаборатории геномной селекции, трансплантации эмбрионов.

Начать работу над реализацией проекта строительства высокотехнологичного племрепродуктора второго порядка мощностью 50 миллионов штук инкубационного яйца в год. Это позволит обеспечить потребности птицефабрик Чувашии и на 36 процентов покрыть потребность предприятий всего Приволжского федерального округа.

Продолжить работу над созданием производственно-технологической инфраструктуры для развития хмелеводства. Это даст нам возможность закрепить статус региона — лидера в производстве «зеленого золота» России.

Создать специализированную площадку по интенсивному производству и глубокой переработке овощей и картофеля, а также ускорить создание отечественных семенных сортов картофеля в хозяйствах республики.

Для расшивки вопросов продвижения продукции мелких товаропроизводителей следует ускорить процесс создания агромаркета, призванного обеспечить как прямую коммуникацию с потребителем, так и использование дистанционных форм продаж.

Исходя из сформулированной идеологии Правительства, мы перерабатываем все, что производим в республике, считаю необходимым продолжить курс на оказание государственной поддержки в наращивании мощностей перерабатывающих предприятий и реализации инвестиционных проектов по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции с организацией производства новых товарных групп.

В частности, предлагаю вдвое увеличить объемы финансирования проекта «Агростартап», дополнив федеральный механизм финансирования республиканским, а также сохранить в этом году в рамках гранта «Перспектива» поддержку ягодоводства. Учитывая многочисленные обращения селян и то, что в республике много неиспользуемых водных ресурсов, считаю нужным шагом включение в эту программу развития аквакультуры.

Реализуя меры поддержки отрасли сельского хозяйства, мы с вами должны ясно понимать, что, развивая отрасль, мы создаем фундаментальные основы и условия для повышения качества жизни на селе и развития села.

При этом, учитывая, что именно село является хранителем традиционного культурного уклада, тем местом, где люди сохраняют язык и обычаи своих предков, создаем основы для развития другого значимого направления — туризма.

Вне всякого сомнения, туризм является важным треком, как это принято сейчас говорить, в привлечении внимания к нашей республике, к ее брендированию и привлечении дополнительных инвестиций в индустрию гостеприимства и потребительский рынок. В связи с этим в прошлом году мы создали Агентство по развитию туризма Чувашии. Перед ним поставлена серьезная задача по созданию региональной цифровой платформы, так называемого туристического портала.

Разработаны и утверждены концепция и государственная программа развития туризма в Чувашской Республике. Подписано соглашение с корпорацией «Туризм РФ» о совместной работе по реализации еще одного проекта, разработанного и представленного в рамках фронтальной стратегии «Создание межрегионального брендового маршрута «Рунический путь» до 2030 года. Минэкономразвития Чувашии предстоит в этом году провести мастер-планирование туристических площадок или центров «Рунического пути» в Чувашии. Таким образом, до 2024 года включительно предполагается создать обеспечивающую инфраструктуру туристических площадок маршрута на территории республики, которые выгодно продемонстрируют нашу национальную самобытность, идентичность, позволят погрузиться в рунический контент.

Для увеличения туристского потока необходимы яркие события, которые систематически будут проводиться на специализированной площадке. Необходима организация в Чувашии межрегионального конгрессно-выставочного комплекса. Учитывая, что выставки и ярмарки стали заметным и быстрорастущим сегментом рынка, поручаю Минэкономразвития Чувашии проработать с заинтересованными ведомствами все организационно-технические вопросы, связанные с запуском этого проекта.

Уважаемые коллеги! Сегодня в республике успешно действуют туристические программы: детские, культурно-познавательные, этнические, сельские, санаторно-курортные, речные и круизные.

Хочу обратить внимание на промышленный туризм. В 2021 году успешно проведены экскурсии на девяти промышленных предприятиях республики для более чем трех тысяч человек, 50 процентов из которых — это учащиеся школ, студенты техникумов и вузов. К слову, промышленный туризм республики получил высокую оценку Агентства стратегических инициатив, проект вошел в акселератор «Проектирование туров по промышленному туризму». Поручаю в этом году подключить к проекту и другие предприятия республики, подготовить программы туристических маршрутов для разных целевых групп.

Причем объектами промышленного туризма могут и должны стать вновь создаваемые производственные площадки. Это прежде всего предприятия резидентов особой экономической зоны в городе Новочебоксарске. Здесь, в частности, планируется создать первый в России завод по производству биоосновных и биоразлагаемых пластиков и волокон на основе полилактида, а традиционно считающийся вредным производством «Химпром» превратить в течение ближайших 5-6 лет в зеленую производственную площадку с замкнутым циклом производства. Сейчас совместно с собственниками предприятия работаем над названной стратегией.

В соответствии с заключенными соглашениями совокупный объем инвестиций якорных резидентов особой экономической зоны в 2022–2025 годах составит более 15 миллиардов рублей, будет создано более одной тысячи новых рабочих мест. Здесь надо оговориться, это только те соглашения, которые заключены на сегодняшний день. Очевидно, как только создастся зона, будут новые резиденты.

Необходимый пакет документов уже в Правительстве Российской Федерации. Наша задача — не допустить сбоев и добиться принятия нужного для нас решения в ближайшее время.

Важно продолжить работу по формированию и созданию новых кластеров. Заработавший в прошлом году центр кластеризации смог обеспечить запуск работы в этом направлении.

В 2021 году у нас заработал новый кластер производителей высокотехнологичного оборудования «АБАТ», который включен в федеральный реестр промышленных кластеров. В будущем ожидаем появления новых и имеющих большие перспективы кластеров: это производители изделий для комплексного оснащения помещений, так называемый дверной кластер, а также производители в сфере машиностроения и химии.

В зоне внимания Правительства республики, в частности Минпромэнерго Чувашии, должно оставаться взаимодействие с ведущими корпорациями страны (Ростех, РЖД, Роскосмос, Россети) на предмет вовлеченности наших ведущих предприятий в кооперационные цепочки как в рамках установившихся взаимоотношений, так и в области новых научных и инновационных разработок.

К действующим трем индустриальным паркам в городах Чебоксары и Канаше в течение ближайших лет добавятся еще несколько подготовленных для ведения бизнеса площадок. В том числе вышеназванная особая экономическая зона в городе Новочебоксарске, индустриальный парк в Батыревском районе и индустриальный парк в городе Новочебоксарске, ряд промышленных площадок, создаваемых частным бизнесом при поддержке республики и реализованных на принципах государственно-частного партнерства. Минпромэнерго Чувашии совместно с Минэкономразвития Чувашии уже в текущем году надо приступить к созданию единой управляющей компании по данному направлению.

Чувашия стала первым регионом в России, который в сложнейших конкурсных условиях заключил соглашение о реализации специального инвестиционного контракта 2.0. На территории республики планируется реализовать проект по локализации в рамках импортозамещения производства тракторной техники малой и средней мощности. Тем самым площадка Чебоксарского тракторного завода не просто пополнится новой производственной линией, но и станет центром разносторонних компетенций машиностроения различного применения.

Республика имеет великолепные возможности активного освоения новых так называемых направлений ESG-технологий — прежде всего производства солнечных батарей и технологий использования солнечной энергетики. Считаю целесообразным уже в этом году запустить процесс реализации совместно с крупнейшим в России производителем солнечных модулей ООО «Хевел» проекта по строительству в республике такой электростанции. Прошу Минпромэнерго Чувашии совместно с Минэкономразвития Чувашии организовать данную работу.

В зоне внимания также должно быть вхождение в пилотный проект по исследованию трансформации углекислого газа в системе «воздух — вода» через создание карбонового полигона в акватории и прибрежной части водохранилища Чебоксарской ГЭС площадью более 200 тысяч гектаров. В числе шести проектов фронтальной стратегии развития республики мы заявили проект «Волга — экологический прорывной регион ESG». В будущем это нам позволит в полной мере использовать свои естественные преимущества и продавать верифицированные углеродные единицы. Ну а самое главное и не менее важное, еще и улучшить экологию и качество воды в Чебоксарском водохранилище.

По поручению Президента России проводится масштабная работа по инфраструктурному «сшиванию» страны. В частности, через Чувашию проходит трасса М-12. Реализация данного масштабного проекта с учетом развитой железнодорожной, автомобильной и водной транспортной инфраструктуры и планирование ответвления меридиана в районе города Канаша на Казахстан логично поднимает ранее неоднократно обсуждавшийся вопрос по созданию логистического хаба в республике, который бы объединил крупный автомобильный и железнодорожный транспорт. Минэкономразвития Чувашии совместно с Агентством инвестиционного развития необходимо обеспечить проработку реализации данного направления незамедлительно.

Комфортная, безопасная, экологически чистая среда обитания человека является главным критерием при выборе человеком места жительства, а для Правительства республики и органов местного самоуправления — главным ориентиром приложения усилий.

Стартовые позиции республики, по версии Агентства стратегических инициатив, достаточно оптимистичные. Чувашия вошла в первую десятку лидеров рейтинга качества жизни в регионах России наряду с крупнейшими агломерациями, такими как Москва, Тюменская область, Санкт-Петербург, ну и другими регионами, которые также показали хороший результат.

Безусловно, еще много вопросов, которые нам предстоит решить для повышения качества жизни наших граждан. Среди проблем, волнующих население, — качество оказываемых услуг жилищно-коммунального хозяйства, водоснабжение, работа общественного транспорта, качество дорожного покрытия, очистка дорог, тротуаров от снега, несвоевременный и некачественный вывоз мусора и другие вопросы. Задача органов власти — оперативно реагировать на замечания, зафиксированные механизмами обратной связи. Эту работу очень активно в Чувашской Республике осуществляет Центр управления регионом, который, показывая хорошую работу, занимает хорошие рейтинговые места в Российской Федерации. Нам следует и дальше развивать такие услуги, в том числе через уже работающие портал обратной связи и «Инцидент-менеджмент», предоставляя гражданам возможность выражать свое мнение и участвовать в решении широкого круга вопросов.

Жилищное строительство, являясь одним из драйверов экономического развития, выполняет важнейшую функцию в части создания условий жизни по современным стандартам. В прошлом году республика впервые за последние годы выполнила план по вводу жилья, увеличив объемы строительства к предыдущему году на 24 процента. Перед нами стоит задача не только сохранить достигнутые показатели, но и обеспечить их дальнейший устойчивый рост.

В прошлом году на опережающее строительство объектов инфраструктуры на площадках комплексной застройки было направлено более 625 миллионов рублей бюджетных средств, созданы необходимые условия для строительства 150 тысяч квадратных метров жилья.

В ближайшие годы расходы на данные цели планируется значительно увеличить. В прошлом году Правительством России одобрено предоставление инфраструктурного бюджетного кредита в сумме 3,7 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на опережающее строительство объектов инфраструктуры на 5 площадках комплексной застройки для строительства более 800 тысяч квадратных метров жилья.

Также считаю необходимым переосмыслить градостроительный потенциал республики, уделив особое внимание эффективности освоения выделенных под жилищное строительство земельных участков, а также полноте учета объектов индивидуального жилищного строительства. Для этого поручаю Минстрою Чувашии, Минэкономразвития Чувашии совместно с органами местного самоуправления провести соответствующую инвентаризацию названных объектов.

В 2021 году жилищные условия улучшили 4,5 тысячи человек, или 1400 семей, из которых четверть воспользовались новыми механизмами поддержки, запущенными в прошлом году. Это единовременная денежная выплата на оплату первоначального взноса по ипотеке и жилищные сертификаты как детям-сиротам, так и многодетным семьям с восемью и более несовершеннолетними детьми. Предлагаю расширить действие названных механизмов по максимально возможным направлениям, так как практика прошлого года показала удобство для граждан этих механизмов как в части обеспечения доступности жилья, так и в части возможности выбора удобного варианта.

Мы поставили задачу досрочно завершить действующую программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. В частности, планируется переселить 530 граждан, проживающих в 219 жилых помещениях в 24 аварийных многоквартирных домах общей площадью восемь тысяч квадратных метров. Это позволит нам уже в 2023 году войти в одноименную президентскую программу по жилью, признанному аварийным на 1 января 2020 года. Здесь уже речь идет о 300 домах, 4 тысячах жителей, 80 тысячах квадратных метров жилья. Но условием вхождения в новую программу является завершение действующей.

В прошлом году в соответствии с решениями Президента России в Чувашии догазифицировано 528 домовладений. Еще 1873 домовладения — в плане работы на текущий год. Уверен, эти цифры неокончательные. Они, естественно, будут расти. Но мы готовы к этому. Эти результаты стали возможными благодаря слаженной работе с ПАО «Газпром». Уверен, что эта работа позволит нам в текущем году поставить точку и в очередном, долго обсуждаемом, вопросе о пуске газа на Заволжскую территорию города Чебоксары. Это, не побоюсь этого слова, историческое событие положит начало реализации там крупных инвестиционных проектов. Но важно уже сейчас заложить принципы и стандарты развития названной территории как части Чебоксарской агломерации. Территория вокруг столицы республики, где сконцентрированы 75 процентов производственных мощностей, научный и инновационный потенциал, проживает около 60 процентов населения республики, имеет дальнейший потенциал роста. При этом она должна стать локомотивом в вопросах развития отдельных отраслей, центром компетенций для обеспечения необходимым сервисом людей, проживающих на всей территории республики.

Нами начата работа с корпорацией «ДОМ.РФ» по разработке мастер-плана по развитию Чебоксарской агломерации. Это позволит нам закрепить стандарты градостроительного развития территории, реализовать сквозные решения по обеспечению транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктурой. Прошу Минстрой Чувашии совместно с вовлеченными в процесс администрациями муниципальных образований реализовать намеченные планы.

Не менее значимы благоустройство всех населенных пунктов республики и запуск модернизации устаревших систем коммунальной инфраструктуры, состояние которой напрямую определяет качество жизни наших граждан.

Есть случаи, когда их износ оценивается выше 80 процентов. Речь прежде всего идет об объектах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электрических сетях и лифтовом хозяйстве.

С прошлого года возобновлено строительство группового водовода Батыревского, Шемуршинского и южной части Комсомольского районов. Это стало возможным благодаря поддержке Президента Российской Федерации. Учитывая, что объект является незавершенным, а строительство начато еще в 2014 году, предстоит провести большой объем ревизионных и пусконаладочных работ уже в текущем году.

Считаю важным запроектировать новую схему водоснабжения города Шумерли, реализацию которой необходимо синхронизировать с работами при строительстве трассы М-12.

Мы ожидаем запуска федеральной программы модернизации систем жилищно-коммунального хозяйства за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, которая будет финансироваться из Фонда национального благосостояния. Чувашия уже подала заявку на получение средств в объеме 1,2 миллиарда рублей для строительства тепловых сетей в городах Шумерля и Козловка.

В 2021 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и за счет средств республиканского бюджета в Чувашии благоустроены почти 230 общественных пространств и дворовых территорий. Примерно столько же ожидается в этом году.

В прошлом году мы утвердили единые стандарты благоустройства дворовых территорий и общественных пространств. Стандарты предполагают обеспечить дворы необходимыми элементами комфорта, а также создать общедоступные для групп многоквартирных домов многофункциональные комплексы, обеспечивающие безопасность пользователей и соответствующие установленным стандартам.

В этом году запланирована установка не менее 50 многофункциональных детских игровых комплексов с зонированием по возрасту и интересам. На эти цели из республиканского бюджета мы направим 500 миллионов рублей. Особого внимания требует функционирование лифтового хозяйства, изношенность которого в республике составляет более 70 процентов. Обновлению подлежат 1883 лифта, отработавшие свой нормативный срок. Минстрою Чувашии необходимо выработать план наших действий с тем, чтобы уже в 2023 году обеспечить модернизацию существенного количества лифтов.

В республике успешно реализуются проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах. Это так называемые инициативные проекты. В 2021 году в городах реализованы 40 инициативных проектов, а в селах и деревнях — 916 проектов строительства дорог, создания и модернизации коммунальной и социальной инфраструктуры. На текущий год прошли конкурсный отбор уже 862 проекта. Учитывая многочисленные обращения жителей и глав администраций сельских поселений, считаю возможным увеличить лимит общей стоимости проектов (он сейчас ограничен 10 млн рублей) муниципальных районов с численностью населения свыше 15,3 тыс. человек с ограничением до 14 миллионов рублей.

Чувашская Республика традиционно находится в первой десятке экологического рейтинга. Это важнейшая и одновременно привлекательная для комфортной жизни, инвестиционной привлекательности региона ценность, доставшаяся нам от наших предков, уважаемые коллеги. Наша задача, используя эти преимущества для инвестиционного процесса и развития региона, сохранить соответствующие параметры и характеристики для следующих поколений.

В прошлом году в рамках национального проекта «Экология» модернизировали очистные сооружения в городе Чебоксары и запроектировали строительство очистных сооружений в Мариинско-Посадском районе, более чем вдвое перевыполнили план по лесовосстановительным работам и вошли в число 13 регионов страны, добившихся увеличения лесистости своих территорий, — до 32 процентов.

Главное направление наших усилий — это организация должным образом обращения с твердыми коммунальными отходами, ликвидации несанкционированных свалок и объектов накопленного вреда. Если в прошлом году практически в ручном режиме в обозначенные сроки мы выполнили взятые на себя обязательства по ликвидации свалки в городе Канаше, то в дальнейшем мы не имеем права допускать аналогичных сценариев. Минприроды Чувашии следует более настойчиво вести надзор в данном направлении и инициировать в случае необходимости дополнительные активности. В частности, в текущем году будут вестись работы на полигоне в городе Ядрине, на очереди — ряд других полигонов.

Окончательный план действий по данному направлению должен быть сформирован по итогам широкого общественного обсуждения изменений в территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Работа ведется с участием публичной правовой компании «Российский экологический оператор». Прошу Минприроды Чувашии совместно с администрациями муниципальных образований провести всю работу по обсуждению изменений и утверждению окончательного плана действий в течение I квартала.

Возможные направления использования акватории Волги в рамках поручений Президента по снижению углеродного следа я уже обозначил, коллеги, выше.

Состояние дорог и транспортной инфраструктуры наряду с вышеобозначенными направлениями имеет приоритетное значение для качества жизни населения. Предварительные договоренности на федеральном уровне позволяют претендовать на дополнительные средства в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в размере около одного миллиарда рублей, и Минтрансу Чувашии следует довести до конца предварительно достигнутые договоренности и сократить пока еще некоторое отставание Чувашской Республики в плане достижения нормативных показателей дорог в рамках названного проекта.

В этом году должны быть завершены работы по реконструкции улицы Гражданской и начаты работы по многострадальному Лапсарскому проезду. Сегодня мы можем говорить, что созданы все предпосылки для начала строительства третьего транспортного полукольца в городе Чебоксары.

Прошу Минтранс Чувашии держать вопрос на контроле и привлекать всех нас по необходимости для достижения намеченных целей. Также не снимается вопрос ликвидации грунтовых разрывов автомобильных дорог между муниципальными образованиями. В текущем году планируем ликвидировать разрыв между Мариинско-Посадским и Козловским районами, а далее приступим и к другим.

Остается острым вопрос безопасности на дорогах. Создано казенное учреждение «Центр организации и безопасности дорожного движения Чувашской Республики». Но динамики в системной работе по обеспечению безопасности движения, честно говоря, пока незаметно. Прошу в кратчайшие сроки Минтранс согласовать все направления работы в этой сфере и начать их реализовывать.

Общественный транспорт и пассажирские перевозки требуют полной перезагрузки, уважаемые коллеги. В этой связи запущена работа по транспортному планированию, что должно стать основой реформирования данной сферы. Благодаря личной инициативе нашего куратора по индивидуальной программе социально-экономического развития Мантурова Дениса Валентиновича и поддержке Председателя Правительства Мишустина Михаила Владимировича в прошлом году мы получили 68 новых троллейбусов и три судна на подводных крыльях «Валдай 45Р».

Минтрансу Чувашии предстоит обеспечить в текущем году начало межрегиональных пассажирских перевозок по Волге. А также завершить разработку стратегии пассажирских перевозок в республике и начать активно ее реализовывать.

Кроме того, в 2021 году Правительство Российской Федерации включило республику в число 16 пилотных регионов по развитию электротранспортной инфраструктуры, что в ближайшие пять лет даст нам возможность серьезно увеличить количество транспортных средств на электрической тяге. Поручаю Минпромэнерго Чувашии разработать схему перспективного развития зарядной инфраструктуры на территории республики. Работу необходимо синхронизировать с модернизацией тяговых подстанций для обеспечения стабильных перевозок жителей городов.

Особую обеспокоенность вызывают в республике нелегально работающие такси. По оценкам экспертов, таких 80 процентов всего рынка. Помимо правовых, налоговых и морально-этических нарушений со стороны таких таксистов, главная угроза — нарушение правил безопасности перевозки пассажиров.

В текущем году ждем полного преображения воздушных ворот Чувашии — международного аэропорта имени Андрияна Григорьевича Николаева. Мы фиксируем увеличение направлений и количества рейсов и, как следствие, рост пассажиропотока. Здесь важно совместно с управляющей компанией и Росавиацией поработать над обновлением технической составляющей обеспечения полетов.

Уважаемые коллеги!

Любым процессом необходимо управлять. Управлять так, чтобы реализовать возможности, нивелировать риски, устранить угрозы и создать перспективы. В последние два года органы исполнительной власти в корне поменяли подходы в своей работе, как это принято сейчас говорить, прошли серьезный путь трансформации. Прежде всего проводилась и проводится работа по обеспечению вовлеченности государственных служащих во все процессы.

Вместе с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» в рамках проекта «Эффективный регион» в истекшем году мы взяли курс на повышение эффективности процессов органов республиканской и муниципальной власти. Речь фактически идет о формировании новой системы ценностей и новой корпоративной культуры государственного управления, нацеленной на удовлетворение запросов и ожиданий главных заказчиков нашей с вами работы — жителей Чувашской Республики.

Кроме того, выбраны направления централизации функций, которые в виде сервиса обеспечивают деятельность всех органов исполнительной власти. Это бухучет, закупки, хозяйственное и транспортное обеспечение, информационные технологии, кадровое обеспечение и развитие кадрового потенциала, антикоррупционная деятельность. Такой подход за короткий период обеспечил создание центров компетенций, повышение уровня сервиса и уменьшение затрат на условную единицу, что позволило высвободить около 527 тысяч часов, которые направим на иные функции, а главное — существенно сократим время оказания государственных услуг.

К примеру, за счет исключения некоторых административных процедур, автоматизации процессов и внедрения экстерриториального приема (вне зависимости от места проживания и прописки) стало возможным сократить время предоставления социальных услуг Минтруда Чувашии в офисах МФЦ с 48 до 2 часов.

Задача на 2022 год — завершить процедуру формирования и сопровождения кадрового резерва органов исполнительной власти в соответствии с передовыми отечественными и мировыми стандартами. Эту работу мы ведем плотно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы.

В прошлом году у нас были созданы два муниципальных округа. Одноуровневое муниципальное образование, несомненно, имеет больше плюсов, чем минусов. Для людей важно, чтобы дела делались качественно и быстро. Чем больше уровней, тем больше размывается ответственность. Предварительные итоги показывают и существенное улучшение администрирования процессов, и увеличение уровня оплаты труда муниципальных служащих. В настоящий момент аналогичный путь выбрали и другие муниципальные районы. К тому же и федеральное законодательство развивается в таком ключе.

Прошу Центральную избирательную комиссию Чувашской Республики и Администрацию Главы Чувашской Республики оказывать полное содействие коллегам из муниципалитетов в этом непростом вопросе.

Цифровизация и цифровая трансформация — это не просто слова. И даже не перевод в электронный формат каких-то процессов. Это прежде всего фундаментальные изменения в подходах к управлению, корпоративной культуре, внешних коммуникациях. Цифровая трансформация имеет серьезное значение для повышения уровня государственного управления, экономического потенциала Чувашской Республики, привлечения дополнительных инвестиций в регион, создания новых высокопроизводительных рабочих мест, развития социальной сферы.

В прошедшем году мы с вами проделали колоссальную работу по подготовке и защите Стратегии и Программы цифровой трансформации. В результате Чувашия вошла в первую тройку регионов России по количеству представленных 128 проектов в 17 отраслях. Сейчас важно их активно реализовывать.

Это прежде всего такие направления, как централизация деятельности МФЦ, которая позволяет не только сократить количество документов для получения государственных и муниципальных услуг. Она повысит их доступность по экстерриториальному принципу, то есть без привязки к месту регистрации. Сервис ТелеМФЦ не только показал себя удобным для пользователей, но и покорил экспертов на межрегиональном конкурсе IT. Разработанный проект телеМФЦ позволяет вовлечь в систему поддержки и развития бизнеса широкую сеть офисов МФЦ по всей республике, тем самым обеспечить доступность форм поддержки не только в цифровом формате, но и посредством личного общения предпринимателя со специалистом. В текущем году ставлю задачу полномасштабно внедрить этот сервис, в том числе для удаленного оказания услуг и онлайн-консультаций предпринимателей, а также использовать формат ТелеМФЦ для оказания правовой онлайн-помощи гражданам, что позволит сократить время получения бесплатной юридической помощи в республике.

Предстоит запустить и отраслевые проекты. К примеру, в сельском хозяйстве необходимо обеспечить вхождение в национальную платформу «Цифровое сельское хозяйство», создание централизованной цифровой платформы племенного животноводства, запуск цифровой платформы доставки фермерской еды «Свое. Родное», в транспортной отрасли — внедрение к 2024 году интеллектуальной транспортной системы, в энергетике — пилотирование проекта «Цифровой комплексный энергорайон», трансформационная цель которого — в оптимизации процессов по поставке и потреблению энергетических ресурсов, в сфере безопасности жизнедеятельности — построение регионального сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» как комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и среды обитания.

Отдельным значимым направлением является цифровая трансформация контрольно-надзорной деятельности. В 2021 году все органы власти Чувашской Республики, реализующие такие функции, перешли на новую цифровую платформу, которая обеспечивает прозрачность, понятность и обоснованность обязательных требований для предпринимателей и, как следствие, формирует среду доверия бизнеса к контролирующим органам.

Ставлю задачу перед органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления, реализующими такие функции, сместить акцент с проведения контрольных мероприятий на профилактику нарушений. Наказание не должно являться самоцелью. Такой подход будет, на мой взгляд, эффективным, позволит снизить избыточное административное давление на бизнес и создаст равные условия для ведения бизнеса.

В целях организации эффективной технологической поддержки информационного и экспертно-аналитического обеспечения процессов подготовки и принятия решений, повышения уровня информационного взаимодействия органов государственного, регионального и муниципального управления считаю важным создать Ситуационный центр Главы Чувашской Республики.

Еще более важным направлением нашей работы является обеспечение высокоскоростным интернетом всех населенных пунктов Чувашии, только так мы сможем обеспечить доступность всех вышеназванных благ каждому жителю. Мы говорили об этом и в прошлом году, ставим задачу решить данный вопрос к 2024 году включительно.

Уважаемые коллеги!

Даже в условиях развитой экономики, комфортной среды обитания вопросы поддержки людей и семей остаются важной государственной задачей.

В действующем законе о бюджете Чувашской Республики заложена индексация социальных выплат и пособий гражданам в размере четырех процентов согласно прогнозным значениям. Но реальная инфляция за прошлый год сложилась существенно выше. Предлагаю проиндексировать названные выплаты в соответствии с реальной инфляцией с 1 февраля на 8,86 процента — исходя из индекса потребительских цен за прошедший период, который сложился в Чувашской Республике.

С прошлого года начата реализация механизма осуществления всех социальных выплат по принципу социального казначейства. Причем Президентом России ставится задача на основе данных личного профиля проактивно доводить до граждан информацию о положенных мерах государственной поддержки. Минтруд Чувашии совместно с Минцифры Чувашии прошу представить «дорожную карту» реализации названной задачи.

Институт семьи и брака — наша безусловная ценность, которая обеспечивает устойчивость общества, бережное сохранение многовековых традиций и устоев, культуры и языка. Поэтому наша задача состоит в популяризации этого института, всемерной поддержке семей.

В прошлом году мы единовременно улучшили жилищные условия семей, имеющих восемь и более детей, освободили многодетные семьи от уплаты транспортного налога на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, обеспечили с этого учебного года детей из многодетных малоимущих семей бесплатным горячим питанием в школах. Приняли и ряд других решений. Считаю правильным продолжить эту практику в соответствии с поручениями Президента страны, которые нас нацеливают выстраивать цельную систему, которая позволит вывести людей из сложных жизненных ситуаций.

Также хорошим подспорьем в популяризации института семьи и ее поддержке станут создаваемые на базе социально-реабилитационных центров консультативно-методические центры «Мой семейный центр». В текущем году планируется открыть два таких центра в городах Шумерля и Чебоксары.

Радует, что тема семьи поддержана и общественным движением. Так, двумя общественными организациями — Союзом женщин Чувашии и Советом отцов Чувашии — реализуется проект «Вместе навсегда — высшая цель семейной жизни». Он организован с целью своевременной профилактики разводов и укрепления семейных отношений, формирования ответственного родительства, возвращения ценности материнства и отцовства. Эффект — налицо! В 2021 году после встреч с парами 33 процента из них отказались от развода. Я считаю, что надо продолжать поддержку таких общественных инициатив.

Кроме того, значимой для государства и общества задачей является создание условий для активного долголетия, поддержания и сохранения здоровья старшего поколения, его активное вовлечение в общественную и волонтерскую деятельность. С этой целью на базе центров социального обслуживания реализуется проект «Мой социальный центр». В прошлом году открыты пять таких модельных центров в Алатыре, Козловке, Чебоксарах, Шумерле и Новочебоксарске. В них организуются занятия физической культурой, художественным творчеством, обучение компьютерной и финансовой грамотности. В течение года планируется реализовать проект еще в трех районах республики — в Канашском, Чебоксарском и Ядринском.

В числе приоритетных направлений — государственная поддержка инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, создание для них оптимальной среды жизнедеятельности и равных возможностей. С целью увеличения количества детей из районов и городов республики, охваченных реабилитационными услугами, планируется модернизация Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Также в 2022 году перед нами стоит задача приступить к апробации пилотного проекта по оказанию государственной услуги в сфере социального обслуживания на дому инвалидов молодого возраста, проживающих в сельской местности, в форме социального заказа.

Поддержка людям зачастую требуется и в вопросах поиска работы, переквалификации и трудоустройства. Наши центры занятости многое делают для помощи людям, потерявшим или по иным причинам ищущим работу. В частности, успешно реализуются социальные контракты.

В свете объявленного на федеральном уровне конкурса для вхождения в пилотный проект по комплексной модернизации центров занятости населения и преобразования их в кадровые центры под единым брендом, отвечающие современным требованиям к качеству предоставления услуг в формате 24 на 7 как работодателям, так и соискателям, считаю важным участие в нем Чувашской Республики. В итоге мы получим и современные удобные сервисы для людей, и комфортные условия работы для сотрудников центров.

Не менее значимы действенные меры по народосбережению, укреплению его здоровья, созданию условий для активного долголетия наших граждан.

Уважаемые коллеги!

Два года, как мы столкнулись с неизвестным до этого вызовом — новой коронавирусной инфекцией. Пандемия потрепала нас по различным направлениям. Ситуация все еще остается очень напряженной. Мы с вами это почувствовали даже готовясь к этому мероприятию. Набирает обороты «пятая волна». Конечно, мы пройдем этот сложный жизненный этап, обязательно укротим эту заразу. Вопрос только — какой ценой! Наши врачи борются за жизнь каждого пациента, есть случаи исцеления со стопроцентным поражением легких, но всегда чудес не бывает.

Мы от всего сердца благодарим врачей и восхищаемся их мужеством и стойкостью, в борьбе с пандемией они находят силы стоять сутками и оказывать необходимую медицинскую помощь.

Но сегодня, на мой взгляд, самое действенное спасибо — это приход на пункты вакцинации. Инструмент защиты, доказавший свою эффективность, есть — это вакцина. Но, к сожалению, в силу различных убеждений не все выбирают проверенный вариант защиты себя и близких. Многие из них потом, уже на больничной койке, жалеют об этом. Ко мне лично поступило уже сотни аналогичных писем и сообщений. Призываю всех, кто пока не вакцинировался, не тянуть. А тех, кто уже давно привился, пройти ревакцинацию.

За последние два года мы с вами проделали огромную работу по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, научились жить и работать в новых условиях. Справились вместе благодаря нашему единству и многочисленным решениям по поддержке людей и бизнеса Главы государства Владимира Владимировича Путина. Хочу поблагодарить жителей Чувашской Республики за проявленное терпение и понимание.

Еще раз выражаю слова признательности всем медицинским работникам. Ваш труд бесценен, благодаря вашей самоотверженной работе спасены тысячи жизней.

Надежным и мощным партнером в этот сложный период проявило себя волонтерское движение. Представители самых разных профессий, сфер деятельности вовлеклись в эту важную работу. Спасибо всем!

Еще в 2020 году, принимая во внимание всю тяжесть последствий перенесенной болезни, мы запустили программу реабилитации переболевших. С прошлого года аналогичная программа запущена федеральным центром. С учетом наработанного опыта и расширяющихся возможностей прошу Минздрав Чувашии проработать варианты увеличения охвата реабилитацией переболевших, а также меры по обеспечению доступности реабилитации жителям сельской местности.

Важно, что даже в условиях пандемии мы реализовали и продолжаем работать над планами развития здравоохранения. Так, в 2021 году построено 53 новых фельдшерско-акушерских пункта, в том числе и в удаленных селах и деревнях, комплексно отремонтировано 14 объектов здравоохранения, введена в эксплуатацию врачебная амбулатория в селе Шыгырдан, начато строительство еще шести врачебных амбулаторий. Также полностью выполнена федеральная программа обновления детских поликлиник.

В этом году эта программа будет не менее масштабной — запланирован ремонт 52 зданий больниц и их подразделений на селе, приступаем к строительству крупной многопрофильной поликлиники в Канашском районе.

Минздрав Чувашии прошу не сбавлять темпы работы по поддержанным Президентом России стратегическим для республики объектам: новому больничному комплексу и инфекционному корпусу Республиканской клинической больницы, а также новому корпусу Республиканского клинического онкодиспансера.

Помимо развития инфраструктуры обеспечения наших жителей качественной медицинской помощью, в целях народосбережения особое внимание следует уделить и решительным действиям в борьбе с ростом смертности от внешних причин, не связанных со здоровьем человека. К примеру, на треть увеличилось число утонувших. Несмотря на снижение количества пожаров, за последние два года фиксируется рост количества групповых случаев, в которых гибнет от двух до шести человек. Настораживает, что почти в половине случаев причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем. Трагический случай произошел в апреле прошлого года в Канашском районе — из-за неосторожности при сжигании мусора на своем приусадебном участке погибла женщина, упав в костер.

Важным ресурсом укрепления здоровья являются физическая культура и спорт.

По числу граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, а это практически каждый второй житель, Чувашия занимает 22 место по России и пятое место в Приволжском федеральном округе. А по уровню обеспеченности населения спортивными сооружениями (почти 80 процентов) мы опережаем среднероссийский показатель на 21 процент.

Важно прививать тягу к спорту и физической активности с раннего возраста. У нас действуют такие проекты, как «Самбо в школе», «Шахматы в школе», «Футбол в школе» и другие, благодаря которым каждый школьник может реализовать себя в доступных и массовых видах спорта. Считаю, что хорошим подспорьем могут стать республиканские программы по доведению футбольных полей в районах и городах до единого стандарта на 2023–2025 годы и программа «Современный школьный стадион», которую планируется реализовать до 2030 года. Прошу Минспорт Чувашии вести по этому направлению системную работу.

Вся спортивная инфраструктура в республике обновляется или строится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» и республиканской адресной инвестиционной программы. На эти цели за последние два года мы направили около 1 миллиарда 300 миллионов рублей.

Безусловно, спортивной стройкой года можно назвать реконструкцию стадиона «Волга» в городе Чебоксары, которую мы начали в прошлом году. Данный вопрос не решался в течение 10 лет, но благодаря активной поддержке на федеральном уровне этот проект сдвинули с «мертвой точки». Построено также четыре физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа в городе Чебоксары, Цивильском и Батыревском районах, семь площадок для сдачи нормативов комплекса ГТО.

В текущем году ожидаем завершения сразу нескольких крупных объектов. Это масштабная реконструкция спортивного комплекса спортивной школы олимпийского резерва № 3 в городе Новочебоксарске, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым плавательным бассейном в селе Ишлеи Чебоксарского района. В этом же году начнется строительство сразу двух крытых катков на стадионе «Волга» и в микрорайоне «Новый город» в городе Чебоксары.

С 2023 года в наших планах — начать строительство крытого 50-метрового бассейна на месте аварийного здания спортивной школы олимпийского резерва № 9 и лыжероллерной трассы для биатлонного центра, которая тоже тянется очень долго.

В прошлом году мы порадовались победам Анжелики Сидоровой и Елены Ивановой, которые стали серебряными призерами Олимпийских игр в Токио. Вышли по итогам 2021 года на первое место в рейтинге Российского антидопингового агентства «РУСАДА» по антидопинговой деятельности. Работа в этом направлении была проведена более чем колоссальная. Вы помните, в 2019 году у нас была ситуация сложная в этом вопросе. В сравнении с 2019 годом нами на четверть было увеличено представительство республики в составах спортивных сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта. Это 227 спортсменов. А принятые решения позволили уменьшить до минимума параллельные зачеты спортсменов Чувашской Республики.

В целях закрепления данного тренда предлагаю по аналогии с премиями участникам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр увеличить размер премий спортсменам Чувашской Республики и их тренерам за достижение высоких спортивных результатов на международных соревнованиях.

Уверен, такая мера внесет свой вклад в формирование плеяды именитых спортсменов республики новой волны. Ими мы со временем будем гордиться так, как гордимся сегодня нашими прославленными олимпийцами — выдающимися земляками. Это Ардалион Игнатьев, Валериан Соколов, Владимир Воронков, Валерий Ярды, Валентина Егорова, Елена Николаева и другие. Они подарили всем нам немало ярких эмоций, громких побед и гордость за свою республику и страну.

Равняясь на их пример, призываю каждого творить и созидать во имя будущего своих семей, своего родного населенного пункта, Чувашской Республики и нашей Родины — Российской Федерации!

«Вырăс патшалăхě çине шанса пурăнăр, ăна юратăр, вара вăл сирěн аннěр пулě. Верьте в Россию, любите ее, и она будет вам матерью», — такое напутствие дал нам 100 лет назад в своем духовном завещании нашему народу патриарх чувашской культуры Иван Яковлевич Яковлев.

В составе большой многонациональной и многоконфессиональной семьи — Российского государства — мы почти полтысячелетия, вместе со всей страной вносим свой вклад в ее развитие, укрепление и процветание. Вместе ответим и на вызовы, и на беспрецедентное давление, которое наблюдается в наши дни.

Все сказанное мной выше лишний раз показывает, что все возможно. Если слаженно работать, знать свои слабые и сильные стороны. Иметь проработанный план, а главное — объединять усилия для достижения намеченных целей.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Спасибо за внимание!

Фото Олега Мальцева и Максима Васильева