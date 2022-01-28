Валерий Павлов: «Задачи поставлены, приоритеты определены»

Глава Чувашии Олег Николаев обозначил не только пути развития экономики Чувашии на 2022 год, но и выделил приоритетные направления развития. Основным мотивом его выступления, на мой взгляд, стало повышение качества жизни населения республики. Для того, чтобы оно произошло, всем ветвям власти, руководителям предприятий и организации, а также населению предстоит очень серьезно поработать. В Послании было озвучено немало приоритетных проектов. Мне пришлось по душе, что министерству сельского хозяйства Чувашии поручили разработать программу поддержки личных подсобных хозяйств. Я думаю, эта программа позволит сельскому населению по уровню жизни в какой-то мере сравняться с городскими жителями. В этом направлении, мы, конечно, сельчанам тоже оказываем поддержку. Я как руководитель Чувашпотребсоюза в этом так же заинтересован.

Названа была и программа инициативного бюджетирования. В прошлом году очень многое сделано по этой программе: более 900 проектов в сельской местности были разработаны и исполнены. На этот год практически все предложения, которые выдвигаются нашими районами, тоже будут приняты к исполнению. И это тоже поможет улучшению качества жизни сельского населения.

Понравился вопрос, связанный с цифровой трансформацией. Я считаю это очень современный и нужный аспект работы. И мы его у себя активно применяем . На сегодняшний день в системе Чувашпотребсоюза автоматизированы и объединены в единую торговую сеть все сельские магазины ( а их более тысячи) . В этом году предстоит очень большая работа в отрасли производства, в отрасли общественного питания. В целом задачи поставлены, приоритеты определены. Засучив рукава надо работать – тогда и будет результат.

Валерий Павлов, председатель Общественного совета при Госсовете Чувашии