Михаил Резников: «Профессиональная подготовка работников должна начинаться со школьной скамьи»

— На мой взгляд, Послание было емким, глубоким. Акцент был сделан на нравственном и физическом воспитании молодежи, уважении к старшим, на вопросах развития здравоохранения, сельского хозяйства, промышленности, транспорта, туризма. Считаю, сегодня как никогда важно депутатам всех уровней объединиться, чтобы решать те конкретные задачи, которые поставлены перед нами в Послании. Это нужно для улучшения качества жизни, условий труда, повышения темпов работы предприятий.

Что касается развития промышленности, я хотел бы остановиться на трех аспектах. Это профессиональная подготовка работников, которая должна начинаться со школьной скамьи. Школьникам сегодня надо показывать современные предприятия, как крупные, так и малые. Показывать прекрасные условия труда, знакомить с деятельностью креативной молодежи, с социальным пакетом. Школьник должен понимать, куда он идет, сколько будет зарабатывать, какое образование для этого нужно получить. Второй аспект – это создание новых кластеров: химического и машиностроительного, которые позволят привлечь инвестиции и будут способствовать формированию вокруг предприятий малого бизнеса. И третье – это углубление отношений с крупными российскими корпорациями, крупными оборонными предприятиями. Это позволит развивать науку, которая в свою очередь будет способствовать развитию предприятий.

От нашего депутатского корпуса зависит, чтобы были решены поставленные перед нами задачи: нам нужно оперативно принимать законы, чтобы министерства могли заниматься их воплощением в жизнь. И думаю, что мы будем заниматься этим на высоком профессиональном уровне.

Михаил Резников, депутат Госсовета Чувашии