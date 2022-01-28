Владимир Викторов: «Приоритеты развития определены правильно…»

— Традиционно Глава Чувашии Олег Николаев грамотно расставил приоритеты развития нашей республики. Я работаю в системе здравоохранения, для меня важно было услышать и понять, в каком направлении пойдет ее развитие. Приятно, что Глава Чувашии выразил благодарность медицинским работникам – уже два года мы боремся с распространением коронавирусной инфекции. Медицинские работники находятся на передовой в борьбе с коронавирусом…

Лучший метод профилактики этой болезни – вакцинация, и наша задача довести до населения ее полезный эффект. Людям, которые давно сделали прививку, важно ревакцинироваться. Также нужно думать о реабилитации переболевших – с прошлого года такие пациенты могут пройти углубленную диспансеризацию. На сегодняшний день определены три медицинских учреждения, в которых в первую очередь можно пройти реабилитацию — это санатории «Надежда», «Чувашиякурорт» и первая городская больница имени П. Н. Осипова.

Есть результаты в развитии инфраструктуры в сфере здравоохранения по прошлому году – более 50 фельдшерско-акушерских пунктов построено по всей республике. Например, в Чебоксарском районе построены шесть фельдшерско-акушерских пунктов по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Также идет капитальный ремонт поликлиники в поселке Кугеси.

Олег Николаев правильно расставил приоритеты развития здравоохранения. Мне понравилось то, что в Канашском районе будет построена поликлиника в селе Шихазаны – она необходима. Также в приоритете возведение инфекционного корпуса Республиканской клинической больницы и строительство нового корпуса Онкологического диспансера. Динамичное развитие Чувашии отражается в системе здравоохранения, образования и достижении спортивных результатов. Я уверен, что приоритетные задачи, которые определены Главой Чувашии для Кабинета министров республики, Государственного Совета и муниципалитетов пошагово нужно выполнять.

Владимир Викторов, депутат Госсовета Чувашии, главврач Чебоксарской районной больницы