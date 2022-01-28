Владимир Лидерман: «Мы выполним наказы избирателей»

— В своем Послании Госсовету республики Олег Николаев ответил на многие злободневные вопросы, которые поступают от наших избирателей. Особенно те, которые касаются моей предвыборной программы. Это обеспечение высокоскоростным Интернетом, комплексное развитие территорий, в том числе за счет проектов цифровизации, и, конечно, комплексный подход к подготовке кадров для экономики. Если все это будет сделано, республика получит мощный импульс в своем социальном развитии, и мы выполним наказы, с которыми шли на выборы.

Владимир Лидерман, депутат Госсовета Чувашии