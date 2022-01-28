Евгений Слепов: «Каждый должен включиться в работу»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

— Озвученное Послание Главы Чувашии – это обращение не только к депутатам, но и к каждому жителю Чувашии. В нем обозначены как достижения, так и проблемные стороны развития нашей республики, которые необходимо решать вместе. Вот когда каждый на своем рабочем месте будет чувствовать за собой эту ответственность, стремиться к тому, чтобы своими силами улучшать жизнь родного края, вносить свою лепту в его процветание, тогда ощутимее, эффективнее будут и результаты. Важно, чтобы каждый труженик понимал, что от его отношения к тому месту, где он живет, зависит будущее. Отрадно, что планы, которые были поставлены Олегом Николаевым в прошлогоднем Послании, выполняются. А потому и задачи ставятся все более амбициозные. Потенциал у республики большой».

Евгений Слепов, заместитель председателя Общественного совета при Госсовете Чувашии

Опубликовано: 28 января 2022 г.


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