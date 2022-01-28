Алексей Мурыгин: «Главное – работать, не лениться»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

— Я обратил внимание на финальную фразу Послания Главы Чувашии: «Зная свои сильные и слабые стороны, можно решать любые задачи. Главное – работать, не лениться». В Послании виден глубокий анализ сегодняшней ситуации в республике. Охвачены все отрасли. Для себя отметил акценты в строительной отрасли, представителем которой я являюсь. Действительно, видно, что заложен потенциал развития строительства, в частности жилищного. Он основывается на принятых решениях и уже выделенных средствах в рамках инфраструктурных облигаций, инфраструктурных кредитов. Что является точкой роста и неким потенциалом в развитии инфраструктуры.
Еще один момент показался мне очень знаковым. Олег Николаев уделил достаточно большое внимание системе образования. Во-первых, он обозначил строительство в перспективе семи школ. Я считаю, это очень серьезный шаг. Во-вторых, – развитие материально-технической базы в плане капитального ремонта школ. Надо признать, большее количество школ у нас находится в плачевном состоянии. Программно и конструктивно — вот два постулата, которые я услышал в сегодняшнем Послании.

Алексей Мурыгин, депутат Госсовета Чувашии, Президент Федерации современного пятиборья Чувашии, председатель Совета Отцов Чувашии

Опубликовано: 28 января 2022 г.


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