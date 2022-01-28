Евгения Федорова: «Хочется, чтобы задачи, озвученные в Послании, эффективно завершались без перехода в новые периоды»

Как человека, интересующегося историей и культурой Чувашии, меня радует, что 2022 год — это Год выдающихся земляков, и я с нетерпением жду объявленного в Послании Форума земляков. Будет отлично, если на него пригласят тех представителей Чувашии, которые именно сегодня много делают для того, чтобы о нашей республике узнали люди во всем мире. Например, Руслана Соловьева — благодаря ему чувашская национальная музыка сегодня звучит на самых разных музыкальных площадках и фестивалях как внутри страны, так и за ее пределами. И Полину Осипову — интерпретируя чувашскую культуру, она знакомит с ней мировое арт-сообщество.

Как человек, причастный к строительству Нового города я рада услышать, что новая школа в районе может быть построена в рамках программы Президента страны по строительству школ с участием ВЭБ РФ. Надеюсь, ничто не помешает реализации этой программы и строительству новых школ в Чебоксарах.

Послание определяет вектор развития на год. И очень хочется, чтобы задачи, в нем озвученные, эффективно завершались без перехода в новые отчетные планы и периоды…

Евгения Федорова, начальник отдела маркетинга и рекламы компании «ИСКО-Ч»