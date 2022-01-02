Верховный суд вынес приговор известному в криминальных кругах жителю Чебоксар

Поменял положение

Как уже сообщала «СЧ», ранее в занятии высшего положения в преступной иерархии Фина признали виновным присяжные.

Из «судьи» — в подсудимые

Перед оглашением приговора охрана Верховного суда Чувашской Республики на всякий случай была усилена бойцами Росгвардии. Но какого-то ажиотажа финальное действо в деле так называемого «положенца» в преступном мире республики не вызвало. Как и прочие процессы, в связи с ковидными ограничениями это оглашение прошло практически в полупустом зале.

А ведь еще три года назад Андрей Финогенов сам выполнял роль этакого третейского судьи в криминальном мире региона, разбирая конфликты между группировками и вынося вердикты. Но «всемогущий» Фин бесследно растворился в скромном облике подсудимого Финогенова. Да и воровские понятия сегодня подобную скромность уже не порицают, не то что раньше. Поэтому во время допросов на вопросы о своем статусе фигурант предпочитал отвечать уклончиво:

— Вы являетесь «положенцем» по Чувашской Республике?

— Такие моменты некорректно сейчас обсуждать…

Надо отметить, что «некорректным» это стало обсуждать после принятия в апреле 2019 года закона об уголовном наказании лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии. До этого так называемые криминальные авторитеты с гордостью подтверждали свой статус на камеру, а иначе могли и вовсе лишиться своей «короны».

Статус — «вор»

Именно долгожданные изменения в законодательстве позволили оперативникам отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике вплотную заняться лидером преступного мира региона. В организации масштабных мероприятий им помогали коллеги из ГУУР МВД России, управления ФСБ, управления ФСИН по Чувашской Республике.

О противоправной деятельности ранее привлекавшегося к уголовной ответственности чебоксарца оперативники, естественно, знали и раньше. Какая бы преступная группировка ни была в разработке, практически всегда всплывало имя Фина. Все так называемые «смотрящие» в республике назначались и контролировались Финогеновым. Фину все это позволял статус «положенца», которым он был наделен по всем законам криминального мира.

«В 2002 году после убийства предыдущего лидера чувашской братвы нижегородскими ворами в законе была организована сходка, — рассказал оперативный сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью МВД по Чувашской Республике. — Там в присутствии двенадцати воров в законе и криминальных авторитетов нашей республики Финогенов был назначен «положенцем» по Чувашской Республике со всеми полномочиями главаря преступной иерархии…»

Положение обязывает

Заручившись поддержкой ряда «крестных отцов» преступного мира, Фин, по сути, получил бразды полного правления в криминальных кругах Чувашии и право наставлять «братию» в духе воровских традиций. В разговорах по душам со своими Финогенов собственного статуса не скрывал, а, напротив, подчеркивал:

— Если я тут «положенец», значит, вокруг меня все друзья должны быть конкретные. Я их не должен подводить, и они меня не должны подводить. Поэтому мы должны следить за каждым нашим словом и за каждым нашим делом…

Но за каждым словом и за каждым делом Фина со сподвижниками следили и правоохранители. Они знали, что местного авторитета не совсем устраивает статус «положенца», менее престижный, чем «почетное» звание вора в законе. Чувашский «бригадир», который на протяжении без малого двух десятков лет управлял преступным миром региона, не раз заговаривал о своем «повышении по службе» с нужными людьми, но «коронация», несмотря на его многочисленные связи, все же не состоялось.

А в декабре 2019 года по месту жительства лидера и его ближайшего окружения прошли обыски. Изъято полтора миллиона рублей, более полусотни мобильников, коробки с продуктами и сигаретами, что подтверждало контроль Фина над «общаком» и контакты с местами лишения свободы. Но на вопрос сотрудников полиции о кличке в криминальных кругах хозяин квартиры делал вид, что не понимает, о чем его спрашивают. 17 декабря 2019 года Следственным управлением МВД по Чувашской Республике было возбуждено уголовное дело по статье 210.1 Уголовного кодекса — «занятие высшего положения в преступной иерархии».

Дело за следствием

Понятно, что до задержания и ареста подозреваемого оперативниками был проделан огромный массив работы. Фина и раньше пытались привлечь к уголовной ответственности за его «управленческую» деятельность, но из-за сложностей с доказыванием тому удавалось проскальзывать сквозь бреши в законе. Теперь следствию предстояло сделать все, чтобы брешей в позиции обвинения не было — даже в условиях отсутствия судебно-следственной практики.

Некоторые из методов, использованных в ходе расследования, были поистине уникальными. «Проведен ряд судебных, криминалистических, лингвистических, технико-криминалистических и почерковедческих экспертиз, — рассказал заместитель министра внутренних дел по Чувашской Республике, начальник следственного управления полковник юстиции Александр Арапов. — В качестве специалистов привлечены представители научного сообщества, занимающиеся исследованием преступной иерархии в Российской Федерации…». В итоге в суд ушло 40 томов материалов по этому уголовному делу.

Вопреки ожиданиям подсудимого и его защиты коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт (шесть голосов против двух). При этом, по мнению присяжных, фигурант не заслуживал снисхождения. Верховный суд Чувашской Республики приговорил Андрея Финогенова к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Решение суда еще не вступило в законную силу…

Фото пресс-службы МВД по Чувашии и оперативная съемка УУР МВД республики