Депрессия опасна не сама собой, а тем, что люди боятся ее лечить

Не надо бояться февраля

Такое заболевание, как депрессия, достаточно хорошо лечится, если этим заняться вовремя. Но пациенты не желают идти к врачам, предпочитая уверять себя, что справятся сами. Таких «самостоятельных» людей довольно много, и эта тема становится все актуальнее, потому что депрессивное расстройство — одно из возможных осложнений ковида.

Ставить диагноз самому себе дело рискованное, однако знать симптомы распространенных заболеваний все-таки нужно — чтобы заподозрить неладное и вовремя обратиться к врачу. Понять, что это за симптомы, которые могут возникнуть у самых успешных людей, проще на настоящей истории болезни. Молодая женщина согласилась на ее публикацию.

История одного выздоровления

На приеме у психотерапевта пациенты часто плачут. Иногда кабинет врача — единственное место, где они могут дать волю эмоциям. Наталья редко плакала: ее отец считал это дурной привычкой. Поэтому, когда она рассказывала доктору, что боится февраля, у нее не было слез, просто в горле стоял ком.

Пациентка охрипшим от волнения голосом говорила, что и в другие зимние месяцы ей бывает худо. По утрам одна мысль, что надо выбираться из-под теплого одеяла, идти на кухню, ставить чайник, убивала всякое желание жить. Иногда она даже брала в феврале отпуск, чтобы только не вставать рано утром и не выходить из дома. Март у нее проходил в полусне, а в апреле наступало облегчение. Она чувствовала, что от солнечного света внутри что-то тает и перестает мешать. Летом в жару ей опять становилось не по себе: вокруг летали осы и комары, колючая пыль раздражала кожу, слишком яркое солнце слепило. Но жарких дней в нашей республике не так много, и с ними можно смириться.

В итоге осенью, перед самой пандемией, девушка пошла к участковому терапевту с жалобами на хроническую усталость, а он отправил ее к психотерапевту. Она послушно записалась в психбольницу, и, внутренне сжавшись в комок, пошла на прием. Но все оказалось совсем не страшно. Доктор внимательно ее выслушал, прописал лекарство и велел прийти через две недели.

Через полгода в самый разгар коронавирусной инфекции Наталья ходила со счастливой улыбкой и удивлялась, почему она столько лет терпела вместо того, чтобы пойти к врачу и избавиться от жуткой усталости и тоски, которые угнетали ее. Подруги, узнав, что она «сидит» на антидепрессантах, поспешили объяснить ей, что она теперь не сможет с них слезть. Несмотря на то, что девушка выглядела вполне счастливой, ее убеждали, что она никогда не сможет радоваться, потому что препараты «убивают» эмоции.

Выбраться из замкнутого круга

Не будем сейчас обсуждать доброжелательность подруг, заметим только, что после тяжелой болезни человек нередко учится ходить заново. В буквальном смысле этого слова: встал с постели, а ноги подгибаются, голова кружится, хорошо если по стеночке удастся самостоятельно до туалета добраться. Так и после депрессии, которая лишает человека эмоций, приходится заново учиться радоваться и печалиться, веселиться и горевать. И виновато в этом именно заболевание, а вовсе не препараты, которые возвращают человека к жизни.

Наталья не помнила момента, когда перестала испытывать радость: так давно это случилось. Зато помнит, что много лет испытывала чувство вины, что не успевает сделать запланированное, не может работать в полную силу. Ее грызла вина, что не вышла замуж, не может наладить отношения с родителями, которые считают ее неудачницей. В ней поселилось ощущение собственной никчемности.

Вначале она делались своими переживаниями с подругами, но в ответ слышала, что она просто напрашивается на комплименты: живет в свое удовольствие, на работе ценят, денег достаточно — можно и покапризничать. Иногда ей предлагали составить компанию, чтобы посидеть в ресторане. Но сама мысль об этом угнетала: не хотелось туда, где много людей и шумно.

В конце концов разговаривать о своем состоянии с подругами Наталья просто перестала, а на все вопросы о жизни отвечала, что у нее все отлично и вымученно улыбалась. Зато после лечения, когда вокруг царили уныние и страх новой коронавирусной инфекции, она улыбалась от души и была уверена, что никакой вирус ее не возьмет.

Не берите себя в руки

Нередко ситуативное плохое настроение или кратковременную хандру мы называем депрессией, а ведь это не так. Если у здорового человека ситуация изменяется к лучшему, то и хандра проходит. А вот если причина плохого настроения давно забыта, а на душе все так же скребут кошки, и никакого просвета не видится, стоит подумать о визите к психотерапевту. Потому что дальше могут возникнуть серьезные осложнения на работе и в быту.

Депрессия — основная причина нетрудоспособности в мире именно потому, что это серьезное заболевание. Силой воли его не вылечишь: поэтому если вам советуют взять себя в руки, отнеситесь к этому как к неудачной шутке. О том, почему она возникает, ученые спорят и честно признаются, что тайн, которые скрывает эта болезнь, хватит еще на несколько поколений исследователей.

Считается, что виноват биохимический дисбаланс, возникающий в мозге, который запускается стрессом, болезнями, психическими травмами. Сама депрессия, в свою очередь, может привести к болезням сердца, сахарному диабету, возникновению тяжелых зависимостей — такой вот замкнутый круг. Причем типов депрессивных расстройств около десятка. Разобраться в них без специальной подготовки сложно. И просто чудо, что разработаны схемы лечения и выпускаются препараты, которые успешно купируют депрессивные эпизоды.

Время идет, но не лечит

Очень важно знать, кто находится в группе риска. Как рассказывает доктор медицинских наук, врач-психиатр Андрей Голенков, самый большой риск возникновения депрессии — у молодых мам. Она случается с каждой четвертой женщиной, родившей ребенка. Это очень много. Однако никакого «наплыва» матерей у психотерапевтов не наблюдается. Начнем с того, что послеродовая депрессия возникает на 6-8 неделе после появления ребенка. Женщине в это время некогда обращать внимание на себя: на руках малыш, ей катастрофически не хватает времени на элементарное, например, сходить в душ, спокойно поесть, не говоря о том, что ее жизнь кардинально изменилась.

Кроме того, свое не очень хорошее самочувствие женщины оправдывают тем, что организм еще не полностью восстановился после беременности. И если ситуация не из ряда вон выходящая, когда женщина боится, что сделает что-нибудь с ребенком, то она просто смиряется со своим состоянием и ждет, когда полегчает. Но далеко не всегда время лечит.

По словам доктора Голенкова, мать, не испытывающая радости от жизни, скупа на эмоции с малышом. Она уделяет ему внимания намного меньше, чем могла бы, это влияет на ребенка и в долгосрочной перспективе — на его языковое, когнитивное, общее умственное, а также эмоциональное и социальное развитие. Тем временем сама женщина страдает от осознания того, что она плохая мать и винит в этом себя. Эмоциональная холодность с мужем нередко приводит к ссорам и разводу. И это уже беда не одной семьи, а всего общества.

Как найти решение проблемы, если новоиспеченные матери в этот момент практически не ходят к врачам, разве только к гинекологам и педиатрам? Но ни те, ни другие не в состоянии поставить диагноз, даже если заподозрят, что молодая мать слишком утомлена. Спрашивать у нее о самочувствии? Женщина в таких случаях, как правило, уверена, что все хорошо, просто она устала. Она же не знает, что может быть по-другому.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА «Молодой маме нужна помощь, если у нее подавленное настроение, она не испытывает удовольствия, жалуется на усталость, — говорит доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии, медицинской психологии и неврологии ЧГУ имени И.Н. Ульянова Андрей Голенков. — Сюда же можно добавить потерю уверенности в себе или самоуважения, чрезмерную самокритику или необоснованное чувство вины. Депрессивный эпизод может повториться, когда дети уже подросли, стоит женщине испытать сильный стресс или перенести заболевание. И уже по привычке она будет ждать, когда «само пройдет». А жизнь тем временем будет проходить мимо нее».

К сожалению, родные не всегда понимают ее состояние, нередко упрекают: мол, целый день дома, а в квартире не убрано, ужин не приготовлен… И совсем плохо, когда старшее поколение вместо поддержки подливает масла в огонь — как же, мол, они-то справлялись без бабушек? Быть слабой — стыдно, думать о своем здоровье, когда ребенок маленький — плохо… От молодых женщин требуют самоотречения и самопожертвования. И мало кто задумывается, какой бедой это может обернуться.

Еще одна проблема, говорит Андрей Голенков, — кормящие матери боятся, что если они начнут принимать препараты от депрессии, то их ребенок станет «искусственником». Но тут есть выход. Психотерапевты могут назначить массаж, иглоукалывание, бесплатные сеансы с психологом. От такого лечения женщина получает значительное облегчение. И когда ребенок будет отлучен от груди, а депрессия не прошла, женщины охотнее соглашаются на лекарственную терапию и быстрее возвращаются к обычной жизни, чем те, кто так и не получил профессиональной помощи. Профессор говорит, что число женщин, у которых дети достигли трехлетнего возраста, страдают депрессией так же часто, как и те, у кого на руках младенцы.

Болит тело — болит и душа

Кого еще подстерегает депрессия? Как ни странно, это пациенты, стоящие на учете по поводу хронических заболеваний. При тяжелом течении болезни, будь это гипертония, диабет, астма или онкология, им и их близким стоит проконсультироваться у психотерапевта. И обязательно нужно обратиться к нему при хронических болях. Они очень сильно изматывают человека, делают его раздражительным, нетерпимым, у него нарушается сон, пропадает аппетит. Страдает и он сам, и его родственники. Причем сами пациенты уверяют, что обезболивающие препараты им плохо помогают. И бывают удивлены, когда после приема антидепрессантов их состояние значительно улучшается.

…Вернемся к Наталье. Сейчас у нее все отлично, она нашла общий язык с родителями: общается с ними часто, но недолго, и они просто не успевают поссориться. Рассталась с подругами, которые отнеслись к ней не по-дружески. Держать себя в форме, по ее мнению, ей помогает точное соблюдение рекомендаций врача: отдыхать, как только почувствовала, что силы на исходе, а не ждать, когда они совсем иссякнут. Ежедневные прогулки — для этого ей приходится ходить с работы пешком, ложиться спать до 11 часов вечера. После стрессовой ситуации она обязательно увеличивает физическую нагрузку, а при появлении тяжелых мыслей, отвлекает себя от них, выискивая что-нибудь интересное в том, что ее окружает: в полете вороны, форме куста, отблеске фонарей в лужах — для этого годятся любые мелочи, которые мы высокомерно называем ерундой. И еще она готова снова прийти к психотерапевту, если радость опять уйдет из ее жизни.