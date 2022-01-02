ЦУР Чувашии посетило руководство Российского университета кооперации

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

С официальным визитом ЦУР Чувашии посетили ректор Российского университета кооперации Алсу Набиева и ректор Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации Валерий Андреев. Встреча состоялась в рамках сотрудничества с вузом.

Гости ознакомились с деятельностью специалистов, применяемым цифровым инструментарием и методологической базой Центра управления регионом Чувашии.

Стороны договорились о продолжении сотрудничества в сфере диджитализации, образовательной и проектной деятельности, проведении социологических исследований и информационных кампаний.

«Центр управления регионом — это уникальное место, где анализируются все запросы, которые поступают от населения через социальные сети, обращения в органы исполнительной власти. Мы можем увидеть все, что сегодня волнует человека. Очень важную работу ведут наши коллеги с участием студентов. Они обучают их этим методикам, обучают контрагентов, которые взаимодействуют с ЦУР, каким образом вести эффективную рекламную кампанию, продуктивно работать в социальных сетях, с теми или иными повестками. Это очень важно для каждого министерства и ведомства», — отметила Алсу Набиева.

Ректор Российского университета кооперации обратила внимание, что потенциал ЦУР может использоваться образовательными учреждениями для проведения профориентационной и научной работы, исследований.

Руководитель ЦУР Чувашии Татьяна Немцева отметила, что освоение новых технологий работы с большими данными, овладение навыками работы в сфере интернет-коммуникаций очень важно для подготовки современных, квалифицированных специалистов и пригласила обучающихся Чебоксарского кооперативного института в Центр управления регионом на экскурсию в День российского студенчества.

Опубликовано: 24 января 2022 г.


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