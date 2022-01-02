Бывший руководитель филиала «Россельхозцентра» незаконно выплачивал зарплату своему брату

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По материалам регионального УФСБ и прокуратуры Калининского района Чебоксар возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр».
Он подозревается в растрате, совершенной с использованием служебного положения. По версии следствия, в декабре 2018 года руководитель филиала произвел начисление и выплату денежных премий на сумму почти 90 тысяч рублей своему брату, также трудоустроенному в эту организацию. Причем за периоды, когда брат фактически не работал и находился на стационарном лечении в медицинском учреждении. Расследование уголовного дела продолжается.

Опубликовано: 20 января 2022 г.


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