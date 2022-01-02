За взятку в размере 600 рублей придется заплатить штраф в 50 тысяч

40-летний житель Чебоксар признан виновным в покушении на дачу взятки сотруднику полиции, сообщает СУ СКР по Чувашии.

В пятом часу утра в сентябре прошлого года он, будучи ранее уже привлеченным к административной ответственности за управление машиной подшофе и оштрафованный на 30 тысяч рублей с лишением водительских прав, вновь был задержан сотрудниками ГАИ за рулем в нетрезвом состоянии. Чтобы избежать очередной «административки», нарушитель попытался передать инспектору взятку — 600 рублей. Но не нашел взаимопонимания, став фигурантом уголовного дела.

Суд приговорил взяткодателя к штрафу в 50 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.