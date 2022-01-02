Отыскать деда помогла газета

Летит стальная эскадрилья…

Почти сорок лет назад, впервые побывав в Шумерле на братской могиле погибших в авиакатастрофе в октябре 1943 года работников союзного авиационного завода № 471 и начав исследование ее обстоятельств и судеб погибших, я и не предполагал, что поиск займет столько времени. К 2018 году удалось найти необходимые документы в местных и федеральных архивах (Российском государственном архиве экономики, Российском государственном военном архиве, Российском государственном архиве социально-политической истории), в музеях Севастополя и Гатчины. Итогом стала публикация в нашей газете в апреле того же года.

Случилось чудо — на электронный вариант статьи на сайте редакции наткнулась семья Натальи и Сергея Мазуренко из Санкт-Петербурга. Не о дедушке ли Сергея рассказывается в газетной публикации? Связь с ним семья потеряла еще в 1941 году. Между мной и семьей Мазуренко началась оживленная переписка. Наталья и Сергей никак не могли поверить, что спустя почти 80 лет им удалось выяснить, как сложилась судьба их деда Александра Саввича Мазуренко.

Напомним, кем он был. Родился Александр Саввич 6 апреля 1911 года в семье севастопольских рабочих. Оставшись без отца, был вынужден с детства зарабатывать себе на хлеб. Не отказывался ни от какой работы: от ученика пекаря дошел до пекаря, заведовал ларьком, был подручным сборщика на судостроительном заводе. Приходилось стоять и безработным на бирже труда.

Многому научила Александра Мазуренко служба в Красной Армии. Он был определен в артиллерийскую школу 15-й Сивашской стрелковой дивизии. Здесь он и был принят в члены ВКП(б). Александр жадно тянулся к знаниям. Вечерами учился на рабфаке, потом окончил вечерний техникум. Это дало ему возможность учиться на самолетостроительном факультете промышленной академии.

В 1931 году по призыву партии Мазуренко был направлен в Чкалов (нынешний Оренбург) в летную школу. Но через два года его списали по состоянию здоровью. Грамотный инженер не остался без работы — его направили на авиазавод № 45 в город Ригу. Там он быстро прошел трудовой путь от рядового дюральщика до мастера. Честного и принципиального работника выдвинули на должность секретаря парткома.

С началом Великой Отечественной войны Мазуренко вместе с заводом эвакуируется в Куйбышев (нынче Самара). Оттуда он направляется начальником цеха на авиазавод № 494, расположенный в поселке Козловка нашей республики. Когда было принято решение о развертывании на базе Шумерлинского завода автофургонов союзного авиационного завода № 471, с учетом сложности строительства и значимости его продукции для фронта, на завод был направлен парторг ЦК ВКП(б). Им стал Александр Мазуренко.

Остается лишь удивляться, как 32-летний Мазуренко вместе с директором завода Иваном Мартыновым сумели чуть ли не на пустом месте наладить производство так необходимых фронту самолетов. Простой подсчет показывает: четверть произведенных в СССР за период войны самолетов конструкции Поликарпова (У-2 и его модификации) — результат работы чувашских авиастроителей.

Увы — трагическая случайность прервала жизненный путь талантливого организатора Александра Мазуренко. Его бездыханное тело было обнаружено среди обломков самолета Як-6, разбившегося 18 октября 1943 года при взлете с заводского аэродрома. Вместе с ним погибли еще пять работников завода, в том числе и директор Иван Мартынов.

Сергей и Наталья Мазуренко давно мечтали побывать на могиле деда. И вот наконец-то это случилось. Несмотря на морозный декабрьский день, на братской могиле погибших в авиакатастрофе работников авиазавода № 471 на городском кладбище Шумерли собрался небольшой митинг. Члены поискового отряда «Поиск» средней школы № 3 под руководством Виктора Ласса трогательно рассказали гостям о судьбе Александра Мазуренко. На могильные плиты легли алые гвоздики. Внук Александра Саввича Сергей был очень растроган, но все же сумел взять себя в руки и даже спел под гитару авиамарш Бориса Ковынева «Стальная эскадрилья»:

Пропеллер, громче песню пой!

Неси распластанные крылья.

За вечный мир в последний бой

Летит стальная эскадрилья!

Впрочем, песни известного не только в северной столице исполнителя романсов, автора песен и актера Сергея Мазуренко в этот день звучали не только здесь, но и на Шумерлинском комбинате автофургонов, и в городском музее.

Шумерля приняла семью Мазуренко как дорогих гостей. Весь день с ними был глава города Шумерли Сергей Яргунин. Тепло принял их Шумерлинский комбинат автофургонов. Исполнительный директор Алексей Зименков провел подробную экскурсию по предприятию, а потом в его кабинете за горячим чаем вновь звучали песни в исполнении внука парторга ЦК ВКП(б) на заводе Сергея Мазуренко. Не смолкала гитара гостя и в городском краеведческом музее. Здесь Сергея ждал еще один сюрприз — руководитель музея Оксана Терентьева и краевед Анатолий Пояндаев показали ему сохранившийся с военных лет винт самолета У-2. Кто знает, может, его лопастей когда-то касались и руки Александра Мазуренко?

…Прощаясь с Шумерлей, Сергей пообещал приехать сюда летом уже со всей семьей. Возможно, тогда и шумерлинцы услышат песни в его исполнении.

Фото: Сергей Мазуренко даже не мог представить, что его в Шумерле ждет такая реликвия.