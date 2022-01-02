В Чувашии проходит неделя профориентации

Мастер-классы от столяров и дизайнеров

Мероприятие должно помочь школьникам определиться с выбором жизненного пути. Ребята не только узнают о востребованных в республике профессиях, но и попробуют себя в роли дизайнера, сварщика, швеи, столяра…

«По поручению Главы региона Олега Николаева мы определяем именно те приоритетные направления в профессиях и специальностях, которые предлагаются в наших учреждениях среднего профессионального образования. В первую очередь они направлены на реальный сектор экономики, — написал в своем Инстаграме министр образования Чувашии Дмитрий Захаров. — В рамках недели учащиеся посетят мастер-классы по таким направлениям, как «Парикмахер», «Портной», «Сварщик», «Каменщик», «Столяр», «Автомеханик», «Мастер отделочных строительных работ», «Мастер общестроительных работ» и др. Ребята ознакомятся с плазменной резкой металлов, ручной росписью по ткани, резьбой по дереву на станке с программным управлением, искусством карвинга, графическим дизайном».

Шаг в мир профессий сделали на этой неделе ученики 8 и 9-х классов столичных школ № 10 и 48, отправившиеся в Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства. Школьники посетили учебные мастерские, узнали об условиях поступления в техникум и стали участниками увлекательных мастер-классов «Мастер отделочных и строительных работ», «Прикладная геодезия» и «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», сообщают в Минобразования республики.

А их сверстники из школы № 40 прошли мастер-классы по специальностям «Реклама», «Дизайн», «Графический дизайн» в Чебоксарском профессиональном колледже имени Н.В. Никольского.

И хоть неделя профориентации охватывает в основном чебоксарские техникумы и колледжи, принять участие в ней могут не только городские школьники, но и ребята из всех муниципалитетов республики. В том же строительном техникуме уже побывали школьники из села Шихазаны и города Ядрина.

К сведению

Как сообщают в Минобразования республики, с 24 по 29 января неделя профориентации пройдет уже для одиннадцатиклассников. Проведут ее вузы Чувашии.