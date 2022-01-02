Незаконное соглашение обернулось крупным штрафом

Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашии за антиконкурентное соглашение привлекло ООО «Прогресс» (г. Казань) к административной ответственности в виде штрафа в размере 4,9 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба УФАС, в сентябре прошлого года комиссия управления, рассмотрев обращение Следственного управления Следственного комитета России по Чувашской Республике, признала в действиях республиканского Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ООО «Прогресс» нарушение закона о защите конкуренции. При организации и проведении девяти электронных торгов ответчики заключили антиконкурентное соглашение, направленное на ограничение конкуренции и создание преимущественных условий для ООО «Прогресс».

В подготовке технических заданий торгов на поставку турникетов, металлодетекторов, шлагбаумов для нужд органов исполнительной власти республики и органов местного самоуправления, в других аукционных процедурах принимал участие представитель общества. Целью сговора в ходе торгов была победа заранее выбранной организации, что лишило возможности участвовать и победить в аукционе добросовестных поставщиков оборудования. Во всех 9 аукционах выиграло ООО «Прогресс» с минимальным снижением цены контракта. Впоследствии общество поставило заказчикам антитеррористическое оборудование, не соответствующее требованиям технических заданий.

«При рассмотрении антимонопольного дела также установлено заключение антиконкурентного соглашения между ГКЧС и ООО «Импульс» при проведении 6 торгов, между хозяйствующими субъектами-конкурентами ООО «Импульс» (г. Казань) и ООО «Бэлкони плюс» (г. Казань) при проведении 7 аукционов, — комментирует решение начальник отдела товарных рынков Анна Шевченко. — Кроме того, комиссия признала директора и учредителя ООО «РТМ» нарушившим другую статью закона о защите конкуренции. Он координировал экономическую деятельность хозяйствующих субъектов, которая повлекла за собой поддержание цен в 21 электронных торгах. Материалы о привлечении ответственности за заключение картельных соглашений направлены в УФАС по Татарстану».