В Чувашии появятся новые исправительные центры для осуждённых

В Вурнарах начал работу исправительный центр при колонии 9. С инициативой его открытия выступили на заводе сухого обезжиренного молока, именно сюда будут трудоустроены осуждённые.

Предприниматели вложили средства в создание общежития. Здесь обустроили спальные места для женщин и мужчин, кухню, прачечную, одиночные комнаты для тех, кто нарушает установленный распорядок.

Лимит наполнения центра — 50 человек. Осуждённых сюда будут направлять по постановлению суда. Возможность заменить лишение свободы принудительными работами появилась пять лет назад.

«В своем Послании Президент России говорил о введении практики применения исправительных работ. Ровно такие задачи прописаны в концепции развития уголовной исправительной системы. В каждом регионе страны планируется обеспечить до 400 рабочих мест для осужденных. В Чувашии эта работа ведется совместно с бизнесом. Организации, в качестве мотивации, могут получить льготы по уплате налогов», — отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов.

«Отбывание наказания в исправительных центрах предусмотрено для тех, кто хочет работать, получать зарплату и не хочет возвращаться в колонию. Это те, кто своим поведением доказал, что готов к освобождению. Основная мотивация — помочь семьям, накопить средства. Это яркий пример гуманизации наказания. Государство сейчас идет именно по этому пути», — рассказал начальник УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии Александр Робота.

В создании подобных исправительных центров заинтересованы и другие предприниматели. Планы обсудили за круглым столом с представителями УФСИН и бизнес-сообществом. Вице-премьер Дмитрий Краснов подчеркнул, что в республике готовы рассмотреть различные преференции для организаций, которые открывают трудовые участки для осужденных.

Государство берет часть расходов по обеспечению исправительного центра на себя, прибыль полностью получает предприятие. Осужденным выплачивается заработная плата не ниже МРОТ.

Подразделение УФСИН по Чувашии также действует в Алатырском районе. Спецконтингент отсюда отправляют работать в сельхозорганизации.