«Дачная амнистия» может стать бессрочной

Дома советских времен — в собственность бесплатно

Каким выдался 2021 год для чувашского Управления Росреестра и что нас ждет в ближайшем будущем в сфере недвижимости, корреспонденту «СЧ» рассказала руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева.

— Екатерина Владимировна, как в целом управление отработало в прошлом году по регистрации недвижимости?

— Если говорить о показателях работы управления, то по сравнению с 2020 годом количество совершенных учетно-регистрационных действий значительно выросло. Мы не только справились с увеличением заявок, пересмотрев подход к работе. Наше управление приняло на себя практически беспрецедентные обязательства, реально сократив сроки по регистрации прав. По закону средний срок регистрации 7-10 дней, если документы подаются на бумаге через МФЦ. В случае же электронной подачи каждый регион устанавливает свой срок. В нашей республике он составляет три дня. С конца прошлого года мы нацелены осуществлять регистрацию сделок, поданных на бумаге, за 4 дня. Электронную регистрацию — за 1 день, но при условии, что к пакету документов нет замечаний. Сейчас 44% сделок регистрируется электронно, и преимущества очевидны. Это, как уже сказано, сокращенный срок регистрации, экономия времени на посещение МФЦ, размер госпошлины для граждан на 30% ниже, чем при подаче документов на бумаге. Как видите, произошел очередной цикл сокращений, что, безусловно, должно порадовать потребителей рынка недвижимости.

— Какие значимые изменения в работе можно отметить в ушедшем году?

— Во всех субъектах России заработал механизм подачи документов по экстерриториальному принципу через офисы МФЦ. Ранее такие документы подавались только через Кадастровую палату. Экстерриториальность — это возможность обращаться за регистрацией прав и постановкой на кадастровый учет независимо от места расположения объекта. Услуга пользуется популярностью у населения. К примеру, только в прошлом году в нашу республику по экстерриториальной линии поступило порядка 6 тысяч пакетов на регистрацию.

Еще одна наработка — это полный возврат заявителям бумажных документов, поданных на регистрацию. Сейчас при обращении в МФЦ бумажные документы направляются в управление, а после проверки подлинности и перевода в электронный вид возвращаются заявителю. В базе данных Росреестра остается скан-образ документов. Сделано это для того, чтобы не множить архивы.

Важное нововведение ушедшего года — возможность получать три наиболее востребованных вида выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) через портал Госуслуг. Новый электронный сервис доступен тем, кто имеет подтвержденную учетную запись на этом портале. Выписка придет в личный кабинет в виде электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью регистратора. Такая выписка равнозначна бумажной версии.

За представление сведений из ЕГРН взимается плата по установленным тарифам. Эта услуга через сайт Госуслуг полностью исключает возможность неправомерного предоставления информации сайтами-двойниками и мошенниками. Граждане могут быть уверены, что их запрос будет обработан компетентным органом и в максимально кратчайшие сроки.

— В прошлом году Росреестр запустил новый сайт. Наверняка появились какие-то новые возможности на ресурсе?

— У нового сайта не только изменился внешний вид, который стал более современным, но и обновились возможности личного кабинета правообладателя. С его помощью можно подать заявление и документы на регистрацию прав, кадастровый учет, заказать выписку из ЕГРН, осуществлять контроль за своей недвижимостью, пользоваться бесплатными онлайн-сервисами. Появилась возможность двусторонней подачи заявлений по электронным сделкам.

— В 2020 году Росреестру переданы полномочия по государственной политике и нормативному регулированию в сфере земли и недвижимости. Какие наработки уже имеются?

— С гордостью могу сказать, что с февраля 2020 года при участии и содействии Росреестра был принят 21 федеральный закон. Были урегулированы вопросы, которые не решались десятилетиями. Разрешена проблема функционирования сайтов-двойников ведомства. Благодаря принятию закона о запрете перепродажи выписок из ЕГРН количество мошеннических ресурсов сократилось почти на 90% — 209 сайтов закрыто по решению суда.

Среди законодательных достижений можно выделить «гаражную амнистию», позволяющую гражданам без суда оформить права на гаражи и земельные участки под ними.

За 4 месяца действия этого закона в Чувашии зарегистрировано около ста земельных участков и гаражей. Кроме того, в 2021 году была не только продлена до марта 2026 года «дачная амнистия», но и значительно упрощена процедура кадастрового учета и регистрации прав на объекты капитального строительства. В нашей республике благодаря этим нормативам количество оформленных прав на индивидуальные жилые дома выросло в два раза по сравнению с предыдущим годом, когда порядок был сложным.

И последняя уже одобренная законодательная инициатива, касающаяся «дачной амнистии». Президент России Владимир Путин подписал 30 декабря 2021 года закон, разработанный с участием Росреестра, который предусматривает новые возможности в части оформления прав на земельные участки и объекты бытовой недвижимости, а также продление срока «дачной амнистии» еще на пять лет — до 1 марта 2031 года.

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Закон позволит решить многолетнюю проблему, когда люди не в силах легализовать и оформить свое жилье, построенное еще в советский период. Предлагается комплексное решение: в упрощенном порядке с минимальным набором документов оформить права на такие жилые дома и одновременно земельные участки под ними в собственность бесплатно. При этом жилые дома должны быть построены до 14 мая 1998 года (до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ) и располагаться в границах населенного пункта на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности. До этого закона права на самовольные индивидуальные жилые дома не признавались даже в судебном порядке.

Принадлежащие гражданам права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненно наследуемого владения земельными участками предлагается признавать правом собственности в силу закона — независимо от вида их разрешенного использования. Это позволит наследникам признать на него право собственности. Владельцу такого участка теперь не нужно будет обращаться в Росреестр, чтобы переоформить право собственности. При наличии документов старого образца о праве пожизненно наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования (например, свидетельства на землю) он сможет свободно распоряжаться своим земельным участком.

— Какие еще важные новации, напрямую касающиеся Росреестра, ожидаются в этом году?

— Одной из задач, которая поставлена перед Росреестром Правительством России, является наполнение ЕГРН полными и достоверными данными как об объекте недвижимости, так и о его правообладателе. Кроме того, сейчас активно ведется работа, чтобы пользователям портала Госуслуг была предоставлена возможность получения всех видов выписок из ЕГРН.

А вообще в ближайшие пару лет планируется вывести на портал все массовые услуги Росреестра. Возможно, уже в начале года будут изменены виды и содержание выписок из ЕГРН. В частности, в выписке будут указываться сведения об аварийности дома, а также информация, что дом идет на капремонт или признан непригодным для проживания.

Конечно же, мы должны и далее наращивать темп подачи документов в электронном виде. Ведь цифровизация становится неотъемлемой частью не только нашей жизни, но и предоставления госуслуг. Руководством страны поставлены амбициозные задачи по выводу услуг ведомства на качественно новый уровень, повышению эффективности использования земель, созданию цифровых сервисов и единой платформы геопространственных данных.