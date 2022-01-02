Строил завод и защищал Ленинград

А затем организовывал для сельчан кинопередвижки

В Чувашрессовпрофе помнят своих ветеранов-фронтовиков. 15 человек, защищавших Родину в Великую Отечественную войну, работали в разные годы в главной профсоюзной организации республики. Об одном из них, Валентине Яковлевиче Майорове, ушедшем из жизни минувшим летом, рассказал в своем материале корреспондент профсоюзной газеты «Время».

…После окончания школы-семилетки 16-летнего Валентина Майорова, родившегося в деревне Калугино (в то время Мариинско-Посадского, а теперь Козловского района) ждала трудовая мобилизация. Домой принесли повестку, сказали, что надо ехать на стройку, в город Закамск, что недалеко от Перми, на строительство завода авиационных двигателей.

— Всего из нашего района в Закамск поехало пять человек, — рассказывал ветеран. — На стройке мы выполняли тяжелую и малоквалифицированную работу. Хотя считалось, что мы учимся в школе ФЗО, осваиваем строительные специальности…

В сентябре 1941 года подросток вернулся домой. Вскоре его направили в Чебоксары — из Харькова в столицу Чувашии был эвакуирован завод, известный сейчас как электроаппаратный, и надо было создавать условия, чтобы производство развернулось на новом месте.

Станки, как вспоминал Валентин Яковлевич, первое время работали под открытым небом. Чтобы обеспечить завод электричеством, использовался генератор, который приводил в движение паровоз. Чтобы подвести паровоз к заводу, женщины и подростки рыли туннель. «Он проходил там, где сейчас идет дорога мимо Лакреевского леса, под мостом, — рассказывал ветеран. — Из всех инструментов были только лопаты, ими и рыли туннель, грузили землю в телегу. Жили в шалаше, который построили сами, — в том же Лакреевском лесу, благо стояло лето».

Работал Валентин на стройке в мае-июле 1942 года. Потом его, как и других сельчан, отпустили домой, убирать урожай. А уже в августе 1942 года Валентин получил повестку на фронт. Сначала оказался в учебном полку в Марийской Республике, а оттуда был направлен под Ленинград.

Из воспоминаний Когда пополнение прибыло в часть, оказалось, что для новобранцев нет винтовок. «Нас накормили, распределили по ротам, после чего командир роты скомандовал: идем занимать рубежи. Ползком, короткими перебежками — вперед. А у нас, — вспоминает Майоров, — ни винтовок, ни гранат. Были ребята, которые стояли, медлили: они чисто психологически не могли двигаться по полю боя без оружия. И так, стоя в испуге на месте, они вызвали на всех нас мощный огонь противника». Валентину тогда повезло — его не зацепили вражеские пули и винтовку для себя он нашел — на поле боя ту, что выпала из рук убитого бойца…

Название и номер своей части Майоров помнил через десятилетия после войны: «Вторая ударная армия Волховского фронта, 71-я стрелковая дивизия, отдельный истребительный противотанковый дивизион». Фронтовая специальность — разведчик артиллерийских и минометных частей. Ползком в ночное время солдат направлялся в сторону врага — надо было выяснить расположение вражеских частей, подходы к ним. Данные он докладывал начальнику штаба дивизиона.

«Враг занимал Пулковские высоты, а внизу, в болоте, стояли мы в обороне, — вспоминал Валентин Яковлевич. — И вот 14 января 1944 года в 4 часа утра началось грандиозное наступление с Оренбаумского плацдарма. Нас подняли по тревоге — началось полное освобождение города Ленинграда, снятие блокады».

За участие в этой операции Валентин Майоров получил медаль «За боевые заслуги». А позднее он был награжден орденом Отечественной войны 2 степени.

После прорыва блокады боец из Чувашии участвовал в освобождении Эстонии, форсировал реку Нарву. Войну закончил в Курляндии, но служба для него еще продолжалась. Только в 1947 году он вернулся домой и стал работать начальником отдела «Райкино». Эта работа оказалась необычайно интересной. Кино значило для сельчан очень много, ведь в иных деревнях тогда и радио не было. Когда привозили новый фильм, посмотреть его собирались и стар, и мал. Не везде были клубы, и летом кино крутили прямо на улице, когда стемнеет.

Дословно — В районе уже было немое кино, а я должен был наладить показ звукового, создать передвижки, — увлеченно рассказывал через много лет ветеран. — Каждая передвижка включала в себя бригаду из двух человек — киномеханика и его помощника, который обслуживал передвижную электростанцию. А как перевозили кинопередвижку? Отработала бригада в одной деревне — колхоз должен доставить ее в другую, на своей лошади. Только позже нам дали два автомобиля.

Толкового организатора Майорова заметили — райком рекомендовал его к поступлению в совпартшколу. Закончив ее, Валентин Яковлевич работал в Министерстве культуры Чувашии, а 1964 году был приглашен в обком профсоюзов. Здесь он работал инструктором. В то время заводские клубы, Дома и Дворцы культуры находились в ведении профсоюзов, надо было координировать их работу, оказывать им всяческую помощь — и методическую, и в формировании материальной базы

…Все, кто знал Валентина Яковлевича, вспоминают его как очень доброжелательного, спокойного, позитивного человека. Много лет он по своей работе нес людям радость, организовывая в самых отдаленных уголках показ звукового кино, помогая в работе клубам. Человеку, прошедшему войну, несколько раз раненому, но вернувшемуся домой живым, оказалась отмерена долгая жизнь, почти 97 лет. И сотрудникам рессовпрофа повезло знать и его, и других фронтовиков, общаться с ними, слушать их рассказы о прожитом…

Евгения Басова

Этот снимок был сделан в 1947 году. Валентин Яковлевич Майоров сфотографировался в Военном зале Московского вокзала в Ленинграде после демобилизации, по пути домой. Таким он был в неполные 23 года — боец, прошедший войну. Скоро ему предстояло с головой погрузиться в увлекательную работу — внедрение в отдаленных селах кино!