В Чувашии утверждена «дорожная карта» развития конкуренции на 2022-2025 годы

Соответствующий план мероприятий накануне Нового года подписал Глава республики Олег Николаев.

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашии, разработка такого документа связана с требованиями нового Национального плана развития конкуренции в России, принятого в сентябре прошлого года. Среди важных задач определены, в частности, увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, уменьшение доли организаций с государственным и муниципальным участием в отдельных отраслях экономики. Планом установлены целевые ориентиры к 2025 году: увеличить долю организаций частной формы собственности в сфере медицинских услуг — не менее 10%, розничной торговли лекарственными препаратами — не менее 70%, в сфере строительства — до 91%.