С наступающим Новым годом!

Дорогие жители Чувашской Республики!

Поздравляю вас с наступающим Новым, 2022, годом!

Этот праздник наполняет наши сердца особой радостью, ожиданиями всего самого наилучшего в году наступающем, а каждый наш дом — особой атмосферой тепла и уюта!

Год, объявленный в Чувашии Годом трудового подвига строителей Казанского и Сурского оборонительных рубежей, отмечен знаковыми событиями и позитивными переменами в жизни республики.

В этом году мы вместе проделали колоссальную работу с тем, чтобы изменения к лучшему почувствовал каждый житель республики, а наши родные города, поселки и села стали самым привлекательным и комфортным местом для жизни!

Считаю, что многое нам удалось за эти 12 месяцев.

Совместно решали самые важные задачи по обеспечению роста экономики и реализации в интересах граждан национальных проектов.

Мы финансово окрепли, привлекли еще больше инвестиций, занялись реальным обновлением всей коммунальной инфраструктуры, общественных пространств, открывали новые производства, строили жилье и дороги, начали масштабную модернизацию школ, детских садов, медицинских учреждений, объектов культуры и спорта.

Все это — результат нашей общей работы и проявленной ответственности за судьбу Чувашии. За каждым показателем — труд каждого из вас! Сплотившись, мы преодолевали трудности и новые вызовы времени.

Такие малые и большие победы, убежден, еще больше объединят нас для свершения новых добрых дел на благо родной республики в будущем.

Дорогие друзья!

Мы с вами с волнением ждем наступления Нового года, надеемся на лучшее, мечтаем о простом человеческом счастье: чтобы все были здоровы, в доме царило взаимопонимание и согласие, был достаток, радовали наши дети и внуки, а рядом всегда были верные друзья и единомышленники.

Пусть наступающий год, Год выдающихся земляков Чувашии, откроет среди нас новые имена, станет временем созидания во благо каждой семьи и республики.

Пусть год наступающий согреет нас всех теплом родного очага, сопровождается добрыми встречами с родными и близкими нам людьми, наполнится незабываемыми мгновениями и атмосферой радости.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех ваших благих начинаниях! С Новым годом!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев

Уважаемые соотечественники, дорогие друзья!

Искренне поздравляю вас с Новым годом!

Для каждого из нас это один из самых любимых и долгожданных праздников. Время волшебства и исполнения желаний, пора подведения итогов и планирования будущих свершений.

21 год 21 века стал для Чувашии новой вехой развития. Достижения в социальной жизни, экономике, культуре возможны, когда в обществе царят мир и согласие, люди доверяют и поддерживают друг друга. Чтоб уверенно смотреть в будущее и успешно продолжить выбранный путь, нам важно и впредь быть вместе и сплоченными.

Пусть наступающий 2022-й будет для всех годом новых идей и возможностей, наполнится яркими событиями и добрыми делами, осуществит самые заветные мечты!

Желаю вам здоровья, благополучия и счастья!

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Леонид Черкесов

Дорогие земляки!

На пороге Новый год — праздник яркий, романтический, любимый всеми и вселяющий надежду на лучшее. Говорят, что желания, загаданные в новогоднюю ночь, непременно исполняются. Конечно, мало просто мечтать под бой главных часов страны, ведь все свершения — результат работы. И от того, какой будет общая работа, от нашей активности и неравнодушия зависит положение дел и в России, и в Чувашии.

Пусть наступающий 2022 год станет для нас, нашей республики годом большой совместной работы, уверенного развития и движения вперед. Общими усилиями мы сможем сделать многое для того, чтобы Чувашия стала по-настоящему процветающей, а жизнь в ней более комфортной, справедливой. Уверен, наши планы воплотятся в реальные дела.

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

Примите сердечные пожелания здоровья, благополучия, счастья и процветания! Пусть ваша деятельность приносит удовлетворение, будет результативной и удачной. Пусть в вашем доме будут тепло и уют, в семье — любовь, в сердце — доброта.

Желаю всем крепкого здоровья, большого счастья, отличного настроения и веселых новогодних праздников! С Новым годом!

Депутат Государственной Думы РФ Анатолий Аксаков

Дорогие соотечественники!

Хаклӑ ентешӗмӗрсем!

Сердечно поздравляю вас с Новым 2022 годом и Рождеством Христовым!

Эти чудесные праздники приносят незабываемое ощущение зимней волшебной сказки, полноты жизни и внутренней гармонии, дарят надежду на завтрашний день. Искренне желаю, чтобы вам всегда сопутствовала радость, а светлые заветные мечты становились явью. Крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой созидательной энергии, успешного воплощения добрых начинаний, благополучия и счастья!

Сенатор Российской Федерации, первый Президент Чувашской Республики Николай Федоров

Уважаемые жители и гости Чувашской Республики!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2022 годом!

Приближается самый светлый и добрый праздник — Новый год. Встречая его, мы по традиции подводим итоги, осмысливаем пережитое, строим планы на будущее. Уходящий год был непростым для каждого из нас. Но, несмотря на это, он был наполнен приятными событиями, напряженной работой, дарил нам радость встреч и открытий, побед и достижений, неоценимый жизненный опыт.

В преддверии Нового года мы все мечтаем о том, что дорого сердцу каждого человека, — хотим, чтобы были здоровы и счастливы близкие люди, чтобы в доме был достаток, чтобы дети радовали нас успехами и мы гордились ими.

Пусть грядущий год станет и для каждого из вас годом больших возможностей и воплощения самых грандиозных планов, откроет новые профессиональные перспективы и подарит вдохновение для достижения самых амбициозных целей. Пусть любимое дело всегда вдохновляет, дарит стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Будем рады видеть вас частью сплоченного коллектива нашего современного холдинга.

Счастья, удачи и успехов в новом году! Крепкого здоровья, радости и благополучия вам и вашим семьям!

Генеральный директор АО «АККОНД» Валерий Иванов

В Новый год мы все ожидаем доброго чуда

Команда холдинга «Автобан» от всей души желает всем жителям Республики Чувашия сил и позитива, настойчивости и удачи на пути к вашей мечте. Пусть всегда будут здоровы и счастливы ваши родные, любимые и близкие.

Уверен, что не каждый день этого года был для вас простым и легким. И от всего сердца желаю вам, чтобы каждое встреченное препятствие делало вас только сильнее, а каждое принятое решение — мудрее.

Команда «Автобана» и в следующем году продолжит строить в Республике Чувашия современные, удобные и безопасные дороги, а ваши дороги пусть ведут только к гармонии и счастью.

Всех благ и всего самого доброго, самого радостного в 2022 году!

С Новым годом!

Искренне ваш генеральный директор холдинга «Автобан» Алексей Андреев