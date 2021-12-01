Музейно-туристический центр Чебоксар подготовил культурную программу на новогодние каникулы

2, 4, 6 и 7 января любой желающий сможет принять участие в бесплатной экскурсии по исторической части города. В ходе пешей прогулки по Красной площади и Арбату гости и жители столицы смогут не только познакомиться с историей города и республики, но и послушать легенды, связанные с фольклорными персонажами.

Начало экскурсий в 11.00 и 12.30. В составе туристической группы посетители осмотрят праздничное убранство столицы и самые известные объекты культурного наследия. Из-за ковидных ограничений списки желающих будут формироваться по предварительной записи по телефону 8(8352) 23-20-31, сообщают в пресс-службе администрации Чебоксар. При себе необходимо иметь QR-код о вакцинации, медотвод или ПЦР-тест.