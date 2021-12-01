Югра — вторая родина

Таким был лейтмотив Дня чувашской культуры в поселке Пойковский Нефтеюганского района. Праздник соплеменники посвятили дню рождения автономного округа.

Уважают национальные традиции

В Центре национальных культур Пойковского, где проходило мероприятие, собрались руководители поселка, района, а также представители национально-культурных объединений. «Мы здесь все одна дружная семья. Вместе живем, вместе работаем, вместе отмечаем праздники: при этом каждый сохраняет и развивает свою культуру и национальные особенности», — были единодушны собравшиеся, награждая бурными аплодисментами выступления активистов чувашской общественной организации «Ҫӑлкуҫ» (Родник).

Свою историю поселок городского типа Пойковский (название ему дала речка Пойк, в переводе с хантыйского языка Осиновая речка) ведет с 1964 года, когда там было открыто Правдинское нефтяное месторождение. На его освоение вместе с другими народами страны потянулись и наши соплеменники…

Бывший маленький вахтовый поселок сегодня считается одним из самых крупных населенных пунктов Нефтеюганского района (более 26 000 человек), здесь созданы все условия для комфортного проживания. «Практически это город с развитой социальной инфраструктурой, он имеет звание «Самый благоустроенный посёлок городского типа в России», является крупным культурным и спортивным центром. И мы нисколько не жалеем, что обосновались именно здесь. Сохранение национальных традиций здесь уважают, и праздники отмечают все вместе».

Цифры Согласно Переписи 2010 года в Нефтеюганском районе проживают 455 чувашей, из них порядка 80 человек — в поселке Пойковский.

Одни из самых активных

В общественную организацию наши соплеменники, проживающие в Пойковском, объединились в 2008 году. Инициатором выступила Дина Мастерова из Башкортостана: «Когда проживаешь далеко от своей родины – остроту переживаний по родным устоям сглаживает общение с земляками, совместные досуг, мероприятия, праздники…».

Идею с воодушевлением поддержали все чуваши Нефтеюганского района – башкортостанские, самарские, оренбургские… Не осталась в стороне и сегодняшний руководитель «Родника» Лариса Алексеева. Уроженка Шемуршинского района приехала покорять Сибирь вместе с супругом–нефтяником в 2007 году. «Еще в школе — рассказывает Лариса Николаевна, — ходила в кружок художественной самодеятельности. Знание родной культуры, народных традиций, песен, танцев и любовь к ним – заслуга школьной учительницы Ирины Витальевны Малеевой. И когда вдали от родины представилась возможность знакомить народы с нашей культурой, с удовольствием подключилась».

К тому времени в Пойковском действовали общественные объединения башкир и татар (в поселке проживают представители 70 национальностей). Сегодня национально-культурных организаций уже восемь. И одним из самых активных считается Центр развития культуры и национальных традиций чувашей «Ҫӑлкуҫ».

В том, что «Ҫӑлкуҫ» приобрел всеобщую любовь и признание, по словам Ларисы Николаевны, есть заслуга администраций и поселка, и Нефтеюганского района: «Без поддержки и финансовой помощи сложно продвигать себя». Особо большую помощь и поддержку председатель «Родника» отмечает со стороны уроженца Чувашии, бывшего главы Нефтеюганского района (2007-2012 годы), сегодня депутата, заместителя председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа Владимира Семенова.

Душа народа

Когда «Ҫӑлкуҫ» (центр объединяет около 50 человек, основной костяк — 20 активистов, их средний возраст 40-50 лет) начинал свою деятельность, жители Пойковского часто озадачивались: «Кто такие чуваши? Что за народ?». Сегодня же этого слова мало кто в городе не знает. А все потому, говорит Лариса Николаевна, что ни одно культурное мероприятие в поселке, в районе, и даже в округе не проходит без участия общественной организации чувашей. «Мы очень мобильны и с удовольствием знакомим народы, живущие в Югре (бываем даже в школах), с нашими песнями и танцами, обычаями и обрядами, народными праздниками и кухней. И сами обогащаемся культурами разных национальностей, здесь живущих».

Дружит «Ҫӑлкуҫ» и с другими чувашскими объединениями, действующими в автономном округе. Их там несколько. В городе Нефтеюганск это Национальная культурная автономия чувашей «Юханшыв» (Ручей), в Сургуте — Чувашский национально-культурный центр «Туслӑх» (Дружба), в поселке Федоровский – Чувашское национально-культурное общество «Сетнер», в Нижневартовске — Чувашская национально-культурная автономия «Илем» (Красота), в поселке. Лянтор – Чувашский национально-культурный центр «Судьба» (Ăраскал).

Особенно близкие отношения сложились у «Родника» с нефтеюганским «Юханшыв». Стало уже традицией ежегодно вместе проводить Сурхури в Нефтеюганске, а в Пойковском -День чувашской культуры в апреле.

Хотя все названные центры развивают и популяризуют чувашскую культуру, у каждого есть свои «фишки». У «Ҫӑлкуҫ» таковым является танцевальное искусство: «Национальный танец – это наше богатство, которое мы обязаны сохранить и развивать». При этом ставят самодеятельные артисты (помогает хореограф) не только чувашские пляски, но и танцы соседей, подчеркивая идею единства и взаимоуважения: «Самобытность народа, его своеобразие и его дух способен передать именно танец: «Недаром о нем, как и о песне, говорят, что танец — это душа народа».

Потому в своих проектах, представляемых на конкурсы грантов — районных, окружных, российских (выигрывают ежегодно) — пойковские чуваши акцент чаще всего делают на народные танцы. Так, в 2019 году с проектом «Диалог культур «В ритме дружбы» они выиграли грант Президента России. И в его рамках организовали фестиваль национальной танцевальной культуры, который объединил представителей разных народов, проживающих в Нефтеюганском районе.

Затем последовали и другие гранты — «Поклон тебе, Югорская земля!» (поддержан районным бюджетом) направлен на изучение обычаев, традиций и танцев ханты: «Нельзя проходить мимо культуры коренных народов». А в текущем году «Родник» выиграл окружной грант на проведение фестиваля танца «А давайте устроим большой хоровод!».