Нетрезвый водитель пытался дать инспектору взятку в размере 600 рублей

40-летний житель Чебоксар за езду в нетрезвом состоянии уже был привлечен к административному штрафу в 30 тысяч рублей. Но это его не исправило.

В сентябре этого года около четырех часов утра сотрудники ГИБДД вновь задержали его в городе за управлением автомобилем «Hyundai Creta» в состоянии алкогольного опьянения. Водитель, чтобы избежать очередного административного наказания, попытался передать инспектору взятку — 600 рублей. А в итоге стал фигурантом уголовного дела, расследованного СУ СКР по Чувашии. На этот раз суд приговорил его к штрафу в 50 тысяч рублей и на два года лишил права управления транспортом.