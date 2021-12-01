Нетрезвый водитель пытался дать инспектору взятку в размере 600 рублей

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

40-летний житель Чебоксар за езду в нетрезвом состоянии уже был привлечен к административному штрафу в 30 тысяч рублей. Но это его не исправило.
В сентябре этого года около четырех часов утра сотрудники ГИБДД вновь задержали его в городе за управлением автомобилем «Hyundai Creta» в состоянии алкогольного опьянения. Водитель, чтобы избежать очередного административного наказания, попытался передать инспектору взятку — 600 рублей. А в итоге стал фигурантом уголовного дела, расследованного СУ СКР по Чувашии. На этот раз суд приговорил его к штрафу в 50 тысяч рублей и на два года лишил права управления транспортом.

Опубликовано: 23 декабря 2021 г.


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